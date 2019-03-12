ФСБ заблокировала в России сверхзащищенную почту Protonmail

ФСБ заблокировала в России доступ к сервису защищенной электронной почты Protonmail. Причиной стало распространение ложных сообщений о минировании общественных объектов и необходимость обеспечения безопасности Универсиады.

В России заблокирован Protonmail

Российские пользователи испытывают проблемы с доступом к системе зашифрованной электронной почты Protonmail. Сообщение об этом появилось в блоге компании Techmedia, на платформе Habr.com. При этом в списке ресурсов, доступ к которым блокирует Роскомнадзор, серверов Protonmail нет.

Protonmail предназначен для обмена сообщениям без возможности перехвата сторонними лицами. При отправке сообщений внутри Protonmail сервис обеспечивает шифрование сообщений путем обмена ключами между самими пользователями, в результате чего сам сервис не видит содержимого сообщений.

Электронная почта в интернете пересылается по протоколу SMTP. Для того, чтобы понимать, на какой именно сервер нужно отправлять письмо, в системе DNS (отвечает за соответствие доменов и IP-адресов) создаются специальные MX-записи.

Проблема в сети МТС

Специалисты компании Techmedia решили проверить доступность из России MX-серверов Protonmail. Оказалось, что отправка сообщений на эти сервера обрывается на узлах оператора «Мобильные телесистемы» (МТС).

ФСБ заблокировала Protonmail для безопасности Универсиады

В компании Techmedia утверждают, что они связались с технической поддержкой МТС. В ответ им прислали копию письма из Федеральной службы безопасности (ФСБ), в котором МТС просят заблокировать доступ к 25 IP-адресам.

МТС сослались на требование ФСБ

В письме ФСБ говорится о проблеме ложных сообщений о минировании социально значимых объектов. По данным генпрокуратуры, только в 2018 г. было возбуждено 1,3 тыс уголовных дел о заведомо ложных сообщениях о готовящихся актах терроризма. А экономический ущерб от подобного рода сообщений только в январе 2019 г. составил 500 млн руб.

В то же время сейчас в Красноярске проходит Зимняя универсиада. С целью обеспечения ее безопасности ФСБ попросило закблокировать указанные адреса, потому что, по данным службы, они используются для массового распространения заведомо ложных сообщений о терактах.

ФСБ просит осуществить блокировку методом blackhole на BGP-маршрутизаторах без анонсирования маршрутов во внешние автономные системы (AS). Такая блокировка осуществляется магистральными провайдерами: они анонсируют наличие в их сетях соответствующих IP-адресов, после чего переводят адресованный им трафик в никуда.

Специалисты компании Techmedia также пришли к выводу, что блокировка доступа из России к MX-серверам Protonmail осуществляется еще и другим магистральным провайдером – «Ростелекомом». При этом веб-версия Protonmail продолжает работать.

Пресс-службы МТС и «Ростелекома» отказались от комментариев, пресс-служба ФСБ к моменту публикации этого материала не ответила на запрос CNews.

Генеральный директор компании «Ордер.ком» Дмитрий Галушко отмечает, что Закон «О связи» позволяет ограничивать предоставление услуг связи юридическим и физическим лицам на основании письменного заключения одного из руководителей органа, занимающего оперативно розыскной-деятельностью (МВД, ФСБ, ФСО и др).

Аналогичным образом Закон «О Федеральной службе безопасности» позволяет ФСБ ограничивать предоставление услуг связи физическим и юридическим лицам «в неотложных случаях, когда промедление может привести к совершению террористического акта и поставить под угрозу жизнь и здоровье граждан».

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