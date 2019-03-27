Huawei выпускает «умные очки», которые сделают бесполезными беспроводные наушники

Пока Apple сосредоточилась на новых для себя рынках новостных, игровых и видеосервисов, то Huawei продолжает захватывать рынок смартфонов и аксессуаров к ним. Она показала целый ряд интересных новинок, расширяющих возможности современных смартфонов, и каждой есть своя изюминка, отличающая их продукции других компаний.

Bluetooth-новинки

Китайская компания Huawei провела презентацию оригинального гаджета для современных смартфонов – она представила смарт-очки, заменяющие собой классическую беспроводную гарнитуру. Названия у модели пока нет, а в будущем Huawei и вовсе выпустит целую серию подобного рода аксессуаров. Также в ходе мероприятия были продемонстрированы смарт-часы Huawei Watch GT, ориентированные на спортсменов, и компактная гарнитура FreeLance с весьма оригинальной системой подзарядки напрямую от смартфона. Все новинки поступят в продажу уже в 2019 г. и будут доступны на мировом рынке, в том числе в Европе.

Беспроводные наушники в новом дизайне

Умные очки Huawei разработала с известным корейским производителем очков (солнечных и с диоптриями) Gentle Monster. Последний отвечал за дизайн, тогда как Huawei прорабатывала техническое оснащение. Стоимость устройства не названа, а релиз предварительно назначен на июль 2019 г. Покупателям будут доступны модификации с обычными и солнцезащитными стеклами.

Фото: TechCrunch Один из вариантов дизайна смарт-очков Huawei

Смарт-очки Huawei позиционируются в первую очередь в качестве беспроводного устройства для прослушивания музыки и голосового общения в мессенджерах и сотовых сетях. В гаджет встроены полуоткрытые наушники, чтобы играющая музыка не мешала окружающим, и чтобы они не могли подслушать разговоры пользователя.

Очки – это не автономное устройство, они предназначены для работы в паре со смартфонами, с которыми синхронизируются по протоколу Bluetooth. Имеется поддержка голосовых ассистентов, а корпус получил защиту от воды и пыли по стандарту IP67.

Huawei предложит очки на любой вкус, классические и солнечные

Новинка Huawei работает от встроенного аккумулятора пока неизвестной емкости, и производитель не спешит раскрывать время автономной работы. Зато он похвастался наличием в очках встроенной функции беспроводной зарядки, но здесь, в отличие от подавляющего большинства гаджетов, заряжающихся без проводов, не поддерживается стандарт Qi.

Huawei пошла иным путем и реализовала беспроводную зарядку на основе технологии NFC, обычно применяемой для бесконтактных платежей в смартфонах и носимых устройствах. Зарядное устройство для очков интегрировано в футляр для транспортировки, поставляемый в комплекте.

Традиционные наушники

Примечательно, что одновременно с премьерой умных очков состоялся анонс и классической беспроводной гарнитуры Huawei FreeLace с зарядкой от смартфона по USB-C. Новинка поступит в продажу в апреле 2019 г. по цене 100 евро. Стоимость гарнитуры в России пока не объявлена.

Удобный способ зарядки наушников FreeLance

Корпус FreeLace выполнен из металла с покрытием из аморфного кремния. Доступные цвета – коралловый, зеленый, темно-серый и черный. Разъем зарядки скрыт непосредственно в пульте регулировки громкости – для подключения к зарядному устройству (или смартфону) требуется отсоединить кабель правого наушника.

Фото: TechRadar Huawei FreeLance в коралловом цвете

По заверениям производителя, пять минут подзарядки обеспечат FreeLace четыре часа работы при емкости аккумулятора 120 мАч. Заявленное время автономной работы от полного заряда – 12 дней в режиме ожидания, 13 часов в режиме разговора или 18 часов в режиме воспроизведения музыки. Звук в Huawei FreeLace генерируют 9,2-миллиметровые драйверы.

Спортивные смарт-часы

Еще одной новинкой Huawei стали умные часы Watch GT, показанные в двух версиях – Active Edition и Elegant Edition. Обе модификации рассчитаны на людей, занимающихся спортом систематически, а не раз в месяц.

Huawei Watch GT

Часы Watch GT Active Edition характеризуются 46-миллиметровым корпусом темно-зеленого и оранжевого цветов и экраном AMOLED диаметром 1,39 дюйма с разрешением 454х454 точки. В Elegant Edition используется уже 42-миллиметровый корпус с керамической окантовкой, доступные цвета которого – белый, и черный. AMOLED-дисплей в Elegant Edition уменьшен до 1,2 дюйма в диаметре, а его разрешение снижено до 390х390 пикселей.

Huawei не уточняет емкость АКБ в своих новых часах, но заряда Active Edition, по официальным данным, хватит на 14 дней, тогда как Elegant Edition выдержат семь дней без подзарядки. Время указано с учетом работающих сенсора ЧСС, фитнес-функций и контроллеров сна и активности.

Различия между Active Edition и Elegant Edition

Часы Watch GT, как и очки-гарнитура, работают в паре со смартфоном, передавая все данные с датчиков в фирменное приложение Huawei. Встроенная в них прошивка различает большинство современных видов спорта, и обе модели содержат дополнительный режим «Триатлон». При его активации часы начинают фиксировать все три вида спорта, характерные для данного состязания – плавание, бег и велогонка.

Новые смарт-часы Huawei Watch GT поступят в продажу в апреле 2019 г. по цене 230 евро за Elegant Edition и 250 евро за Active Edition. Российская стоимость не объявлена.