Фонд Минкомсвязи возглавил сооснователь разработчика российских фитнес-браслетов

Росинфокоминвест возглавил Георгий Микаберидзе, сооснователь компании по производству фитнес-браслетов Healbe. После того, как в январе 2019 г. Счетная палата сообщила, что за десять лет Росинфокоминвест проинвестировал всего один проект, Минкомсвязи в очередной раз решило изменить его стратегию.

Новый гендиректор

Новым гендиректором Российского инвестиционного фонда информационно-коммуникационных технологий (Росинфокоминвест) стал сооснователь компании по производству фитнес-браслетов Healbe Георгий Микаберидзе, передает ТАСС со ссылкой на пресс-службу фонда. В этой должности он заменит Павла Родионова.

Как сообщил в беседе с ТАСС замглавы Минкомсвязи Михаил Мамонов, «Георгий довольно хорошо разбирается именно в продвижении на внешних рынках, и этим мы планируем заняться, внеся некоторые изменения в текущую стратегию». Напомним, Росинфокоминвест является государственным фондом, Минкомсвязи выполняет функции его акционера.

По словам Мамонова, фонд должен заниматься развитием конкурентоспособных отечественных продуктов и инвестировать в них средства. «Теперь во многом это связано с тем, что в команду пришел новый человек», — отмечает чиновник. Если будет утверждена новая стратегия, Росинфокоминвест может заняться продвижением российских компаний на международных рынках.

Сейчас фонд совместно с Минкомсвязи разрабатывает новую стратегию в рамках нацпрограммы «Цифровая экономика». В результате изменения стратегии должно вырасти количество финансируемых проектов, также должна возрасти поддержка ИКТ-отрасли в целом.

Мамонов отрицает, что переназначение директора произошло в связи с какими-то личными качествами Павла Родионова. По его словам, Родионов всего лишь работал в рамках существующий модели принятия решений, поэтому претензий к нему лично нет. Сам Родионов сообщил ТАСС, что ему уже предложили интересный и перспективный проект в области ИТ по подбору персонала.

Проблемы Росинфокоминвеста

Росинфокоминвест был создан в 2006 г. при поддержке Мининформсвязи, которое тогда возглавлял Леонид Рейман. Объем средств фонда составил 1,45 млрд руб. Первая управляющая компания Росинфокоминвеста — «Капиталъ» — большую часть средств фонда вкладывала в ценные бумаги крупных телекоммуникационных компаний, таких как МТС, «Вымпелком» и Tele2, хотя в уставе фонда было прописано, что его средства должны быть направлены на инвестирование венчурных проектов.

Новый глава Росинфокоминвеста Георгий Микаберидзе

В 2012 г. управление фондом было передано в УК «Лидер», учредителями которой являются Газпромбанк и НПФ «Газфонд». К июлю 2013 г. у Росинфокоминвеста появилась новая инвестиционная стратегия и схема работы. Стратегической целью фонда стало «развитие российской отрасли информационно-коммуникационных технологий как одного из приоритетных направлений технологического развития и модернизации экономики России». Минкомсвязи заявило, что фонд будет инвестировать в ИТ-стартапы в партнерстве с коммерческими венчурными фондами.

В 2014 г. Росинфокоминвест обзавелся 12 партнерами из числа венчурных фондов и крупных ИТ-компаний. Совместно с Leta Capital, IBS, Runa Capital, Open Alliance, «РК-телеком», «Ланит», Prostor Capital, IQ One, «МТТ групп», Naumen, InfoWatch и Waarde Capital государственный фонд намеревался инвестировать средства в российские ИТ-стартапы.

В 2015 г. Росинфокоминвест выбрал новую управляющую компанию — «Регион эссет менеджмент» — и вновь изменил стратегию. Как сообщил агентству «Пайм» его руководитель Павел Родионов, фонд намеревался начать вкладывать средства в проекты B2B-сегмента, ориентированные на решение задач в сфере импортозамещения индустриально-специфичного ПО для критически важных отраслей. Инвестиции в каждый проект должны были составить 50-150 млн руб.

В апреля 2015 г. Генпрокуратура обратилась к президенту России с предложением о закрытии фонда, поскольку он на протяжении семи лет не осуществлял долгосрочные инвестиции и поддержку новых предприятий, а полученные от государства почти 1,5 млрд руб. разместил на банковских депозитах.

В январе 2019 г. Счетная палата сообщила, что за десять лет своего существования Росинфокоминвест осуществил всего одну инвестицию — в проект RoboETF, объединяющий европейскую платформу по выпуску биржевых инвестиционных фондов и технологию робоэдвайзинга, то есть автоматизированных финансовых консультаций. Аудиторы палаты объяснили это тем, что руководство фонда плохо выполняло свои обязанности и несвоевременно принимало решения.

Браслеты Healbe

Компания HealBe была основана в 2012 г. совладельцем Iridium Артемом Шипициным и выходцами из Hearst Shkulev Media Станиславом Поволоцким и Георгием Микаберидзе. В том же году компания выкупила у петербургского центра инновационного консалтинга «Алгоритм» технологию измерения глюкозы в крови без прокалывания кожи, которую собиралась использовать в своих фитнес-трекерах.

В 2013 г. компания анонсировала браслет Healbe GoBe — первый в мире фитнес-трекер, способный подсчитывать не только потраченные, но и потребляемые калории, как раз на основе выкупленной технологии. Помимо инвестиций от основателей и венчурного фонда Starta Capital, весной 2014 г. Healbe привлекла $1,08 млн на краудфандинговой площадке Indiegogo. Средства были собраны за 40 дней, изначальная цель определялась на уровне $100 тысяч.

Тогда же профильные технические СМИ начали выражать сомнения, действительно ли в фитнес-трекерах может быть реализована такая функциональность. Медики со своей стороны сообщали, что измерение уровня глюкозы в крови не отражает всей картины потребления калорий. Healbe обвиняли в проведении мошеннической краудфандинговой кампании.

Healbe отказалась раскрыть подробности технологии из опасения, что этим могут воспользоваться конкуренты. Часть инвесторов потребовали свои средства назад. Сроки производства браслета были сорваны, инвесторы получили первое устройство только в феврале 2015 г. Healbe пояснила, что в задержке виноват китайский производитель. В том же году браслет поступил в продажу в России и США.

Профильные СМИ и медицинские организации, протестировав браслет, подтвердили, что устройство работает согласно заявленной функциональности, однако с существенными погрешностями, особенно при подсчете потребляемых калорий. Издание Digital Trends назвало браслет «самым разочаровывающим устройством» из всех, которыми доводилось пользоваться ранее.

По состоянию на март 2016 г. Healbe продала около 15 тыс. устройств, 95% которых было реализовано за рубежом. В октябре того же года Healbe привлекла $6,5 млн от Starta Capital и вскоре выпустила вторую, улучшенную версию браслета.

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