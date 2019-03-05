Власти создают базу мобильных абонентов для удобства коллекторов и банков

Госдума одобрила в первом чтении законопроект о создании Единой информационной системы проверки сведений о сотовых абонентах, которая позволит банкам и коллекторам получать актуальные данные о владельцах сотовых номеров. Впрочем, Правительство и Счетная палата предупредили о необходимости найти бюджетное финансирование на реализацию данной инициативы.

Законопроект о проверке сведений об абонентах

Государственная Дума одобрила в первом чтении законопроект о создании Единой информационной системы проверки сведений об абоненте (ЕИСПСА). Документ был внесен главой думского комитета по финансовым рынкам Анатолием Аксаковым и представляет собой поправки в законы «О связи», «О противодействии легализации доходов, полученных преступным путем, и финансированию терроризма», «О защите прав и законных интересов физических лиц при осуществлении деятельности по возврату просроченной задолженности» и «О кредитных историях».

ЕИСПСА создается для противодействия мошенничеству на финансовом рынке и будет проверять данные о сотовых абонентах и о пользователях сотовой связи из числа юрлиц, физлиц и индивидуальных предпринимателей. Оператора и правила работы системы определит Правительство, причем никто из сотовых операторов стать оператором ЕИСПСА не сможет.

Пользователями ЕИСПСА станут Центробанк, некредитные финансовые и кредитные организации, операторы платежных систем и услуг платежной инфраструктуры и иные лица, состав которых Правительство установит по согласованию с Центробанком.

Какие данные соберут с операторов

Сотовые операторы должны будут подключиться к ЕИСПСА и предоставить ее пользователям информацию о подтверждении соответствия сведений об абонентских номерах и их владельцах, о состоянии идентификационного модуля (SIM-карты) (в том числе о фактах его замены, о состоянии абонентского номера (в том числе о его замене или прекращения использования), о подключении абонентом переадресации голосовых вызовов и SMS, о смене пользовательского оборудования и о фактах приостановления оказания услуг связи.

Банки и коллекторы должны будут сверять данные об абонентах

При осуществлении упрощенной идентификации клиентов посредством сотовых номеров банки и иные кредитные организации должны будут удостовериться, что имеющиеся у них сведения о владельце номера (ФИО, серия и номер паспорта) совпадают с данными о владельце этого же номера, имеющимся у сотового оператора.

Депутаты решили создать базу проверки данных о сотовых абонентах

Аналогичным образом должны поступать кредиторы и лица, действующие от лица кредиторов (коллекторские агентства), при взыскании просроченной задолженности. Данное требование касается как голосовых вызовов, так и SMS-сообщений от коллекторов. Согласия сотовых абонентов на прохождение таких процедур не требуется.

Функцию проверки данных будет выполнять ЕИСПА, направляя запросы сотовым оператором. Оператор ЕИСПА должен будет обеспечить защиту передаваемых данных. За запросы к системе от кредитных и иных организаций будет взиматься плата, размер которой установит Правительство. Часть этой платы будет доставаться сотовым операторам, обрабатывающим соответствующие запросы.

Проблема «токсичных» номеров

Авторы законопроекта указывают на две причинным, побудившие их к разработке данного закона. Во-первых, существует практика приобретения недобросовестными гражданами сотовых номеров у нелегальных продавцов без предъявления документов, удостоверяющих личность. Это создает значительные риски при проведении процедуры упрощенной идентификации клиентов финансовых организаций. При том, что положение законодательства об упрощенной идентификации не только не достигает своей цели, а, наоборот, формирует дополнительный риск нарушения положений антилегализационного законодательства.

Другой причиной является практика продажи сотовыми операторами «токсичных» сотовых номеров, которые уже были в употребление. Прежние владельцы таких номеров могли с их помощью оформлять кредиты, которые остались непогашенными. В результате новые владельцы сталкиваются с требованиями коллекторов, к которым они не имеют отношениям.

Число жалоб граждан на такого рода ситуации постоянно растет. Кроме того, «токсичные» номера существенно повышают риски использования мобильных телефонов для подтверждения юридически значимых действия при взаимодействии граждан с бюро кредитных историй и различными государственными информсистемами.

Кто будет оператором системы проверки сведений об абонентах

Все это и послужило причиной появления законопроекта о создании Единой информационной системы проверки сведений об абоненте. Она будет представлять собой единую точку подключения для всех участников взаимодействия на базе универсального программного интерфейса. При этом система не будет осуществлять сбор и хранение предусмотренной законопроектом информации.

Ранее технические аспекты работы будущей системы были успешно отработаны на базе госпредприятия «Центральный научно-исследовательский институт связи» (ЦНИИС), подведомственного Россвязи. Данное предприятие уже является оператором системы перенесенных сотовых номеров (MNP) и может претендовать на звание оператора ЕИСПСА.

Замечания Правительства и Счетной палаты

В то же время Правительство высказало ряд замечаний к указанным предложениям. Не понятно, к какому виду будет относиться ЕИСПСА — государственная или иная информационная система, каковы источники финансирования ее создания и эксплуатации, а также критерии выбора Правительством оператора системы.

Кроме того, в законопроекте отсутствует исчерпывающий перечень задач, реализуемых данной системой, и не понятно, будет ли система хранить передаваемую через нее информацию. Необходимо проработать перечень и содержание передаваемой информации, а также закрепить возможность неограниченного расширения круга пользователей системы проверки.

Дополнительной проработки в части соотнесения с законом «О персональных данных» и «антиотмывочным законодательством» потребует норма о передаче данных об абонентах без их согласия. Также представляется избыточным включение нового участника правоотношений — пользователя услуг сотовой связи из числа физических лиц.

Кроме того, Правительству не нравится возложение на него функций по установлению тарифов на работу ЕИСПСА, так как законодательство предусматривает возможность регулирования тарифов только для естественных монополий.

Наконец, реализация положений законопроекта может потребовать затрат из федерального бюджета, но этот вопрос не проработан в нынешней версии законопроекта. Счетная палата в своем отзыве также указала, что законопроект предусматривает создание информсистемы. Согласно закону «Об информации», федеральные информсистемы создаются с учетом требований законодательства о контрактной системы в сфере закупок товаров и услуг.

Соответственно, принятие законопроекта приведет к возникновению новых видов расходных обязательств федерального бюджета, однако в законопроекте источники и порядок исполнения нового вида расходных обязательств не указаны.

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