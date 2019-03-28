Mail.ru начала брать обслуживание чужой ИТ-инфраструктуры в свое облако

Облачная платформа Mail.ru запустила услугу аутсорсингового обслуживаня ИТ-инфраструктуры. Заказчик может отдать на аутсорсинг администрирование инфраструктуры, аудит и консалтинг, внедрение и конфигурирование. Поддержка будет оказываться круглосуточно.

Обслуживание ИТ-инфраструктуры

Mail.ru Cloud Solutions (MCS) запустила услугу аутсорсингового обслуживаня ИТ-инфраструктуры Mail.ru Cloud Managed Services. Теперь любая компания может перепоручить обслуживание своей ИТ-инфраструктуры специалистам Mail.Ru Group. Авторы проекта полагают, что благодаря этому у клиентов освободится часть времени и ресурсов, которые можно будет потратить на основной бизнес.

Обслуживание ИТ-инфраструктуры заказчика в Managed Services будет проводиться круглосуточно. Поддерживать связь со специалистами можно по телефону, в чате, в тикет-системе и в почте.

В ассортимент предоставляемых услуг входит оптимизация работы приложений, мониторинг сервисов, реагирование на экстренные случаи и нештатные ситуации, а также внедрение сервисов, настройка резервного копирования данных, аудит инфраструктуры и т. д. Все услуги сгруппированы в три типа: администрирование инфраструктуры, аудит и консалтинг, внедрение и конфигурирование.

Примечательно, что Managed Services будет обслуживать в том числе виртуальную инфраструктуру (IaaS), Kubernetes, Databases, BigData и другие приложения. До этого MCS занималась поддержкой этих инфраструктур только в том случае, если они были реализованы на платформе Mail.ru с использованием технических решений MCS.

По словам Егора Ганина, заместителя вице-президента, руководителя направления облачных и бизнес-сервисов Mail.ru Group, у компании есть 20-летний опыт создания многопользовательских систем. «Создание MCS было первым шагом — мы представили рынку внутренние технические решения. Теперь с запуском Managed Services наши партнеры смогут арендовать у нас и профессиональную экспертизу», — так поясняет он стратегию компании в этом вопросе.

История облачных сервисов Mail.ru

Как ранее писал CNews, в декабре 2016 г. Mail.Ru запустила сервисы «холодного» хранения данных «Облако для архивов» и «Облако для рабочих групп». Они дают корпоративным клиентам возможность хранить на серверах Mail.Ru резервные копии файлов, в том числе бэкапы, логи, медиаконтент, научные, статистические данные и рабочие архивы, то есть такие файлы, к которым обращается небольшое количество пользователей, и делает это нечасто.

Mail.ru запустила сервис обслуживания ИТ-инфраструктуры

В январе 2017 г. Mail.Ru запустила сервис «горячего» хранения данных Hotbox, созданный на базе «Облака для бизнеса». Новый сервис предназначен для клиентов, которым приходится хранить и раздавать большое количество файлов. Это могут быть популярные медиасервисы, интернет-СМИ, сайты с пользовательским контентом (UGC) или разработчики мобильных приложений. Hotbox рассчитан на высокие нагрузки и быстрый доступ к файлам.

Единая платформа

Как единая IaaS-платформа Mail.Ru Cloud Solutions начала работу в конце января 2018 г. Платформа объединила все облачные сервисы типа «бизнес-для-бизнеса», запущенные ранее Mail.Ru: виртуальные машины Infra, Hotbox и Icebox, а также СУБД Tarantool. Mail.Ru объявила, что увеличит финансирование этого направления по сравнению с 2017 г., чтобы в перспективе в течение 3 лет завоевать 15% российского IaaS-рынка. Количество сотрудников, задействованных в направлении IaaS было увеличено в три раза.

В число функций MCS помимо Infra, Hotbox и Icebox входит хранилище резервных копий Glacier. Для высоконагруженных сайтов и приложений предусмотрены контейнеры Kubernetes, есть также масштабируемый облачный сервис для обработки больших данных на базе Apache Hadoop и Apache Spark. Кроме того, на платформе работает облачный сервис для вычислений на GPU на базе аппаратной платформы Nvidia Tesla V100, а также сервис для быстрой разработки приложений на основе машинного обучения, в который входят готовые решения вроде компьютерного зрения Vision и аудиоаналитика Sounds.

В феврале 2018 г. Mail.Ru Group и «1С» подписали соглашение, согласно которому доступ к решению «1С:готовое рабочее место» предоставляется через виртуальную инфраструктуру MCS. В апреле 2018 г. на базе MCS была запущена платформа Mastercard, предназначенная для осуществления переводов между картами по номеру телефона, адресу электронной почты и через соцсети «Вконтакте» и «Одноклассники». Первым к платформе подключился Райффайзенбанк.