Итоги 2018 года: «Мегафон» потратил в России больше «Билайна» и МТС

«Мегафон», МСТ и группа Veon отчитались по итогам 2018 г. Лидером по выручке по всем странам присутствия остается Veon, тогда как в России по-прежнему лидер МТС. В то же по размеру капитальных затрат в России на первом место вышел «Мегафон».

«Мегафон» представил итоги 2018 года

«Мегафон» объявил финансовые итоги 2018 г. Выручка компании выросла на 4%, составив 335,5 млрд руб. Показатель OIBDA (прибыль до уплаты налогов, процентов по кредитам и расходам на амортизацию) вырос на 2% до 124 млрд руб.

Рентабельность по показателю OIBDA составила 37%. Чистая прибыль выросла на 2,7% до 21 млрд руб. Размер капитальных затрат составил 81,5 млрд руб, увеличившись за год почти в полтора раза – на 45,5%.

Число мобильных абонентов компании незначительно снизилось дол 76,9 млн. Чистый долг компании составляет 294 млрд руб.

В IV квартале 2018 г выручка оператора выросла на 4,5% по сравнению с аналогичным периодом 2017 г, составив 88,4 млрд руб. Показатель OIBDA снизился на 4,5% до 27,56 млрд руб. Чистая прибыль снизилась за год на 62,7% до 1,1 млрд руб.

Отметим, что практически вся выручка «Мегафона» сосредоточена в России. В том числе в 2018 г. компания заработала 30,9 млрд руб. на услугах фиксированной связи.

Veon – лидер среди российских телекоммуникационных компаний благодаря зарубежью

«Мегафон» последним из «большой тройки» сотовых операторов представил результаты финансовой отчетности за 2018 г. До этого итоги подвели группа Veon (ее российская «дочка» «Вымпелком» работает под торговой маркой «Билайн») и компания «Мобильные телесистемы» (МТС).

Лидером по выручке в тройке операторов стал Veon – группа достигла этого за счет зарубежных активов. За 2018 г. группа заработала $9,086 млрд (569,7 млрд руб.), капитальные затраты составили $1,934 млрд (120,9 млрд руб). Выручка МТС составила 480,3 млрд руб, капитальные затраты – 86,5 млрд руб.

Итоги работы МТС, Veon и «Мегафон» в 2018 году

МТС Veon «Мегафон» Выручка, млрд рублей 480,3 $9,086 млрд (569,5 млрд руб.) 335,5 Выручка от мобильной связи, млрд рублей н/д н/д 276 Выручка от мобильной передачи данных, млрд рублей н/д $1,875 млрд (117,5 млрд руб.) 100,9 OIBDA/EBITDA, млрд рублей 220,9 $3,273 млрд (205 млрд руб.) 124 Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % 46 36 37 Операционная прибыль, млрд рублей 116,2 $554 млн (34,7 млрд руб.) 58,45 Рентабельность по операционной прибыли, % 24,2 6 17 Чистая прибыль (убыток), млрд рублей 6,8 $582 млн (36,45 млрд руб.) 21 Рентабельность по чистой прибыли, % 1,4 6,5 6,2 Капитальные затраты, млрд рублей 86,5 $1,934 млрд (120,9 млрд руб.), 81,5 Чистый долг, млрд рублей 232,8 $5,47 млрд (342 млрд руб.) 294 Число сотовых абонентов, млн 105,4 209,9 76,9 Число абонентов ШПД, млн н/д 3,8 н/д Россия Выручка, млрд рублей 448,1 291,54 330 OIBDA/EBITDA, млрд рублей 209,2 104,7 122,6 Рентабельность по OIBDA/EBITDA, % 46,7 35,9 37 Чистая прибыль, млрд рублей 68,1 н/д 22,4 Рентабельность по чистой прибыли, % 15 н/д 6,7 Капитальные затраты, млрд рублей 75,1 48,45 н/д Выручка от мобильной связи без учета продаж оборудования, млрд рублей 312,6 230,1 271 Выручка от продаж оборудования, млрд рублей 69,2 25,9 28,5 Выручка от мобильной передачи данных, млрд рублей н/д 62,3 98,9 Число сотовых абонентов, млн 78 55 75,2 Число пользователей мобильного интернета, млн н/д 37 32,7 ARPU сотовых абонентов, рублей 333 350 300 MOU сотовых абонентов, мин н/д 317 н/д Уровень оттока сотовых абонентов (Churn), % н/д 14 н/д MBOU (средний трафик пользователей мобильного интернета), ГБ н/д 4,285 9,25 Выручка от фиксированного бизнеса, млрд руб 60,4 35,53 30,9 Число абонентов ШПД, млн н/д 2,4 н/д ARPU абонентов ШПД, рублей н/д 383 н/д Украина Выручка, млрд гривен 12,9 ($474 млн) 18,7 ($688 млн) - EBITDA/OIBDA, млрд гривен 6,9 ($253 млн) 10,5 ($387 млн) - Рентабельность по EBITDA/OIBDA, % 53,8 56,2 - Чистая прибыль, млрд гривен 1,8 ($66,2 млн) н/д - Рентабельность по чистой прибыли, % 13,5 н/д - Выручка от мобильной связи без учета продаж оборудования, млрд гривен н/д 17,5 ($644 млн) - Выручка от мобильной передачи данныз, млрд гривен н/д 7,2 ($263 млн) - Капитальные затраты, млрд гривен 9,3 ($342 млн) 7,3 ($275 млн) - Число сотовых абонентов, млн 19,7 26,4 - ARPU сотовых абонентов, гривен 54 ($1,9) 58,2 ($2,1) - MOU сотовых абонентов, мин н/д 584 - Уровень оттока сотовых абонентов, % н/д 5,6 - Выручка от фиксированного бизнеса, млрд гривен - 1,2 ($11 млн) - Число абонентов ШПД, млн - 0,9 - ARPU абонентов ШПД, гривен - 70,5 ($2,5) -

Источник: CNews Analytics

Показатель OIBDA у Veon составил $3,273 млрд (205 млрд руб.), чистая прибыль - $572 млн (36,45 млрд руб.). У МТС аналогичные показатели составили 220,9 млрд руб. и 6,8 млрд руб. соответственно. Общее число сотовых абонентов у Veon составляет 209,9 млн, у МТС – 105,4 млн.

МТС – лидер в России

В России лидером является МТС. Выручка компании в 2018 г. составила 448,1 млрд руб, показатель OIBDA – 209,2 млрд руб., чистая прибыль – 68,1 млрд руб. Число сотовых абонентов компании 78 млн.

Выручка МТС от сотового бизнеса (без учета продаж оборудования) составила 312,6 млрд руб., от фиксированного бизнеса – 60,4 млрд руб. Число пользователей фиксированной связи компания не раскрывает.

«Вымпелком» находится по количественным показателем на третьем месте в России после МТС и «Мегафона». Выручка компании в 2018 г. составила 291,54 млрд руб., показатель OIBDA – 104,7 млрд руб. Число сотовых абонентов компании достигло 55 млн.

Выручка от услуг сотовой связи составила 230,1 млрд руб, в том числе от мобильной передачи данных – 62,3 млрд руб. Выручка оператора от услуг фиксированной связи составила 35,53 млрд руб., число абонентов широкополосного доступа в интернет (ШПД) достигло 2,4 млн.

«Мегафон» стал лидером по капитальным затратам в России

А вот по размерам капитальных затрат в России МТС оказалась на втором месте с показателем 75,1 млрд руб. «Мегафон» отдельно по России размер капитальных затрат не раскрывает, но они у компании близки к размеру затрат по всей группе – 81,5 млрд руб. У «Вымпелкома» данный показатель составил 48,45 млрд руб.

На Украине лидер – «Киевстар», но больше всех тратит «дочка» МТС

На Украине лидером остается «Киевстар», входящий в группу Veon. Выручка оператора за 2018 г. составила 18,7 млрд гривен ($688 млн), показатель OIBDA – 10,5 млрд гривен ($387 млн) число сотовых абонентов – 26,4 млн.

У компании «ВФ Украина» (торговая марка Vodafone, принадлежит МТС) выручка составила 12,9 млрд гривен ($474 млн), показатель OIBDA – 6,9 млрд гривен ($253 млн), число сотовых абонентов – 19,7 млн. А вот по размерам капитальных затрат «ВФ Украина» опережают «Киевстар»: у «дочки» МТС они составили 9,3 млрд гривен ($342 млн), у «Киевстара» - 7,3 млрд гривен ($275 млн).