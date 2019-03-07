«Билайн» купил мобильную платежную систему у друга Фридмана

«Вымпелком» консолидировал 100% долю в Ruru

Телекоммуникационный оператор «Вымпелком» (торговая марка «Билайн») консолидировал 100% АО «Национальная сервисная компания» (НСК), предоставляющей услуги мобильных платежей под брендом Ruru. Об этом говорится в сообщении оператора.

У кого были выкуплены остальные доли и за какую сумму, в «Вымпелкоме» не раскрывают.

Кто владел Ruru

Система Ruru была создана в 2011 г. «Вымпелкомом» и Альфа-банком. «Вымпелком» входит в группу Veon, основным акционером которой является инвестиционная компания LetterOne. Эта компания создана основателями «Альфа-групп», в состав которой входит Альфа-банк.

Ruru обеспечивает абонентам «Вымпелкома» возможность платежей со счета своего мобильного телефона. После создания Ruru остальные платежные системы стали подключаться к «Вымпелкому» через данную систему. Позднее услуги Ruru стали доступны абонентам других сотовых операторов.

Первый гендиректор НСК Владимир Баев говорил, что в число акционеров системы, кроме «Альфа-банка» и «Вымпелкома», входит еще некое физическое лицо, имя которого не раскрывалось. Официально, согласно данным «Контур-Фокус», владельцем НСК является Владимир Туровецкий.

В числе совладельцев купленной «Вымпелком» платежной системы Ruru были Альфа-банк и предприниматель Ваге Енгибарян

Источник CNews, близкий к «Вымпелкому» говорит, что третьим партнером является предприниматель Ваге Енгибарян. Своей долей в НСК он владеет через кипрский офшор M.I.P.R., миноритарным акционером которого является «Вымпелком». Енгибарян - создатель консьерж-сервиса «Прайм-Концепт», услугами которого пользовались топ-менеджеры Альфа-банка и «Вымпелкома».

Ваге Енгибарян считается давним знакомым Михаила Фридмана, главы наблюдательных советом «Альфа-групп» и LetterOne.

Владимир Туровецкий - человек из команды Енгибаряна. Он - совладелец компании «Прайм-Клуб», на которую зарегистрировано доменное имя «Прайм-Концепта». Также Туровецкий входил в совет директоров офшора M.I.P.R.

Ваге Енгибарян не ответил на звонки и сообщения CNews.

Как друг Фридмана стал партнером «Вымпелкома»

В разное время Енгибарян владел долями в компаниях, выступавшими партнерами «Вымпелкома» в области дополнительных сервисов. В частности, Енгибарян через офшор M.I.P.R. был совладельцем контент-провайдера «Темафон», выступавшего основным партнером «Вымпелкома» в области мобильного контента.

В 2013 г. «Темафон» объединился с испанским контент-провайдером Zed в холдинг Zed+. Однако затем между партнерами начались судебные разбирательства, а в Испании началось расследование относительно деятельности Zed+.

Также Енгибарян через офшор M.I.P.R. владел долей в компании Loyality Partners, влавдевшей программой лояльности «Малина». До 2014 г. «Вымпелком» был участником данной программы.

Кроме того, Енгибарян через M.I.P.R. владел долей в компании «А1-Системс», разрабатывавшей решения в области маркетинговых коммуникаций для сотовых операторов, включая «Вымпелком». Подконтрольный Енгибаряну офшор продал долю в этой компании в 2017 г.

Еще один связанный с Енгибаряном актив это компания Rumi, проводившая SMS-лотереи для абонентов «Вымпелкома» в 2009-2010 гг. «Вымпелком» был совладельцем данной компании. В 2010 г. «Вымпелком» консолидировал 100% в Rumi, в затем перепродал ее структурам Енгибаряна.

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