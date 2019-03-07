2019 станет третьим подряд годом краха на рынке смартфонов

Согласно прогнозу компании IDC, в 2019 г. рынок смартфонов продолжит падение, вызванное увеличением срока службы устройств и проблемами в Китае. Однако к 2023 г. за счет распространения смартфонов с поддержкой 5G рост продаж восстановится.

Третий год спада

В 2019 г. рынок смартфонов продолжит падение — это будет уже третий год последовательного сокращения продаж. Спад ожидается на уровне 0,8% до 1,39 млрд отгруженных устройств. К таким выводам пришла компания IDC, опубликовавшая результаты исследования Worldwide Quarterly Mobile Phone Tracker.

В разные периоды года динамика будет неодинаковой — например, во втором полугодии будет наблюдаться годовой рост на уровне 2,3%. Если говорить о долгосрочной перспективе, поставки смартфонов должны достичь 1,54 млрд устройств в 2023 г. при годовом росте 1,7%.

Напомним, 2018 г. аналитики IDC называют худшим годом для продаж смартфонов за всю историю существования продукта. По итогам целого года поставки сократились на 4,1% до 1,4 млрд устройств. В декабре 2018 г. IDC опубликовала прогноз, согласно которому рынок должен был уже в 2019 г. показать рост на 2,6%, однако теперь мнение исследователей изменилось.

Факторы роста и падения

Вице-президент программы Worldwide Mobile Device Trackers в IDC Райан Райт (Ryan Reith) отмечает, что причинами спада на рынке смартфонов по-прежнему являются увеличение продолжительности цикла замены устройства, проблемы на китайском рынке и геополитическая обстановка.

Смартфоны с гибким экраном сыграют свою роль в восстановлении продаж

Вместе с тем в смартфонах ожидаются технологические усовершенствования, связанные с распространением стандарта связи 5G, что должно положительно сказаться на динамике продаж. В 2019 г. такие смартфоны еще не будут продаваться массово, однако затем их распространение ускорится. В 2023 г. каждый четвертый отгруженный смартфон будет поддерживать 5G.

Свою роль в росте продаж сыграет и распространение смартфонов с гибким экраном. Все это дало основания старшему исследователю программы Worldwide Mobile Device Trackers в IDC Сангитике Сриваставе (Sangeetika Srivastava) назвать 2019 г. «годом модернизации на рынке смартфонов».

Поставки по стандартам связи

В 2019 г. поставки смартфонов, которые поддерживают только стандарт связи 3G, сократятся на 25,4% до 57,5 млн устройств. Такие смартфоны займут долю рынка 4,1%. В 2023 г. поставки этих устройств составят 34,6 млн, показав годовой спад на 3,4%. Принадлежащая им доля рынка к тому времени сократится до 2,2%.

Распространение устройств с поддержкой 5G восстановит рост рынка смартфонов

Также в 2019 г. будет отгружено 1,33 млрд смартфонов с поддержкой 4G, что составит 95,4% рынка. В данном сегменте будет зафиксирован годовой рост продаж на 0,2%. В 2023 г. доля таких смартфонов снизится до 71,7%, а продажи покажут годовой спад на уровне 4,4% до 1,106 млрд устройств.

Смартфоны с поддержкой 5G в 2019 г. займут всего 0,5% рынка. В общей сложности будет продано 6,7 млн таких устройств. В 2023 г. их доля рынка вырастет до 26%, а поставки достигнут 401,3 млн при годовом росте на 23,9%.

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