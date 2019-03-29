Отдел цифровых расследований ФАС издал методичку о внезапных проверках для своих жертв

ФАС выпустила методическое пособие, в котором объясняет, почему она имеет право проводить внеплановые проверки компаний и органов, а также как следует этим компаниям и органам себя вести во время данных мероприятий. Жертвами проверок ФАС нередко становятся ИТ-компании, в частности, производители смартфонов.

Методичка по «рейдам на рассвете»

Управление по борьбе с картелями Федеральной антимонопольной службы (ФАС) и московский филиал Учебно-методического центра (УМЦ) ФАС выпустили методическое пособие, в котором разъяснили руководителям компаний и госорганов, что им следует делать при проведении у них внеплановых проверок — так называемых «рейдов на рассвете». О выходе пособия ФАС сообщила на своем сайте.

Методичка получила следующее полное название: «Руководство по внутрикорпоративному предупреждению нарушений антимонопольного законодательства при проведении внеплановых выездных проверок: методическое пособие». Пособие подготовила начальник отдела цифровых расследований Управления по борьбе с картелями Фатима Кониева, выпущено оно было под общей редакцией замруководителя ФАС Андрея Цариковского и начальника Управления по борьбе с картелями Андрея Тенишева.

О чем методичка

Авторы руководства проанализировали правоприменительную практику ФАС во время проведения внеплановых выездных проверок. В методичке разъясняются полномочия ФАС на проведение таких проверок, порядок и процедура их проведения, права и обязанности самой ФАС и проверяемых лиц в ходе данных мероприятий.

Также издание содержит конкретные рекомендации, как следует в этом случае вести себя должностными лицам и сотрудникам юрлиц, органов власти, индивидуальным предпринимателям, если они не хотят совершить какие-либо правонарушения.

ФАС выпустила методичку по внеплановым проверкам

Электронную версию методички можно приобрести на сайте amzbooks.ru по цене 150 руб. В пособии 64 страницы.

Кому это может пригодиться

ФАС нередко уличает технологические компании в нарушении антимонопольного законодательства и подрыве честной конкуренции. В частности, антимонопольный орган несколько раз за последние годы выявлял ценовые сговоры вокруг смартфонов, организованные крупнейшими производителями данных устройств.

Например, в феврале ФАС открыла дело против Samsung, в действиях которой усмотрела признаки координации цен на смартфоны и планшеты. Информация, необходимая для открытия дела, была получена как раз в ходе внеплановой выездной проверки «Самсунг электроникс рус компани», проведенной в 2018 г.

До этого в июне 2018 г. ФАС назначила штраф российскому представительству южнокорейской LG Electronics – «ЛГ электроникс рус» в размере 2,5 млн руб. за нарушение антимонопольного законодательства, повлекшее за собой завышение розничных цен на продукцию компании.

Главным доказательством вины LG в деле стала электронная переписка между сотрудниками компании и реселлерами. Переписка в основном содержала попытки договориться об установлении единых цен, нередко в весьма жесткой манере и с элементами шантажа.

Ранее аналогичным образом переписка с реселлерами, обнаруженная в ходе проверки, помогла доказать вину Apple в ценовом сговоре вокруг iPhone. В апреле 2017 г. ФАС опубликовала фрагменты переписки российского представительства Apple с крупнейшими розничными сетями относительно ценообразования на iPhone. Как выяснилось, сотрудники Apple устанавливали рекомендованные цены, следили за их соблюдением и наказывали тех реселлеров, которые пытались снизить цены.

Напомним, с 2013 г. единственным импортером iPhone в России является сама Apple в лице «Эппл рус». В том же году Apple открыла собственный интернет-магазин в России, а при запуске новых моделей iPhone стала публиковать цены на них на своем русскоязычном сайте. С этого момента, как считают в ФАС, и началась координация розничных цен на iPhone. В итоге «Эппл рус» была оштрафована по этому делу на сумму 1,75 млн руб.