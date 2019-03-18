Подключение фельдшерских пунктов к интернету обойдется в 14 миллиардов
Фельдшерские пункты получат цифровые услуги по сервисной модели
Федеральный проект «Информационная инфраструктура» программы «Цифровая экономика» предполагает расширить перечень медицинских организаций, которым централизованно будет обеспечен доступ в интернет. Теперь речь идет о подключении к интернету фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов (работающих в сельской местности).
Сначала должен быть определен перечень фельдшерских пунктов, которым необходим доступ в интернет. Помимо подключения к интернету, фельдшерским пунктам обеспечат предоставление цифровых услуг по сервисной модели.
Должен быть определен перечень типовых цифровых услуг для фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, а также требования к оказанию таких сервисов. Также должны быть внесены изменения в нормативную базу, обеспечивающих оказание подобного рода услуг. Соответствующей работой займутся Минкомсвязи и Минздрав вместе с властями субъектов федерации.
Сколько бюджет потратит на подключение фельдшерских пунктов к интернету
В 2019 г. по сервисной модели будут подключены 5 тыс. фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов. На эти цели федеральный бюджет потратит 4,17 млрд руб.
В 2020 г. на этот проект будет потрачено 3,7 млрд руб., в 2021 г. – еще 5,92 млрд руб. То есть всего на подключение к интернету фельдшерских пунктов будет потрачено 13,77 млрд руб.
Как «Ростелеком» подключает медицинские организации к интернету
Идея централизованного подключения медицинских организаций к интернету появилась в конце 2016 г. Тогда соответствующее поручение дал Президент России Владимир Путин.
Затем правительство назначило единым исполнителем по данному проекту «Ростелеком». Соответствующее постановление предполагает подключение больниц и поликлиник к интернету на скорости 10 Мбит/с при использовании волоконно-оптических линий связи и на скорости 1 Мбит/с линий связи при использовании спутниковых каналов.
В федеральном бюджете на 2017 г. не были заложены средства на подключение медицинских организаций к интернету. В связи с этим 5,5 млрд руб. на соответствующие цели правительство выделило из Резервного фонда.
В то же время назначение «Ростелекома» единым исполнителем и заключение контракта с ним затянулось. В результате в 2017 г. Минкомсвязи заключило контракт с «Ростелекомом» на сумму только 1,93 млрд руб., остальные средства было решено перенести на 2018 г.
В федеральном бюджете на 2018 г. было заложено 4,9 млрд руб. на подключение медицинских организаций к интернету. Согласно федеральному проекту «Информационная инфраструктура», в 2019 г. федеральный бюджет потратит на эти цели еще 10 млрд руб.
Согласно данным портала госзакупок, в 2018 г. Минкомсвязи в дополнение к контракту от 2017 г. заключило с «Ростелекомом» еще три контракта. Первый из них предполагает оплату услуг оператора на сумму 4,23 млрд руб. Суммы двух других контрактов составляют 5 млрд руб. и 1,7 млрд руб., оба из них предполагают оплату в 2019 г.
То есть всего на нынешний момент с «Ростелекомом» было заключено контрактов на сумму 12,86 млрд руб. Сам «Ростелеком» успел подключить к интернету 9 тыс. медицинских организаций.
С учетом добавления в программу фельдшерских и фельдшерско-акушерских пунктов, общие затраты на обеспечение медицинских организаций доступом в интернет в 2017-2021 гг. составят 30,7 млрд руб.
В «Ростелекоме» отметили, что подключение к интернету фельдшерских пунктов потребует заключение отдельного контракта, и, соответственно, выбора исполнителя.