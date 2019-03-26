ФСБ выманила и арестовала создателя Открытого правительства

В Москве арестован бывший министр Михаил Абызов, считавшийся близким соратником премьер-министра Дмитрия Медведева и являвшийся одним из богатейших членов Правительства России. Абызов руководил работой Открытого правительства, также он является совладельцем площадки Digital October.

Михаила Абызова обвинили в мошенничестве

Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении бывшего министра Михаила Абызова и пяти его партнеров, обвиняя их в мошенничестве и в организации преступного сообщества. Утверждается, что Абызов в период с 2011-2014 гг. был бенефициаром ряда офшорных компаний, которые и осуществили преступную схему.

По данным следствия, подельниками Абызова были Николай Степанов, Максим Русаков, Галина Фрайденберг, Александр Пелипасов и Сергей Ильичев. Вместе они ввели в заблуждение акционеров «Сибирской энергетической компании» и «Региональной энергетической сети», осуществляющих производство и передачу электроэнергии в Новосибирской области.

Следственный комитет считает, что пострадавшим компаниям был нанесен ущерб в размере 4 млрд руб. Кроме того, указанными действиями Абызов и его партнеры «поставили под угрозу устойчивое экономическое развитие и энергетическую безопасность ряда регионов страны».

Оперативное сопровождение по делу Абызова осуществляет Федеральная служба безопасности (ФСБ). По данным источников агентства «Интерфакс», в последнее время Абызов проживал за рубежом, в Италии и в США, но оперативникам ФСБ удалось его выманить в Россию и задержать. Сейчас решается вопрос об избрании ему меры пресечения.

Как Абызов занимался бизнесом

С конца 1990-х годов по середину 2000-х Абызов работал в структурах РАО ЕЭС - бывшего монополиста на рынке электроэнергетики. В 2003 г. он возглавил совет директоров «Российских коммунальных систем». В 2005-2007 гг. Абызов возглавлял «Кузбассразрезуголь».

Экс-глава Открытого правительства Михаил Абызов

В 2000-2012 гг. Михаил Абызов возглавлял совет директоров принадлежащей ему многопрофильной группы компаний RuCom и входящей в нее инжиниринговой компании «Группа E4». Также предприятия группы работали в области строительства, электроэнергетики, сельского хозяйства и добычи угля.

У Абызова был собственный венчурный фонд Bright Capital. RuCom и Bright Capital выступали инвесторами Digital October - частного технопарка и площадки для деловых и научных мероприятий. Площадка создана в центре Москвы на базе бывшей кондитерской фабрики «Красный октябрь».

Работа с Медведевым

Digital October в бытность свою Президентом России посещал Дмитрий Медведев, проводя там встречи со сторонниками, заседания комиссии по модернизации и попечительского совета фонда «Сколково» и посещая располагавшийся там же телеканал «Дождь».

Digital October был центром организации веб-трансляции президентских выборов в 2012 г. - за ее техническую часть трансляцию отвечала компания «Телемаркер», выступающая совладельцем Digital October.

В начале 2012 г. Михаил Абызов стал советником Президента России Дмитрия Медведева. Затем Медведев занял пост премьер-министра, а Абызов получил в новом кабинете должность министра. Задачей Абызова была реализация концепции Открытого правительства, предполагающую доступ к граждан к информации о деятельности государственных органов и возможность участия в их работе.

Открытое правительство

В рамках Открытого правительства был создан Экспертный совет, выпускающий заключения на проекты нормативно-правовых актов. Была сформирована система Открытых данных, которые госорганы обязаны выкладывать на своих сайтах.

Также был запущен портал regulation.gov.ru, где правительственные органы выкладывают проекты нормативно-правовых актов, а заинтересованные лица имеют возможность оставлять к ним комментарии.

Кроме того, в рамках Открытого правительства был создан портал «Российская общественная инициатива», позволяющей гражданам оставлять различные петиции. Предложения, набравшие больше 100 тыс. голосов зарегистрированных пользователей, должны рассматриваться правительством. Правда, комиссия во главе с Абызовым, как правило, отклоняла петиции, прошедшие этот барьер.

Летом 2018 г. при формировании нового кабинета министров, Михаил Абызов потерял свою должность. Перестало существовать и Открытое правительство, хотя Экспертный совет и другие составные части этого механизма продолжили работу.

Состояние и проблемы в бизнесе

Став членом Правительства, Михаил Абызов отошел от управления своими бизнес-активами, хотя и продолжил быть их владельцем. Известно, что с 2103 г. компании Абызова судятся с группой «Ренова» Виктора Вексельберга из-за долей в энергетическом «КЭС-Холиднге». В суде Абызов заявлял о наличии устной договоренности с Вексельбергом, согласно которой он должен был иметь 46,55 акций в «КЭС-Холдинге», требовал выплатить ему за эту долю $451 млн.

Михаил Абызов был одним из богатейших членов российского Правительства. По итогам 2015 г. он заработал 455 млн руб., больше любого другого деятеля кабинета министров. Абызов был также единственным членом Правительства, одновременно входившим в рейтинг крупнейших бизнесменов Forbes. По итогам 2018 г. он занял в рейтинге 162 место с состоянием $600 млн.

В то же время сам бизнес Абызова в последнее время испытывал проблемы. Например, с 2014 г. «Группа E4» судится с кредиторами, а в 2016 г. суд признал ее банкротом.