Опубликованы документы о всемирном заговоре Facebook

Утечка внутренних документов выявила, что Facebook шантажировал влиятельных политиков по всему миру, угрожая не инвестировать средства в их странах, если они не помогут противодействовать ужесточению законодательства в сфере защиты приватности пользователей. В частности это касается принятия GDPR в 2016 г.

Утечка документов

Facebook оказывал давление на политиков по всему миру, чтобы саботировать принятие законов, защищающих приватность пользователей интернета. Компания делала это потому, что вся ее бизнес-модель как раз и построена на нарушении приватности — сборе данных о пользователе с последующей их продажей рекламодателям.

Об этом свидетельствуют внутренние документы Facebook, попавшие в распоряжение изданий Observer и Computer Weekly. В число политиков, которых Facebook удалось склонить на свою сторону, оказались бывший канцлер казначейства Великобритании и бывший премьер-министр Ирландии. «Друзьями Facebook» стали также различные политические деятели США, Канады, Вьетнама, Индии, Аргентины, Бразилии, Малайзии и всех 28 стран-участниц Евросоюза.

Представитель Facebook заявил, что документы, которых идет речь, находятся сейчас в распоряжении суда в Калифорнии, причем их просмотр запрещен судебным ордером. Как и любые документы, опубликованные незаконным путем, эти «рассказывают историю только с одной стороны и опускают важный контекст», уверяет компания.

Конкретные случаи

Путем давления на политиков Facebook удалось пролоббировать послабления в Общем регламенте по защите данных (GDPR), который был принят в Европе в 2016 г. В ходе борьбы против GDPR компания шантажировала известных политиков тем, что не будет инвестировать средства в их странах, если они поддержат недружественное по отношению к ней законодательство.

Гендиректор Facebook Марк Цукерберг

В частности, под влияние Facebook попал премьер-министр Ирландии Энда Кенни (Enda Kenny), ставший одним из «друзей Facebook». Кенни был президентом Совета Европейского союза в 2013 г. — вскоре после того, как в 2012 г. была предложена первая версия GDPR. Когда принималось решение, применять ли GDPR и другие подобные законы к Facebook, Кенни должен был быть максимально нейтральным, но на самом деле был на стороне компании. На это повлияло в том числе решение Facebook разместить свою европейскую штаб-квартиру в Дублине, принятое в 2008 г.

Еще одним «другом Facebook» стал канцлер казначейства Великобритании Джордж Осборн (George Osborne). Благодаря этому компании удалось обменять свою готовность инвестировать в технологические предприятия Великобритании на поддержку своих интересов в дебатах вокруг европейской Директивы о защите данных. Директива, вступившие в силу в 1998 г., регламентирует обработку персональных данных и их свободное передвижение в Евросоюзе.

Подозрительные мемуары

Базовая тактика компании заключалась в следующем. Главный операционный директор Facebook Шерил Сэндберг (Sharyl Sandberg) обычно встречалась с политиками, используя в качестве предлога свои феминистские мемуары Lean In.

Известно, что в 2013 г. Осборн помогал в организации мероприятия, посвященного мемуарам Сэндберг. Сам он сообщил в беседе с Observer, что это не секрет, и что главный посыл книги — расширение прав и возможностей женщин — был тепло принят по всему миру. Осборн подтвердил, что встречался с Сэндберг, и что нет ничего удивительного в том, что операционный директор крупной технологической компании поделилась с ним опасениями по поводу Директивы о защите данных. Он утверждает, что не согласился с этими опасениями и не стал лоббировать позицию Facebook в Евросоюзе.

Сами по себе мемуары с их посылом использовались как инструмент влияния на политиков-женщин, недружественных по отношению к Facebook. Например, одно из мероприятий, посвященных книге, посетила Вивиан Рединг (Viviane Reding), комиссар Евросоюза по юстиции, фундаментальным правам и гражданству. Один из главных архитекторов Директивы, Рединг недолюбливала американские компании. Сэндберг удалось поговорить с ней после мероприятия и найти общий язык на почве того, что женщин нужно продвигать на должности более высокого уровня. Из документов следует, что это знакомство впоследствии себя оправдало.

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