В России утвержден план строительства «цифровой железной дороги»

Утвержденная шестилетняя программа цифровизации РЖД подразумевает солидные инвестиции в новую ИТ-инфраструктуру холдинга, современные электронные сервисы грузовых и пассажирских перевозок, переход на электронные билеты и цифровую юридически значимую документацию.

«Цифровой железной дороге» дан зеленый свет

Глава Правительства России Дмитрий Медведев подписал распоряжение №466-р, которым утверждена долгосрочная программа развития «Российских железных дорог» (РЖД) до 2025 г. Программа, в частности, включает проект «цифровая железная дорога». Вопросам цифровизации РЖД в документе посвящена отдельная часть.

В документе не указаны суммы, которые предположительно будут инвестированы непосредственно в «цифровую» часть модернизации РЖД. Всего для исполнения программы предполагается в период 2019-2025 гг. привлечение инвестиций от частных инвесторов в объеме до 4 трлн руб. Объем государственной поддержки в 2019-2025 гг. составит 200 млрд руб.

Приложение к программе с детальным списком предполагаемых инвестиций, в частности, подразумевает, что на программу корпоративной информатизации перевозочного процесса в период с 2019 по 2025 гг. отводится 132,07 млрд руб. На создание единой интеллектуальной системы управления и автоматизации производственных процессов на железнодорожном транспорте (ИСУЖТ) за тот же период отводится 3,5 млрд руб. На обновление оборудования и устройств связи предполагается инвестировать за шесть лет 78,69 млрд руб.

В ноябре 2018 г. CNews со ссылкой на слова председателя правления РЖД Олега Белозерова сообщил, что компания планирует вложить во внедрение новых и развитие уже существующих цифровых сервисов в ближайшие шесть лет «порядка 150 млрд рублей».

Что и как будут оцифровывать

Проект «цифровая железная дорога», представленный в рамках программы развития РЖД до 2025 г., разработан с учетом послания Президента России Федеральному собранию и указа президента от 7 мая 2018 г. №204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года».

Как отмечается в параграфе «Цифровизация и информационные технологии», в список ключевых направлений развития информсистем РЖД включает формирование единого информационного пространства грузовых перевозок и логистики, и такого же пространства пассажирского комплекса — с целью повышения доходности.

Доля электронных билетов в поездах РЖД дальнего следования к 2025 г. составит 70%

Цифровая платформа управления и мониторинга перевозок обеспечит отслеживание местонахождения и состояния грузов, включая услугу перевозки грузов от двери до двери». Предполагается обеспечить юридически значимый обмен электронными документами с участниками перевозки и сквозное использование цифровых транспортных данных.

Создание цифровых инструментов организации пассажирских перевозок подразумевает мультимодальность, планирование и сопровождение «поездки от двери до двери», персонифицированные сервисы для пассажиров, электронные сервисы оплаты проезда, гибкое тарифное меню и программу лояльности.

«Цифровая железная дорога» обеспечит формирование сквозных цифровых технологий перевозочного процесса с целью повышения эффективности перевозок и инфраструктуры. Также предполагается, что в ближайшие шесть лет будет создана единая интегрированная автоматизированная система управления РЖД, проведена оптимизация корпоративных систем управления, анализ и разработка отчетности зарубежной деятельности.

Система интеллектуального управления движением обеспечит доступ к актуальным данным транспорта и инфраструктуры, моделирование процессов строительства, эксплуатации и ремонта с привязкой ко времени и бюджетированию, а также планирование перевозок и сервисы предикативной диагностики.

Документом предусматривается внедрение к 2025 г. платформенных решений, интегрированных с производственными системами РЖД. В рамках ведомственного проекта Министерства транспорта «Цифровой транспорт и логистика» будет обеспечена координация и взаимодействие с цифровыми решениями транспортного комплекса, созданы электронные каналы взаимодействия с представителями рынка и федеральными органами исполнительной власти. Также планируется создание цифровых сервисов в рамках трансграничного взаимодействия, разработка ИТ-сервисов, облачных приложений и цифровых стратегий для поддержки зарубежной деятельности РЖД.

Проект «цифровой железной дороги» подразумевает интеграцию систем интернета вещей, обработки больших данных, распределенного реестра, цифрового моделирования и искусственного интеллекта. Планируется создание мобильных рабочих мест нового поколения, а также внедрение электронного документооборота в производственных и управленческих процессах.

Вычислительная и телекоммуникационная инфраструктура РЖД будет модифицирована для обеспечения гарантированного уровня доступности информационных сервисов. В рамках модернизации будут предусмотрены централизованные средства обеспечения информационной безопасности с применением импортонезависимых решений. Модернизация нацелена на запуск сервисов анализа состояния РЖД, сервисов самообслуживания для работников холдинга, а также на запуск платных и бесплатных информационных сервисов.

Также планируется обеспечить работу с новыми технологиями на системной основе, включая процессы поиска, апробации, прототипирования и внедрения.

Ожидаемые итоги цифровизации РЖД

К 2025 г. в РЖД за счет внедрения цифровых технологий планируется снижение доли эксплуатационных расходов на информационные системы до 5% в год. Ожидается, что совершенствование операционной модели ИТ позволит провести «оптимизацию» 15% ИТ-персонала и сэкономить на закупках до 1,2 млрд руб.

Через шесть лет доля электронных билетов в поездах дальнего следования должна составлять не менее 70%, доля услуг грузовой перевозки и сопутствующих сервисов, доступных к оформлению в электронном виде, не менее 75%.

Ожидается, что к 2025 г. доля электронных документов при взаимодействии с участниками перевозок, включая международные транзитные перевозки, превысит 90%. Долю операций в бизнес-процессах обслуживания клиентов, выполняемых без участия человека, предполагается довести до 55%.

Число пользователей отечественных программ из Единого реестра российского ПО в РЖД и ее дочерних компаниях предполагается довести до уровня не менее 70%.