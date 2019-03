Microsoft резко изменила правила лицензирования ПО в России

Корпорация Microsoft сократит число доступных малому и среднему бизнесу программ лицензирования ПО и сервисов, а также расширит действующую программу Open Value.

Новый порядок лицензирования

Как стало известно CNews от источника, близкого к партнерам Microsoft, c 1 июля 2019 г. корпорация внесет изменения в действующие программы корпоративного лицензирования продуктов на территории России. Насколько известно CNews, программы корпоративного лицензирования в других странах не претерпят изменений.

Лицензионная программа Open License, по которой можно было приобрести лицензии в вечное пользование, прекратит свое существование. Взамен будет расширена Open Value: в нее Microsoft внесет покупки лицензий на постоянное пользование ПО и сервисов Microsoft без необходимости оплачивать опцию Software Assurance.

Важно отметить, что по новым правилам заказчики смогут приобретать лицензии по расширенной программе Open Value только у авторизованных реселлеров, которые, заключив прямое соглашение с Microsoft Ireland Operations Limited (MIOL), будут работать с существующими дистрибьюторами.

В ответ на обращение CNews с просьбой прокомментировать озвученную выше информацию, пресс-служба Microsoft в России ответила: «Microsoft продолжает трансформировать свой бизнес, чтобы дать возможность каждому человеку и каждой организации в мире достигать большего. Мы оптимизируем наши процессы, чтобы гарантировать постоянное улучшение качества предоставляемых услуг и помочь российским заказчикам на пути цифровой трансформации. В рамках этого нового подхода мы вносим некоторые изменения в работу партнерской сети, которые помогут обеспечить нашим заказчикам максимально позитивный клиентский опыт».

На момент публикации этого материала официальный анонс изменений уже появился в партнерском разделе официального русскоязычного сайта Microsoft.

Что такое Microsoft Open

Лицензионные программы Open License, Open Value и Open Value Subscription (Microsoft Open) ориентированы на представителей малого и среднего бизнеса, использующих в организации пять и более настольных компьютеров и желающих упростить управление лицензиями, контролировать расходы на ПО и точнее планировать инвестиции.

Software Assurance предлагает доступ к новым версиям продуктов, планирование развертывания, обучение технических специалистов и конечных пользователей, поддержку, а также ряд других возможностей. В настоящее время Software Assurance является необязательным дополнением к программе Open License и неотъемлемой частью программ Open Value и Open Value Subscription. В результате вступления в действие предстоящих изменений правил лицензирования Software Assurance перестанет быть обязательной для пользователей Open Value.

Microsoft резко изменила правила лицензирования ПО в России

В рамках Open License (OL) лицензии приобретаются в вечное пользование на каждую машину в отдельности. Оплата осуществляется по факту приобретения и в полном объеме.

Программа Open Value (OV) позволяет приобрести лицензии сразу на весь парк машин, причем оплата их стоимости производится в течение трехлетнего срока действия соглашения, предусмотренного программой, ежегодно равными долями.

Open Value Subscription (OVS) отличается самыми низкими первоначальными затратами из всех программ Open. Эта программа также позволяет сократить общие расходы на лицензирование в годы, когда количество настольных компьютеров уменьшается. При выборе данной программы компания может использовать ПО на всех своих компьютерах, но только в течение срока действия соглашения с Microsoft.

Перечень лицензируемого в рамках программ Open в Microsoft не уточнили, отметив, что в него входят практически все продукты компании.

Комментарии партнеров Microsoft

CNews обратился к российским партнерам Microsoft за комментариями относительно изменения правил лицензирования ПО в России.

«Ни для кого не секрет, что программа лицензирования Microsoft является запутанным ребусом для большинства компаний, поэтому сокращение количества программ лицензирования за счет расширения возможностей текущих, позволит значительно упростить сотрудничество с Microsoft», – сказал Сергей Агаев, генеральный директор Comparex.

«На заказчиков, приобретающих лицензии Microsoft, влияния эти изменения не окажут, – отметил Михаил Степанюк, директор департамента ПО компании Merlion. – Так как Software Assurance ранее была необязательной опцией в Open License, то поэтому после объединения Open License с Open Value («расширение программы OV») у заказчика останется право покупки лицензий без Software Assurance, просто будут добавлены новые парт-номера в OV. Для рынка, считаем, изменения носят исключительно позитивный характер. Благодаря тому что продавать лицензии через OV будут вновь авторизованные партнеры, сроки поставок в цепочке "Microsoft – дистрибьютор – ресселер – заказчик" будут в результате новой процедуры лицензирования сокращены. Дополнительным плюсом для конечных корпоративных заказчиков будет подтвержденная авторизацией вендора надежность ресселеров».



По мнению Андрея Благоразумова, директора по развитию бизнеса с Microsoft компании Softline, изменения окажут положительное влияние на рынок.

«Сейчас заказчики путаются в большом количестве схем лицензирования, а нововведения существенно упростят понимание и скорость принятия решения, – отметил Благоразумов. – Эта более современная модель лицензирования принесет и другие преимущества заказчикам, такие как быстрый доступ к последним версиям ПО, возможность оплаты в рассрочку и другие».

