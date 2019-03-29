Минздрав разрешил врачам выписывать электронные рецепты

Пациенты российских клиник и больниц, в соответствии с новым приказом Минздрава, будут получать вместо бумажных рецептов электронные, заверенные личной электронной подписью. В министерстве считают, что новый порядок назначения лекарств схож с предыдущим, то есть пациенты не столкнутся со сложностями при получении нужных препаратов в аптеках. Система электронных рецептов постепенно внедряется во всех регионах России.

Цифровизация рецептов

С 7 апреля 2019 г. все российские врачи начнут выписывать пациентам электронные рецепты в соответствии с приказом Министерство здравоохранения № 4н от 14 января 2019 г. Документ под названием «Приказ об утверждении порядка назначения лекарственных препаратов, форм рецептурных бланков на лекарственные препараты, порядка оформления указанных бланков, их учета и хранения» размещен на официальном портале правовых актов.

Приказ вносит изменения в порядок оформления бланков рецептов, их учета и хранения и предписывает переход на электронный оборот рецептов. Каждый выписанный электронный рецепт, согласно документу, в обязательном порядке должен подписываться усиленной электронной подписью медработника – фельдшера, акушера или врача, в зависимости от того, к кому обратился пациент.

Также в Приказе содержатся формы рецептурных бланков, информация о предельно допустимом количестве отдельных наркотических и психотропных лекарственных препаратов для назначения на один рецепт и сведения о рекомендованном количестве ‎отдельных лекарств на один рецепт.

Трудности с расшифровкой почерка врачей на рецептах останутся в прошлом.

Представители ведомства отметили, что установленный приказом новый порядок назначения лекарств практически не имеет отличий от прежнего, пишет ИА Regnum.

В соответствии с законом

Переход на выдачу электронных рецептов обусловлен федеральным законом №242-ФЗ «О применении информационных технологий в сфере охраны здоровья», вступившим в силу в январе 2018 г. В тексте закона утверждена возможность выписки рецептов в электронном виде, если пациент или его законный представитель даст на это свое согласие.

По словам министра здравоохранения России Вероники Скворцовой, электронные рецепты стали выписывать пациентам по всей России еще до публикации приказа № 4н. Тем не менее, по степени внедрения этой технологии регионы пока различаются между собой. Министр также рассказала, как должна работать новая система рецептов – электронный рецепт, подписанный врачом, попадает в специальную базу, а бумажный рецепт на руки пациенту уже не выдается. Вместо него он получает направление в ближайшую аптеку, в которой есть требуемое лекарство, и которая имеет доступ к базе рецептов, и покупает прописанный доктором препарат.

ИТ в российской медицине

«Информатизация» медицины подразумевает не только разработку новых сервисов, но и оснащение медучреждений компьютерным оборудованием и автомобилей скорой помощи навигаторами на основе российской геопозиционной системой ГЛОНАСС. Минздрав работает в этом направлении уже несколько лет – к примеру, в 2011-2012 г., по словам Вероники Скворцовой, на развитие ИТ в медицине было потрачено 30 млрд руб.

К ИТ-трансформации российской системы здравоохранения также относится запуск государственного портала для формирования перечня жизненно необходимых и важнейших лекарственных препаратов (ЖНВЛП). Перечень формируется специальной комиссией Минздрава. Предложения о внесении лекарства в список осуществляется рассматриваются в течение четырех месяцев.

Кроме того, в России с 2017 г. проводится эксперимент по цифровой маркировке лекарств в рамках разработки автоматизированной системы учета медикаментов. Он уже принес свои плоды: в апреле 2018 г. были выявлены правонарушения в сфере оборота лекарств на сумму свыше 500 млн руб. Обязательную маркировку медикаментов в России предполагают ввести с начала 2020 г.

В начале декабря 2018 г. стало известно, что, в соответствии с поручением премьер-министра Дмитрия Медведева, в Министерстве здравоохранения появится должность замминистра, ответственного за цифровую трансформацию (Chief Development Officer, CDO). Пост CDO необходим для реализации национальной программы «Цифровая экономика».

Эту должность в Минздраве заняла глава ИТ-департамента ведомства Елена Бойко, обеспечившая интеграцию медицинских сервисов в Портал госуслуг и курировавшая Единую государственную информационную систему здравоохранения (ЕГИСЗ). Соответствующее распоряжение Дмитрий Медведев подписал 30 декабря 2018 г.