Власти требуют от VPN-сервисов блокировать запрещенные для россиян сайты. «Касперский» уже согласился

Роскомнадзор начал борьбу за прекращение доступа к запрещенным сайтам через VPN-сервисы. Владельцам 10 из них направлены уведомления о необходимости подключения к реестру запрещенных сайтов. «Лаборатория Касперского» уже пообещала соблюдать закон.

Роскомнадзор потребовал от 10 VPN-сервисов начать блокировать запрещенные сайты

Роскомнадзор направил требование владельцам 10 VPN-сервисов о необходимости подключения к Федеральной государственной информационной системе (ФГИС), содержащей данные из Реестра запрещенных сайтов.

Как говорится в сообщении ведомства, такие уведомления получили владельцы сервисов Kaspersky Secure Connection (принадлежит «Лаборатории Касперского»), NordVPN, Hide my Ass, Hola VPN, Vypr VPN, ExpressVPN, TorGuard, IPVAnish и VPN Unlimited.

Как в России должна регулироваться деятельность VPN-сервисов

Закон об ограничении работы VPN, прокси-серверов, анонимайзеров и других подобного рода сервисов был принят в 2017 г. Согласно закону, Роскомнадзор должен создать ФГИС, к которой должны подключаться владельцы указанных сервисов.

Пользователям указанных сервисов должен быть перекрыт доступ к сайтам из ФГИС. В противном случае VPN и другие подобные сервисы будут заблокированы, а них их владельцев наложен штраф. Подключаться к ФГИС обязали также поисковые системы с целью исключения из поисковой выдачи ссылок на запрещенные сайты. Наказанием для поисковиков за невыполнение такого рода требований является штраф.

Роскомнадзор начал борьбу с VPN-сервисами

Обнаружением VPN и подобного рода сервисов должны заниматься органы, уполномоченные на проведение оперативно-розыскных мероприятий и защиту безопасности страны – в частности, ФСБ, Обнаружив некий сервис, правоохранительные органы передают данные о нем в Роскомнадзор для дальнейших действий.

До сих пор, с момента принятия закона, действий по блокировке VPN-сервисов в рамках данного закона не осуществлялось. Впрочем, анонимайзеры стали блокироваться в России еще до принятия данного закона – с 2016 г.

Основанием для блокировки становились судебные решения. В том числе таким образом блокировались и VPN-сервисы, содержащие анонимайзеры, например, Hideme.ru. А в 2018 г. в рамках борьбы с Telegram Роскомнадзор блокировал специализированные прокси-сервера, предназначенные для доступа к данному мессенджеру.

«Лаборатория Касперского» выполнит требования Роскомнадзора, остальные сервисы не спешат

Пресс-служба «Лаборатории Касперского» заявила агентству «Интерфакс», что защитные решения компании соответствуют и будут соответствовать требованиям российского законодательства

Основной же функцией Kaspersky Secure Connection является обеспечение конфиденциальности и защиты от перехвата данных, например, при использовании открытых сетей Wi-Fi при совершении онлайн-платежей в кафе, аэропортах и отелях, добавили в компании.

А вот владельцы TorGuard заявили, что не будут выполнять требования Роскомнадзора и добровольно решили демонтировать все имевшиеся у них сервера в Москве и Санкт-Петербурге. Вместо этого TorGuard намерен установить сервера в соседних с Россией странах.

Владельцы VypryVPN также не будут блокировать запрещенные в России сайты. Владельцы сервиса напомнили, что они ведут борьбу с властями Китая по поводу ограничений доступа к интернет-сайтам. В Россию же технологии интернет-цензуры были экспортированы из Китая, полагают в VypryVPN.

Создатель сервиса статистики заблокированных ресурсов «Эшер 2.0» Филипп Кулин указывает на отсутствие нормативной базы, которая позволила бы Роскомнадзору проверить факт прекращения владельцами VPN-сервисов доступа к запрещенным сайтам.

Более того, под сомнением находится и само существование ФГИС. «Скорее всего, под видом ФГИС владельцам VPN-сервисов выдадут выгрузки перечня запрещенных ресурсов для операторов связи или вообще будут присылать файликом по договоренности», - полагает Кулин.

Осенью 2018 г. Роскомнадзор начал борьбу с Google за подключением к ФГИС. Ведомство оштрафовало поисковую службу на 500 тыс. руб. Впоследствии в Роскомнадзоре заявили, что довольны взаимодействием с Google.