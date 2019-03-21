Замглавы Минстроя по цифровому развитию возглавил Мурманскую область

Андрей Чибис, ставший в ноябре 2018 г. заместителем министра строительства и ЖКХ по цифровому развитию, теперь назначен врио губернатора Мурманской области. Назначение вызвано тем, что Марина Ковтун, которая занимала должность губернатора региона с 2012 г., подала в отставку.

Новое назначение Чибиса

Временно исполняющим обязанности губернатора Мурманской области назначен Андрей Чибис, замглавы Минстроя России по цифровому развитию. Информация об этом размещена на сайте kremlin.ru. Его назначение закреплено в указе «О досрочном прекращении полномочий Губернатора Мурманской области», подписанном Президентом России Владимиром Путиным. Президент также провел рабочую встречу с Чибисом, в ходе которой информировал его о принятом решении.

Как следует из текста указа, Чибис будет исполнять обязанности губернатора Мурманской области до выборов губернатора Мурманской области, которые должны пройти в сентябре 2019 г.

Назначение Чибиса связано с отставкой губернатора Мурманской области Марины Ковтун, которая занимала эту должность с 2012 г. Ковтун написала заявление об отставке по собственному желанию одновременно с губернатором Оренбургской области Юрием Бергом.

Карьера Чибиса в Минстрое

Напомним, в ноябре 2018 г. Чибис был назначен заместителем министра строительства и ЖКХ по цифровому развитию. В Минстрое он занимал должность замминистра с 2013 г., но до этого занимался вопросами ЖКХ.

Врио губернатора Мурманской области Андрей Чибис

Став замминистра по цифровому развитию, Чибис принял на себя ответственность за выработку и реализацию госполитики и регулирования в области цифровизации, которая проходит в рамках нацпроектов «Цифровая экономика» и «Жилье и городская среда». В первую очередь он занимался цифровизацией городского хозяйства и осуществлением проекта «Умный город».

При этом Чибис по-прежнему оставался главным государственным жилищным инспектором — эту должность он занял в октябре 2014 г. — а также куратором бесперебойного хозяйственно-бытового и питьевого водоснабжения Крыма и Севастополя.

Напомним, в июле 2018 г. глава Минкомсвязи Константин Носков сообщил, что в ключевых российских министерствах появятся особые заместители министров по цифровому развитию. Соответствующее поручение было дано премьер-министром Дмитрием Медведевым.

По словам Чибиса, за пять лет работы в Минстрое он успел принять участие в реализации многих инициатив в сфере ЖКХ. «В том числе, был запущен механизм концессий для привлечения инвестиций в отрасль, заработала система капитального ремонта многоквартирных домов, выполнена программа расселения жилья, признанного аварийным до 2012 г., введено лицензирование деятельности управляющих организаций, принят закон о «прямых договорах», успешно заработал проект формирования комфортной городской среды», — перечисляет он.

Трудовой путь до Минстроя

Андрей Чибис родился в Чебоксарах в 1979 г. В 1996-2001 гг. учился в Московском университете потребительской кооперации на специальности «Юриспруденция», с 2001 г. по 2004 г. занимался частной юридической практикой.

Владимир Путин сообщил Андрею Чибису о его назначении при личной встрече

В 2004-2005 гг. являлся сначала советником губернатора Рязанской области, затем начальником Экспертного отдела администрации президента Чувашской Республики. С 2006 г. по 2007 г. занимал пост заместителя директора Департамента строительства — начальника отдела сопровождения нацпроекта «Доступное жилье» Министерства регионального развития.

В 2007-2008 гг. был начальником Управления развития рынка доступного жилья Федерального агентства по строительству и жилищно-коммунальному хозяйству. С 2008 г. по 2011 г. находился на посту председателя совета директоров, члена правления и директора по правовым и корпоративным вопросам ОАО «Российские коммунальные системы». В этой должности отвечал за повышение качества коммунальных услуг и привлечение частных инвестиций в отрасль.

С июля 2009 г. является вице-президентом Национального союза водоканалов. В 2011-2012 гг. был исполнительным директором Фонда «Институт социально-экономических и политических исследований» Общероссийского народного фронта. С октября 2011 г. является исполнительным директором некоммерческого партнерства содействия развитию ЖКХ «Развитие». В августе 2012 г. стал членом Экспертного совета при правительстве и руководителем Рабочей группы по развитию ЖКХ этого совета.