Сооснователь Mail.ru Group совершил странную инвестицию

Фонд председателя совета директоров Mail.ru Дмитрия Гришина Grishin Robotics, который инвестирует в робототехнические проекты, вложился в американского издателя игр Rogue Games. Гришин отметил, что опыт в робототехнике пригодится в новом бизнесе.

Странная инвестиция

Фонд Grishin Robotics, созданный председателем совета директоров и сооснователем Mail.ru Group Дмитрием Гришиным, инвестирует $1,25 млн в издателя мобильных игр Rogue Games на этапе посевного раунда. Эта инвестиция нехарактерна для фонда, который был создан и обычно вкладывается в проекты, связанные с робототехникой.

Сам Дмитрий Гришин отмечает, что по итогам 2018 г. объем глобального рынка игр составил $138 млрд, причем из этой суммы $70 млрд приходится на мобильные игры. В целом этот рынок стал по итогам года более доходным, чем рынки звукозаписи и кино вместе взятые.

«Одной из ключевых тенденций рынка игр является совмещение цифрового и реального миров с помощью технологий дополненной и виртуальной реальности. Я уверен, что наш опыт работы с ведущими командами в области AR, VR и робототехники в совокупности с игровой экспертизой и многолетним опытом основателей Rogue Games станет важным подспорьем для разработки и издания инновационных мобильных игр», — так прокомментировал Гришин инвестицию.

Чем занимается Rogue Games

Rogue Games была основана 2017 г. в Лос-Анжелесе. Участники проекта имеют опыт работы в игровой отрасли, в том числе в таких компаниях как Kabam, Apple, Glu Mobile, IGN и Activision Blizzard. У компании есть представительства в Сан-Франциско и Сиэтле. Основателем и генеральным директором является Майк ДеЛаэт (Mike DeLaet).

Rogue Games помогает игровым студиям разрабатывать и запускать игры, а также занимается игровым маркетингом и работой с игровыми сообществами. Некоторые из игр под руководством Rogue смогли добиться наград от AppStore, Google Play и других платформ.

Председатель совета директоров Mail.ru Дмитрий Гришин в окружении робототехники

У Rogue Games есть несколько партнеров среди американских разработчиков мобильных игр, таких как This Game Studio, Sharkbite Games, Amber Studios, BonusXP, David Marquardt, Gunstone Studios, Sennep, Kiz Studios и другие.

Инвестиции Grishin Robotics

Фонд Grishin Robotics — венчурный фонд, созданный Дмитрием Гришиным в 2012 г. Фонд инвестирует в стартапы в сфере робототехники, умных устройств и интернета вещей. Также обеспечивает компании необходимой экспертизой и контактами для начала бизнеса и его экспансии за рубеж.

Первоначальная инвестиция Гришина в фонд в 2012 г. равнялась $25 млн. С момента основания по июль 2015 г. Grishin Robotics инвестировал в 10 проектов.

Самая крупная инвестиция в этот период — $44,2 млн в платформу для изучения электроники и прототипирования littleBits в июне 2015 г. Другие значительные инвестиции: $15,5 млн в производителя умных игрушек Orbotix в мае 2014 г. и $13 млн — в разработчика трехмерного сканера для мобильных устройств Occipital в июле 2015 г.

После запуска второго фонда в 2016 г. Grishin Robotics, уже с капиталом в $100 млн, инвестировал в такие компании как создатель «умной» техники для безопасности дома Ring, разработчик «умных» роутеров Eero и стартап по доставке грузов с помощью колесных дронов Starship.

Также можно отметить инвестиции в сингапурский сервис проката велосипедов Obike, гонконгский сервис проката «умных» велосипедов Gobee.bike и американскую Wonder, которая занимается созданием устройства, сочетающего в себе черты смартфона и игровой приставки, и т. д.

В общей сложности с момента создания второго фонда в 2016 г., Grishin Robotics проинвестировал 12 проектов. Три из них были проданы — это Ring, купленный Amazon за $1 млрд в феврале 2018 г., сервис аренды «умных» самокатов Spin, проданный автопроизводителю Ford в ноябре 2018 г., и Eero, которого также купила Amazon в феврале 2019 г.

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