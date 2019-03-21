«Северсталь» предложила голодным стартапам поработать бесплатно

«Северсталь» запустила внешний и внутренний акселераторы для поиска стартапов в металлургический отрасли. Стартапам предложено работать бесплатно с перспективой дальнейшего сотрудничества с «Северсталью». Общий объем инвестиций, который компания направит в 2019 г. в венчурные проекты, составит $41 млн.

Два акселератора от «Северстали»

Компания «Северсталь» объявила о запуске двух акселераторов для поиска стартапов в металлургической сфере. Один из них, Severstal Steeltech Accelerator, станет внешний акселератором.

Другой, Severstal Steeltech Lab, будет внутренним, направленным на поддержку инициатив сотрудников компании. Утверждают, что оба акселератора станут первыми в России в данной сфере. Программы реализуются совместно с Московским институтом стали и сплавов (МИСИС).

Зачем стартапы и крупные корпорации нужны друг другу

Для внешнего акселератора привлечен консультант - компания Global Venture Alliance (GVA). У GVA уже есть опыт запуска акселераторов с такими гигантами, как Pepsico, IKEA, МТС и др. Например, в ходе акселератора МТС было отобрано 20 проектов, из которых четыре сейчас проходят пилотирование.

Гендиректор GVA Замир Шухов говорит, что для стартапа сотрудничество с крупной корпорацией может дать доступ к ресурсам, стандартам качества и к своей сети сбыта. С другой стороны, для корпорации сотрудничество со стартапом дает доступ к его технологиям и культуре и позволит изменить ее мировозрение.

Какие стартапы ищет «Северсталь»

«Северсталь» ищет стартапы, обладающие инновационностью и зрелостью (наличием продукта или прототипа). В рамках внешнего акселераторы команды стартапов ждут три месяца интенсивной работы с лидерами промышленной индустрии, более 80 часов индивидуальных занятий с экспертами и менторами, доступ к ресурсам, лабораториям и рабочим местам в компании, интенсивы по упаковке и доработке своего продукта, а также возможность запустить с компанией собственный пилотный проект.

Во внешнем и внутреннем акселераторах «Северстали» стартапам предложено

работать бесплатно с перспективой дальнейшего сотрудничества

Как пояснила технический директор «Северстали» Агнес Риттер, «Северстали» нужны стартапы для доступа к технологиям на зрелой стадии и расширению компетенций собственных инновационных центров и центров технологического развития. Кроме того, за счет стартапов «Северсталь» планирует внедрить fast track (скорость реализации идей) в сфере закупочных процедур, процедур безопасности и т.д.

Стартапы будут работать с «Северсталью» бесплатно

До конца апреля 2019 г. «Северсталь» в рамках внешнего акселератора выберет около 50 проектов. Затем их запустят на следующий этап - преакселерацию - в ходе которого будет проведена проверка надежности технологий. В том числе будет проверена сфера применения стартапам, безопасность технологии и т.д.

Сам акселератор в полную силу заработает в сентябре 2019 г., ожидается, что до него дойдет 10 проектов. До конца срока действия акселератора в декабре 2019 г. оставшиеся стартапы будут доведены до стадии реализации. Риттер надеется, что до конца будет доведено как минимум три проекта.

Сами стартапы будут сотрудничать с «Северсталью» на бесплатной основе. «Они голодные, они готовы работать бесплатно на драйве, а в качестве мотивации будет выступать возможность с нами сотрудничать», - заявила Риттер.

Внутренний акселератор для сотрудников «Северстали»

Другой акселератор - внутренний - должен будет на первом этапе рассмотреть около 60 идей, их которых будет выбрано около 20. Затем в ходе преакселерации сотрудникам «Северстали», выступившим с соответствующим инициативами, помогут сформировать необходимые для их реализации команды.

Также «Северсталь» обеспечит проекты обучением и наставниками. Сотрудникам, занятым в акселераторе, будет предоставлена возможность тратить на соответствующие процедуры от 20% до 100% рабочего времени. До конца срока действия акселератора должно быть доведено до стадии реализации пять проектов, сообщил директор компании по персоналу Андрей Белышев.

Сколько в 2019 г. «Северсталь» направит на инновационные проекты

Объемы акселераторов в денежном выражении в компании не раскрывают. Но их финансирование будет осуществляться из средств двух венчурных фондов «Северстали». Объем одного из них, направленного непосредственно на финансирование венчурных проектов, в 2019 г. составит $25 млн, рассказала Агнес Риттер.

Другой фонд вложит еще $16 млн в пилотирование инновационных инициатив и продуктов, сказала она. То есть всего на поддержку инноваций в 2019 г. «Северсталь» направит $41 млн.

Как «Северсталь» хочет удвоить EBITDA

Глобальной целью «Северстали» является увеличение к 2023 г. показателя EBITDA (прибыль до уплаты налогов, расходов на амортизацию и процентов по кредитам) в два раза по сравнению с 2018 г, говорит гендиректор компании Александр Шевелев. В 2018 г. показатель EBITDA составил $2,5 млрд.

Поставленной цели планируется достичь за счет качественного сокращения издержек и перепозиционирования рынков сбыта. Компания хочет предложить своим клиентам уникальную продуктовую линейку, за которую они будут платить гораздо больше, чем конкурентам, поясняет Шевелев. Это сложная задача, ее реализации мешает дефицит идей на уровне реализаций, который сейчас составляет $800 млн. В связи с этим компания и запускает акселераторы.