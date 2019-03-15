Россияне поставят в США ТВ-приставку с распознаванием лиц

Резиденты томского студенческого бизнес-инкубатора «Дружба» намерены вывести свои продукты на западные рынки. Компания Zoom TV разрабатывает ТВ-приставку с распознованием лиц и составлением персональных рекомендаций. А студенческий проект Sugar Help готовит мобильное приложение для диабетиков.

В Томске разрабатывают ТВ-приставку с распознаванием лиц и персональными рекомендациями

Томская компания Zoom TV готовит set-to-box (STB) приставку для ТВ с распознаванием лиц и системами персональных рекомендаций. Об этом CNews рассказал основатель компании Михаил Бакланов.

Сейчас Zoom TV разрабатывает одноименное приложение для Smart TV для просмотра телеканалов. Оно может работать как в платном, так и в бесплатном режиме. Приложение ориентировано на российский рынок, число его скачиваний составляет 1,5 млн.

Особенностью приложения является анализ телесмотрения потребителя и составления для него персональных рекомендаций. Однако у приложения есть ограничения, признает Бакланов. Во-первых, оно может анализировать только тот контент, который зритель смотрит непосредственно через него.

Во-вторых, приложение не может фиксировать моменты, когда отошел или отлучился от экрана. В результате в рекомендательной системе возникают ошибки, которые формируют накопительный эффект.

С этой целью Zoom TV решила разработать собственную телеприставку. Она будет работать на операционной системе Android TV с надстройками от томской компании. Приставка будет иметь две камеры или инфракрасный излучатель, что поможет ей распознавать лица телезрителей.

Основным рынком для томской ТВ-приставка с распознаванием лиц и персональными рекомендациями станет США

Таким образом, рекомендательная система будет точно знать, какие конкретно программы заинтересовали телезрителя, и на этой основе формировать более точные персональные рекомендации.

Кроме того, приставка будет анализировать любой контент, который смотрит пользователь через установленные на приставку приложения: будь то приложения ТВ-операторов, онлайн-кинотеатров либо телеканалов. Еще одной особенностью станет возможность управления жестами.

Сейчас годовой оборот Zoom TV составляет $500 тыс. В разработку приставки компания намерена вложить $100-150 тыс. Сейчас готов программный прототип будущей приставки, идет этап проектирования самого устройства.

Основным рынком сбыта для Zoom TV станет США. Здесь, в отличие от остальных рынков, культура телесмотрения через STB сохранилась, несмотря на распространение SmartTV, говорит Михаил Бакланов Помимо выручки от продажи приставок, компания намерена зарабатывать на разделении доходов от предустановленных приложений (revenue sharing).

Бизнес-инкубатор при ТУСУР

Zoom TV - заочный резидент студенческого бизнес-инкубатора «Дружба», работающего при Томском государственном университете систем управления и радиоэлектроники (ТУСУР). Инкубатор предоставляет своим резидентам офисное пространство, возможность работать в инновационной среде (включая фаблаб) и менторскую поддержку для получения финансирования от Сколково, РВК и др.

Студенческое приложение для диабетиков

Другой резидент инкубатора «Дружба» - стартап Sugar Help, задуманный как мобильное приложение для диабетиков. Его автор, студент Максим Вакурин, считает, что обычные дневники диабетиков, которые выдают врачи-диетологи, редко используются из-за необходимости постоянно носить их с собой.

Приложение должно решить данную проблему. Пользователь будет вести в нем собственный дневник, после чего приложение будет выдавать ему персональные рекомендации на предмет того, какую пищу следует потреблять.

В приложение будет dash board для полноценной аналитик потребляемой пищи. В будущем планируется интеграция приложения с сервисами доставки еды наподобие «Яндекс.еда».

Сейчас приложение находится в стадии прототипирования, в ближайшее время начнется его тестирование. Вакурин планирует продвигать Sugar Help, в первую очередь, на рынках США и Европы. Ожидается, что стоимость подписки на приложение составит $10.

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