Производителю Yota Phone грозит банкротство

Производитель смартфонов Yota Phone может быть признан банкротом. Соответствующий иск в суд Каймановых островов подала сингапурская Hi-P Electronics, производившая дисплеи для первых двух поколений аппарата.

Hi-P Electronics требует банкротства Yota Devices

Верховный суд Каймановых островов принял к рассмотрению иск о банкротстве зарегистрированного в этой юрисдикции офшора Yota, являющегося головной структурой Yota Devices - производителя смартфонов Yota Phone. Объявление об иске опубликовано в газете «Коммерсант».

Иск был подан сингапурской компанией Hi-P Electronics, производившей дисплеи для первых двух поколений Yota Phone. Компания требует назначить ликвидаторами Yota Дэвида Гриффина (David Griffin) и Джошуа Джеймса Тейлора (Joshua James Taylor). Несогласные кредиторы и акционеры Yota могут подать свои возражения до заседания суда, назначенного на 15 марта 2019 г.

В Hi-P Electronics к моменту публикации не смогли ответить на запрос CNews относительно причин иска. По всей видимости, иск подан из-за задолженности Yota Devices перед сингапурской компанией. Получить комментарии от акционеров Yota Devices к моменту публикации не удалось.

Как и кем создавался Yota Phone

Первоначально разработкой смартфона Yota Phone занималась телекоммуникационная компания «Скартел» (бренд Yota). В 2010 г. прототип смартфона был показан Дмитрию Медведеву, занимавшему тогда пост Президента России. Особенностью смартфона было наличие второго экрана, выполненного по технологии E-link.

Первенец смартфонной линейки Yota Phone

Позднее была создана отдельная компания Yota Devices (офшор Yota с Каймановых островов владеет акциями компаниями через два одноименных офшора с Кипра и Британских Виргинских островов). В 2013 г. состав ее акционеров стал примерно таким же, как был изначально у «Скартела»: 64,9% акций получил фонд Telconet Альберта Авдоляна и Сергея Адоньева, 25,1% - госкорпорация «Ростех».

Еще 10% получил офшор MTH, за котором стоял основатель и первый гендиректор Yota Phone Владислав Мартынов (здесь и далее под долями в Yota Devices имеются ввиду доли в оффшоре Yota с Каймановых островов).

Компания успела выпустить два поколения смартфонов Yota Phone. В 2015 г. контрольный пакет Yota Devices у фонда Telconet решила приобрести китайская корпорация Rex Global (впоследствии переименованая в China Baoli) за $100 млн. Однако затем параметры сделки были изменены: Telconet продал China Baoli лишь 30% акций Yota Devices за $46,2 млн, оставшись владельцем 34,9% акций.

Со своей стороны, «Ростех» и MTH заключили put-опционы, позволяющие продать принадлежащие им пакеты акций Yota Devices офшору Trinity World Managment (TWM), принадлежащему Уинстону Си (Winston Sie). Си владеет 9,9% акций China Baoli и после сделки этой компании с Telconet он занял пост председателя совета директоров Yota Devices.

Как Yota Phone из российского превратился в китайский

После прихода China Baoli в капитал Yota Devices Владислав Мартынов покинул компанию, а разработка продуктов была перенесена из России в Китай. Китайцы отказались от выпуска уже разработанной модели Yota Phone 3, увидевшей свет только в 2018 г. с опозданием на несколько лет.

В 2018 г. оба опциона были реализованы. «Ростех» получил за свой пакет 3 млрд руб., MTH - $15,5 млн. 10% акций Yota Devices, принадлежавшие MTH, были перепроданы China Baoli. Корпорация также хотела выкупить у Уинстона Си еще и 25,1% акций, приобретенных им у «Ростеха»

В этом случае доля China Baoli в Yota Devices выросла бы с 40% до 65,1% акций. Однако сделку заблокирована Гонконгская биржа, на которой котируются акции China Baoli.