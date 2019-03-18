Сотовый оператор «Альфа-групп» отправил в отставку «цифрового» гендиректора

Турецкий сотовый оператор Turkcell, на контрольный пакет акций которого претендует российская компания LetterOne, поменял гендиректора. В отставку ушел Каан Терзиоглу, который последние четыре года проводил курс на «цифровизацию» Turkcell и развития дополнительных сервисов.

У Turkcell новый гендиректор

Совет директоров крупнейшего в Турции сотового оператора Turkcell принял решение о смене гендиректора оператора. Вместо Каана Терзиоглу (Kaan Terzioglu) новым главой оператора стал Мурат Эркан (Murat Erkan), до этого занимавший пост вице-президента Turkcell по продажам.

Терзиоглу возглавил Turkcell в 2015 г. До этого он входил в советы директоров различных турецких компаний, а еще раньше - в 1999-2012 гг. - работал в компании Cisco Systems.

Новый гендиректор Мурат Эркан работает в Turkcell с 2008 г. До этого он также работал в Cisco Systems.

Ушедший в оставку глава Turkcell делал ставку на цифровизацию сервисов

Как отмечает турецкое издание Daily Sabah, Терзиоглу успешно провел переформатирование стратегии Turkcell, обеспечив оператору заработок не только за счет традиционных сервисов передачи голоса и данных, но и за счет дополнительных «цифровых» услуг.

Новый глава Turkcell Murat Erkan

Председатель совета директоров Turkcell Ахмет Ака (Ahmet Akca) отметил, что благодаря Терзиоглу компания «создала серьезный фундамент для дальнейшего роста благодаря инвестициям в технологии и намерению статью лидером индустриальным в цифровой сфере.

В 2018 г. выручка Turkcell составила 21,3 млрд лир ($3,9 млрд), проедмонстрировав рост за год на 20,8%. Показатель EBITDA (прибыль до уплаты налогов, процентво по кредитам и расходам на амортизацию) составил 8,78 млрд лир ($1,6 млрд), продемонстрировав рост на 41,1%.

Длительный конфликт акционеров Turkcell Конфликт акционеров Turkcell не прекращается с 2005 г. Тогда крупнейшими собственниками оператора были шведско-финская TeliaSonera (нынешнее название - Telia) и турецкая группа Cukurova. В том числе 51% акций Turkcell принадлежали буферной структуре Turkcell Holdings, в которой 53% акций владела Cukurova, 47% - TeliaSonera.

В тот период времени TeliaSonera договорилась с Cukurova о покупке ее доли в Turkcell Holdings за $3,1 млрд. Однако затем турки отказались выполнять соглашение. Вместо этого Cukurova продала 49% акций буферной структуры Cukurova Telecom Holding (CTH, владеет 53% акций Turkcell Holdings) российской «Альфа-групп» за $1,6 млрд. Данный пакет эквивалентен 13% акций Turkcell.

Одновременно «Альфа-групп» предоставила Cukurova кредит на сумму $1,7 млрд под залог оставшихся у группы 51% акций CTH (данный пакет эквивалентен 13,7% акций Turkcell). TeliaSonera попыталась опротестовать сделку, и в 2011 г. Международный арбитраж в Женеве присудил Cukurova выплатить скандинавам компенсацию в размере $930 млн (это решение до сих пор не исполнено).

В отставку ушел гендиректор Turkcell Каан Терзиоглу, который последние четыре года

проводил курс на «цифровизацию» и развитие дополнительных сервисов оператора

С 2007 г. начались судебные разбирательства между «Альфа-групп» и Cukurova. Россияне обвинили турецких партнеров в нарушении кредитного соглашения и потребовала передачи заложенного по кредиту пакета акций. В 2013 г. Тайный совет при Палате лордов Великобритании постановил, что Cukurova действительно нарушила условия кредита, но предоставил турецкой стороне возможность его досрочного погашения.

Cukurova погасила кредит перед «Альфа-групп», взяв для этого кредит у государственного турецкого банка Zirat Bankasii на $1,6 млрд. В 2014 г. телекоммуникационные активы «Альфа-групп» перешли в новую компанию - LetterOne, после чего россияне предприняли новую атаку на турецких партнеров.

Россияне не сдаются в борьбе за контрольный пакет акций Turkcell

LetterOne обвинил Cukurova в нарушении условий акционерного соглашени я и черех Лондонский международынй арбитраж потребовал от турков либо продать их Cukurova, либо, наоборот, выкупить у россиян их долю. В 2016 г. арбитраж встал на сторону LetterOne. Поскольку Cukurova никаких действий не предприняла, россияне получили возможность выкупить их долю в Turkcell.

Однако эта сделка до сих пор так и не произошла. Со своей стороны, виды на Turkcell имеют и власти Турции. В 2013 г. в связи с длительным корпоративным конфликтом, они приняли решение назначать большинство членов совета директоров операторов. Сейчас все семь директоров Turkcell назначены Советом по фондовым рынкам Турции.

Короткая ссылка на материал: http://cnews.ru/link/n465591