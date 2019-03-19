Российский рынок серверов вырос на четверть

По итогам IV квартала 2018 г. российский рынок серверов вырос на 1,5% в штуках и на 24,3% в деньгах. Эксперты отмечают рост спроса на высокопроизводительные системы и стремление бизнеса модернизировать инфраструктуру.

Итоги квартала

В IV квартале 2018 г. на российский рынок было поставлено 38651 серверов всех типов, что на 1,5% больше, чем в аналогичный период предыдущего года. Общая стоимостью поставленных устройств составила $320,91 млн, продемонстрировав годовой рост на 24,3%. К таким выводам пришли исследователи компания IDC, обнародовавшие результаты исследования IDC EMEA Quarterly Server Tracker.

При этом на долю серверов стандартной архитектуры x86 приходится 99,4% поставок в штуках и 92,8% в деньгах. Стоимость всех серверов данной архитектуры, поставленных в течение квартала, показала годовой рост на 38,6%. Поставки RISC-систем по сравнению с третьим кварталом выросли на 72,7% в количественном и на 46% в денежном выражении.

В IDC отмечают, что рынок демонстрирует устойчивый рост. Ранее по итогам III квартала 2018 г. на российский рынок было поставлено 40057 серверов всех типов, что на 16,1% больше, чем за аналогичный период предыдущего года. Стоимость поставленных устройств составила $240,51 млн, показав годовой рост на 35%. До этого во II квартале 2018 г. на российский рынок было поставлено 35464 серверов стоимостью $234,99 млн. Годовой рост по количеству устройств составил 9,1%, по деньгам — 33,4%.

Лидеры рынка

По итогам IV квартала 2018 г. лидерство на рынке удерживает Hewlett Packard Enterprise. Как и в предыдущем квартале, на втором месте находится Huawei, на третьем — Dell EMC, обе компании продолжают существенно наращивать поставки. В пятерку лидеров, если говорить о количестве поставленных устройств, входят также ODM-поставщики. Аналитики отмечают продолжение устойчивого роста в сегменте российских производителей.

По словам Михаила Лебедева, менеджера программы исследований рынка корпоративных систем IDC в России и СНГ, главной движущей силой роста рынка в IV квартале 2018 г. стал корпоративный сегмент. Эксперт отмечает рост спроса на высокопроизводительные системы.

Российский рынок серверов продолжает устойчивый рост

«Крупные компании практически всех отраслей продолжают инвестиции как в модернизацию инфраструктуры, так и в реализацию новых инициатив. Рост рынка в денежном выражении является тому подтверждением», — отмечает Лебедев.

Спад и взлет

Напомним, по итогам 2017 г. российский рынок серверов продемонстрировал резкий взлет после провала 2016 г., который стал худшим годом за предыдущие 12 лет. В тот кризисный год корпоративный серверный рынок продемонстрировал сокращение на 4,5% по сравнению с 2015 г., если говорить о количестве устройств, и на 20,1%, если говорить об их стоимости.

Положительная тенденция была зафиксирована уже по итогам первой половины 2017 г., когда на рынке серверов впервые за четыре с половиной года спада был отмечен рост на протяжении полугодия, как в штуках, так и в деньгах.

В итоге в 2017 г. поставки серверов всех типов на российский рынок достигли 132,2 тыс. штук на общую сумму $770,2 млн, что на 29,6% больше в количественном и на 42,7% в денежном выражении, чем в 2016 г.

Аналитики IDC в качестве причин спада указывали неблагоприятную экономическую ситуацию, а также поступательное развитие рынка облачных услуг и рост рынка центров обработки данных. Более выгодные условия, предлагаемые игроками этих рынков, удерживали заказчиков от обновления и расширения собственного парка серверного оборудования.