У МТС на треть выросли продажи техники из-за любви россиян к дорогим смартфонам

По итогам 2018 г. выручка МТС от продажи различных товаров показала годовой рост на 31,7%. Это объясняется положительной динамикой продаж телефонов, аксессуаров и ПО. Средняя цена смартфона выросла на 32%, компания объясняет это спросом на дорогие устройства.

Продажа смартфонов

По итогам 2018 г. выручка МТС от продаж различных товаров составила 69,2 млрд руб., показав годовой рост на 31,7%. Рост в данном сегменте объясняется положительной динамикой продаж телефонов, аксессуаров и ПО. Продажи ПО удалось увеличить в полтора раза благодаря контрактам NVision Group по поставке лицензий Microsoft.

Отдельно за четвертый квартал 2018 г. оператор продал телефонов и аксессуаров на сумму 19,4 млрд руб. В четвертом квартале 2017 г. этот показатель составлял 14,6 млрд руб. В первом, втором и третьем квартале 2018 г. выручка от продаж телефонов и аксессуаров составила 11,1 млрд руб., 12,3 млрд руб. и 17 млрд руб. соответственно.

МТС объясняет рост продаж телефонов популярностью программ кэшбэка и trade-in. Примерно половина покупателей в 2018 г. воспользовались предложением кэшбэка. По данным оператора, в 2018 г. средняя цена смартфона в России составила 15,6 тыс. руб., что на 32% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Компания объясняет это спросом на дорогие устройства. По объему продаж лидируют такие производители как Huawei, Samsung и Apple.

При этом по итогам года объем онлайн-продаж МТС перешагнул порог в 6,9 млрд руб., показав годовой рост на 33,8%.

По состоянию на конец 2018 г. 70,1% устройств в сети МТС являются смартфонами, проникновение мобильного интернета в сеть находится на уровне 58,8%.

Финансовые показатели МТС

По итогам 2018 г. выручка МТС в России показала годовой рост на 8,7% и составила 448,1 млрд руб. Компания объясняет рост успехами мобильного бизнеса, хорошей динамикой розничных продаж техники и консолидацией МТС Банка.

Операционная прибыль до вычета амортизации основных средств и нематериальных активов (OIBDA) в России по итогам года увеличилась на 21,8% до 209,2 млрд руб., что объясняется эффектом от применения новых стандартов МСФО и ростом выручки. В тоже время на значение OIBDA негативно повлияло увеличение ежегодной платы за использование радиочастотного спектра в России и отмена внутрисетевого роуминга. Маржа OIBDA выросла за год на 5 процентных пунктов до 46,7%.

МТС на треть нарастила выручку от продаж телефонов, аксессуаров и ПО

Чистая прибыль МТС по итогам года составила 68,1 млрд руб., что на 15,4% больше, чем в предыдущем году. Маржа чистой прибыли показала годовой рост на 0,9 процентных пункта до 15,2%.

Отдельно в четвертом квартале выручка МТС по России показала годовой рост на 10,7% до 121,5 млрд руб. OIBDA выросла на 21,3% до 53 млрд руб., а чистая прибыль — на 44,4% до 19,3 млрд руб.

Глобальная выручка МТС по итогам 2018 г. показала рост на 8,4% до 480,3 млрд руб., OIBDA выросла на 22,9% до 220,9 млрд руб. Операционная прибыль увеличилась на 20,9% до 116,2 млрд руб.

Консолидация МТС Банка

С третьего квартала 2018 г. частью финансовых показателей МТС являются результаты МТС Банка, 55,24% акций которого оператор консолидировал в июле 2018 г. В результате к годовой выручке компании в России прибавилось 11,9 млрд руб.

Напомним, в июле МТС через полностью принадлежащую ей дочернюю компанию Mobile TeleSystems B.V. приобрела у АФК «Система» 28,63% акций МТС банка. Стоимость сделки составила 8,27 млрд руб. В итоге доля оператора в капитале банка выросла с 26,61% до 55,24%. В феврале 2019 г. МТС нарастила свою долю в банке до 94,72%, выкупив еще 39,48% его акций.

Приобретение банка должно позволить оператору эффективнее выводить на рынок новые продукты в области цифрового банкинга, поясняет Алексей Корня, президент и председатель правления МТС.

Выручка в России по сегментам

По итогам 2018 г. выручка МТС от мобильного бизнеса составила 312,6 млрд руб., что на 2,8% больше аналогичного показателя за предыдущий год. Компания объясняет рост трендами по оздоровлению рынка и ростом использования data-услуг. По состоянию на конец декабря 2018 г. у МТС в России насчитывалось 78 млн абонентов.

Выручка от услуг фиксированной связи составила по итогам года 60,4 млрд руб., что на 0,6% меньше, чем год назад. Оператор отмечает, что это общая тенденция на рынке фиксированной связи.

Услуги системной интеграции принесли МТС в 2018 г. около 7,4 млрд руб. выручки, что на 32,7% больше, чем в предыдущем году. Компания объясняет рост увеличением числа проектов и ростом услуг технической поддержки. Прочие услуги, такие как билетные сервисы и киберспорт, принесли МТС по итогам года 1,3 млрд руб.