Знаменитый создатель Linux SUSE окончательно продан и превращен в «крупнейшего в мире поставщика СПО»

Шведский Фонд EQT выкупил у британской Micro Focus бизнес-подразделение SUSE и «подарил» ему назависимость, трансформировав в новую компанию.

SUSE обретает самостоятельность

Шведский инвестиционный фонд EQT завершил сделку по приобретению подразделения SUSE, разработчика одного из старейших дистрибутивов GNU/Linux, у британской ИТ-компании Micro Focus. Сделка, которую Techcrunch оценивает в $2,5 млрд, была одобрена еще в июле 2018 г., но стороны объявили о ее завершении лишь 15 марта 2019 г. Теперь SUSE будет трансформирована в независимую компанию, а EQT станет ее основным акционером. Об этом говорится в сообщении, опубликованном в официальном блоге компании.

Состав руководителей, впервые с 2004 г. обретшей независимость SUSE, претерпит некоторые изменения. Так, Энрика Анжелоне (Enrica Angelone) займет должность финансового директора, а Сандер Хайтс (Sunder Huyts) станет главным операционным директором. Бывший технический директор компании Томас Ди Джакомо (Thomas Di Giacomo) назначен руководителем по проектированию, продукту и инновациям. Все трое будут подчиняться непосредственно действующему генеральному директору Нильсу Браукманну (Nils Brauckmann), который останется у руля компании.

EQT выкупила SUSE у Micro Focus и превратила ее в назависимую компанию

В собственном блоге SUSE называет себя крупнейшим независимым поставщиком открытых решений, хотя и не приводит каких-либо финансовых показателей деятельности, которые могли бы обосновать данное утверждение.

В разные годы крупнейшие компании, занимающиеся разработкой решений на основе открытого исходного кода, по той или иной причине отказывались от статуса независимых и вливались в состав мировых ИТ-гигантов. Так, в апреле 2009 г. Oracle купила Sun Microsystems, разработчика NFS и Java, за $7,4 млрд. В Sun слияние окрестили «естественной эволюцией взаимоотношений».

В октябре 2018 г. IBM объявила о покупке Red Hat, крупнейшего разработчика операционных систем с открытым исходным кодом на базе GNU Linux, за $34 млрд, в то время как рыночная капитализация компании оценивалась в $20 млрд, а чистая прибыль составила $259 млн по итогам 2018 финансового года. В IBM приобретение сочли «способным полностью изменить рынок облачных услуг».

Долгая дорога к независимости

SUSE – это компания-разработчик дистрибутивов свободной ОС на базе GNU/Linux, основанная в 1992 г. в Германии. Название является аббревиатурой словосочетания Software- und System Entwicklung («разработка ПО и систем»). Первый продукт, разработанный в SUSE, был расширением дистрибутива Slackware. SUSE примечательна тем, что первой начала продавать дистрибутивы GNU/Linux корпоративным клиентам. Также она выступила спонсором открытого проекта openSUSE, в рамках которого был разработан одноименный дистрибутив.



SUSE обрела независимость впервые с 2004 г., когда компания была куплена Novell, американской ИТ-корпорацией, специализирующейся на сетевых сервисах, управлении сетями и Linux.

В 2007–2008 гг. Novell сотрудничает с Microsoft, которая поддерживает и распространяет корпоративную версию дистрибутива SUSE – SUSE Enterprise.

Novell в 2010 г. поглощает американская софтверная компания Attachmate Group. Новое руководство возвращает в SUSE многих разработчиков, которые были уволены руководством Novell.

В 2012 г. сотрудничество SUSE и Microsoft возобновляется. Его результатом становится обеспечение поддержки дистрибутива SLES 11 в облаке Azure.

Attachmate Group, а с ней и SUSE, входит в состав Micro Focus в 2014 г. По словам Стивена Мердока (Stephen Murcdoch), главы Micro Focus, на момент покупки Attachmate Group за $2,35 млрд, SUSE обеспечивала порядка 20% выручки группы. В марте 2017 г. SUSE, будучи в составе Micro Focus, приобрела ряд облачных разработок Hewlett Packard Enterprise (HPE) с правом их модификации. Сделка затрагивала комплекс решений, разработанных HPE на основе Openstack – свободного ПО для создания облачных сервисов и хранилищ, которое работает по принципу IaaS («инфраструктура как услуга»). Кроме того, были куплены решения на базе Cloud Foundry – облачной платформы для разработки ПО, работающей по модели PaaS («платформа как услуга»), и совместимой с Openstack. В частности, SUSE приобрела платформу Stackato, созданную HPE на основе Cloud Foundry.