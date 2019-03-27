Не найдено коррупции в деле об ИТ-системе МВД, за которую сажали ее создателей и приемщика

Дело ИСОД развалилось

Следственный комитет России (СКР) завершил расследование громкого уголовного дела о возможных должностных злоупотреблениях, которые были допущены при создании интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) МВД и обернулись для ведомства потерей 1,4 млрд руб.

По данным издания, следователи отказались от обвинений в коррупции в адрес всех фигурантов дела, в том числе и главного – бывшего гендиректора НПО МВД РФ «Спецтехника и связь» (СТиС) Андрея Нечаева, который, по версии следствия, принял ИСОД у подрядчика и расплатился за нее, когда в системе были не готовы как минимум три компонента. Как пишет «Коммерсант», следователи установили, что Нечаев пошел на это, чтобы выслужиться перед начальством, а не из корыстных соображений.

Сейчас уголовное дело насчитывает около 200 томов, и его фигуранты, находящиеся под домашним арестом, заняты ознакомлением с ним, сообщает газета со ссылкой на защитников одного из фигурантов.



Напомним, Нечаев был задержан в октябре 2017 г., после того как обстоятельствами его работы над ИСОД заинтересовалось управление «М» Федеральной службы безопасности (ФСБ) России. Нечаеву инкриминировалось нарушения части 3 статьи 285 Уголовного кодекса России: использование должностным лицом своих служебных полномочий вопреки интересам службы — в корыстных целях с тяжкими последствиями. За подобные преступления предусмотрено наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет. Обвинение против него было выдвинуто СКР, а решение о задержании принял Басманный районный суд Москвы.

Экс-гендиректор НПО МВД РФ «Спецтехника и связь» Андрей Нечаев (справа)

– главный фигурант дела о создании ИСОД

За арестом Нечаева последовала отставка замглавы МВД по тылу Александра Махонова, которую в МВД объяснили тем, что тот нес личную ответственность за подчиненного ему Нечаева, являясь на момент расчета с подрядчиком главой департамента информационных технологий, связи и защиты информации в МВД. Махонов проходил по делу ИСОД как свидетель, отмечает «Коммерсант». После поступления обвинения от Следственного комитета МВД подало в суд гражданский иск против Нечаева.

Роль главы AT Consulting в деле

Помимо Нечаева по делу также проходит глава и основатель AT Consulting Сергей Шилов, в начале 2018 г. задержанный ФСБ. Следствие считало, что именно Шилов спроектировал и смонтировал ИСОД, после чего сдал ее заказчику в незавершенном виде, но уговорил при этом Нечаева, представителя заказчика, оплатить работу как завершенную.

Глава и основатель AT Consulting Сергей Шилов

– один из фигурантов дела о создании ИСОД

Сам Шилов признал, что именно он фактически занимался созданием ИСОД, а также подтвердил, что это не первый его опыт работы с Нечаевым, поскольку тот когда-то трудился в AT Consulting. Защита Шилова подчеркивала, что ИСОД была сдана в декабре 2014 г. и запущена в январе 2015 г., то есть была принята в готовом состоянии, а вот претензии к ее качеству почему-то возникли лишь три года спустя.

Тем не менее, через некоторое время Шилов признал свою вину, сообщил следствию некие дополнительные сведения и был отпущен под домашний арест.

По данным «Коммерсанта», именно благодаря показаниям Шилова круг обвиняемых по делу расширился за счет главы «Национальных телематических систем» (НТС) Алексея Нащекина, выполнявшего роль посредника между участниками проекта, а также бывшего заместителя генерального директора НИИ автоматической аппаратуры (НИИАА) имени академика Семенихина Геннадия Купинского, который выступал генподрядчиком ИСОД.

Как строили ИСОД

Андрей Нечаев не является выходцем из рядов полиции, это специалист по ИТ, успешно занимавшийся в 2000-х гг. построением информационно-коммуникационной сети для ГУВД Москвы, и привлеченный впоследствии к созданию ИСОД для всего МВД. Являясь главой НПО «Спецтехника и связь», он отвечал за монтаж, отладку и ПО для ИСОД, имел право самостоятельно подражать специалистов, принимать у них работу и производить расчет.

В качестве подрядчика было привлечен НИИ автоматической аппаратуры имени академика. Семенихина — те же разработчики, которые строили автоматическую систему управления российским ракетно-зенитным и авиационным вооружением, вплоть до главной ядерной кнопки страны. К высокому профессионализму подрядчика, который не стал бы сдавать недоделанную работу, апеллирует защита Нечаева.

Контракт с подрядчиком стоимостью 1,4 млрд руб. Нечаев подписал осенью 2014 г. По условиям договора, подрядчик должен был объединить территориальные подсистемы ИСОД, создание которых длилось два года, в итоговую единую систему. Работа была принята в декабре 2014 г., тогда же была произведена ее оплата. Несмотря на найденные в последствии недоработки, ИСОД смогли запустить в январе 2015 г., и она быстро начала набирать популярность среди сотрудников МВД в регионах. Наличие недоработок на момент приемки от подрядчика защита Нечаева мотивирует тем, что в подобных системах в любом случае постоянно идет настройка и обновления компонентов, то есть недоработками это считать нельзя.

В начале января 2019 г. стало известно, что МВД готово заплатить 1,65 млрд руб. за техсопровождение ИСОД на 2019 г. Определить поставщика услуг планировалось с помощью открытого электронного аукциона, который и был запущен в конце декабря 2018 г. Но уже 25 января 2019 г. министерству пришлось отменить соответствующий аукцион, посольку в Федеральной антимонопольной службе (ФАС) посчитали, что МВД следует прибегнуть к закрытому способу определения поставщика услуг. Позиция ФАС опиралась на тот факт, что для выполнения работ исполнителю непременно потребуется изучить секретные данные, что несовместимо с какой бы то ни было публичностью.

Из чего состоит ИСОД

ИСОД представляет собой набор информационных сервисов, предназначенных для подразделений полиции, специализирующихся на различных задачах. Также через систему можно осуществляться оборот документов внутри МВД, проводить видеоконференции федерального масштаба, передавать данные в регионы и предоставлять госуслуги гражданам. Пользователи системы отмечают, что с ее внедрением передача данных стала занимать существенно меньше времени, а также ускорилась выдача населению справок и копий документов.

В состоянии неготовности к работе от подрядчика Нечаевым, предположительно, были приняты следующие компоненты: система проверки подозреваемых онлайн «Следопыт М», предназначенная для оперативных работников уголовного розыска, сервер закрытой связи «Мост», через который МВД намеревалось передавать статистику в прокуратуру, и база данных «Модернизация ИБД».

ИСОД — это уже вторая попытка МВД обзавестись единой информационной системой. Первая попытка датируется 2005 г., когда ведомство попыталось создать Единую информационную телекоммуникационную систему органов внутренних дел (ЕИТКС ОВД). Система, на создание которой ушло 42 млрд руб., так и не заработала, а на ее основе было решено построить более современную ИСОД.