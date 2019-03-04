Зарплаты в Минкомсвязи за год выросли на 21%

По данным Росстата за 2018 г., благосостояние служащих Минкомсвязи резко увеличилось. Средний уровень месячных зарплат в министерстве перевалил за психологическую отметку в 100 тыс. руб.

Зарплаты ИТ-чиновников за 2018 год

Зарплаты федеральных чиновников отрасли ИТ и связи по итогам 2018 г. снова продемонстрировали рост по сравнению с предыдущим годом, в отдельных случаях — более чем серьезный. Об этом свидетельствуют данные Ростата в опубликованной им «Справке о численности и оплате труда гражданских служащих».

В Минкомсвязи за отчетный период среднемесячная начисленная заработная плата составила 105,36 тыс. руб., что на 21% больше, чем в 2017 г. (87,08 тыс. руб.). В Федеральной службе по надзору в сфере связи, ИТ и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) сотрудники в 2018 г. в среднем получали 73,41 тыс. руб. — на 0,8% больше, чем годом ранее (72,83 тыс. руб.). В Федеральном агентстве связи (Россвязь) средняя зарплата была на уровне 65,26 тыс. руб. — на 5,2% больше, чем в 2017 г. (62,03 тыс. руб.).

В отношении численности персонала в рассматриваемых госорганах Росстат отмечает, что в Минкомсвязи к концу 2018 г. трудилось 265 человек. При этом укомплектованность должностей была оценена в 81,5%. В Роскомнадзоре в тот же момент работал 171 сотрудник с показателем укомплектованности должностей в 88,1%. В Россвязи — 71 человек и 89,9% соответственно.

Динамика последних лет

Сопоставление отчетных данных за предыдущие несколько лет, позволяет говорить о том, что в Минкомсвязи зарплаты стабильно растут последние три года — после фрагментарного спада в 2015 г., когда служащие министерства получили 78,42 тыс. руб., недосчитавшись по сравнению с предшествовавшим годом 8,7% денег. Уже в 2016 г. чиновники ведомства разбогатели на 6,8% (83,78 тыс. руб.), а в 2017 г. — еще на 3,9%.

Cреднемесячная зарплата, численность и укомплектованность должностей Зарплата Сотрудники 2018 г. 2017 г. 2018 г. Размер, тыс. руб. Изменение, % Размер, тыс. руб. Изменение, % Численность, чел. Укомплектованность, % Минкомсвязи 105,36 21,0 87,08 3,9 265 81,5 Роскомнадзор 73,41 0,8 72,83 -3,8 171 88,1 Россвязь 65,26 5,2 62,03 2,4 71 89,9

Источник: данные Росстата

Аналогичная по характеру динамика наблюдается в Россвязи. После спада в 2015 г. на 12,5% до 59,03 тыс. руб., в 2016 г. сотрудники ведомства получили больше на 2,6% (60,56 тыс. руб.), а в 2017 г. — еще на 2,4%.

В Роскомнадзоре динамика неоднородная. Его работники также в 2015 г. обеднели — на 0,5%, получив в среднем 73,43 тыс. руб. В 2016 г. они получили прибавку в 3,1% (75,74 тыс. руб.), но в 2017 г. их зарплаты снова просели на 3,8%.

Как ИТ-шники выглядят на фоне других ведомств

Координаторы и регуляторы отечественных ИТ и телекома традиционно не являются лидерами по части благосостояния среди своих коллег по госуправлению. Среднемесячная начисленная заработная плата гражданских служащих в федеральных государственных органах в 2018 г. по данным Росстата составила 126,6 тыс. руб., увеличившись за год на 5,4%.

Лидерами стали служащие Аппарата Правительства со средней зарплатой в 240,3 тыс. руб. Их надбавка по сравнению с 2017 г. составила 5,7%.

На втором, третьем и четвертом местах со значительным отрывом от остальных структур расположились Администрация Президента, Совет Федерации и Счетная палата, где сотрудники в среднем зарабатывали в месяц по 236,68 тыс. руб. (на 8,8% больше, чем в 2017 г.), 186,43 тыс. руб. (3,5%) и 186,31 тыс. руб. (3,1%).

Самыми бедными, как и три года назад, оказались служащие Следственного комитета. По сравнению с 2017 г. они потеряли в зарплате 22,2%, получая в среднем в месяц 59,49 тыс. руб.

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