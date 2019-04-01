Сбербанк купил Rabota.ru и ворвался на рынок, где не осталось места

Сбербанк приобрел рекрутинговый сервис Rabota.ru. Аналитики указывают, что на данном рынке не много места, в связи с чем его участники вынуждены консолидироваться.

Сбербанк занялся поиском персонала в интернете

Сбербанк объявил о покупке сервиса для поиска работы и подбора сотрудников Rabota.ru. Сумма сделки не раскрывается, известно лишь, что она будет закрыта в мае 2019 г.

Сервис Rabota.ru был создан в 2002 г. В настоящее время в сервисе размещено 200 тыс. вакансий и более 10 млн резюме. Ежемесячная аудитория сервиса составляет 4 млн человек.

«Цифровые сервисы по поиску вакансий и подбору персонала (job classified) являются одним из стратегических элементов экосистемы Сбербанка и могут предложить качественно новые возможности в этой области, базирующиеся на самых современных технологиях, как физическим лицам, так и компаниям», - говорится в заявлении банка. Курировать дальнейшее развитие платформы Rabota.ru будет главный исполнительный директор Classified сервисов Сбербанка Олег Голубцов.

Сбербанк покупает Rabota.ru

Приобретение ресурса Rabota.ru позволит банку создать на основе существующей компании масштабного игрока рынка, добавил Сбербанк в своем сообщении. После приобретения портала планируется глубокая модернизация продуктовой и технологической платформы, выход в новые бизнес-сегменты, в том числе включающие индивидуальные решения как для частных лиц, так и для HR-специалистов на базе возможностей Сбербанка и «уникального бренда Rabota.ru».

Кому принадлежит Rabota.ru и сколько зарабатывает

Домен Rabota.ru зарегистрирован на ООО «РДВ-Софт». Согласно данным базы «Контур-Фокус», эта компания на 99% принадлежит АО «Работа для Вас», которая издавала одноименную газету с объявлениями по найму.

В 2017 г. выручка «РДВ-Софт» составила 238 млн руб., валовая прибыль - 105 млн руб., чистая прибыль - 6 млн руб.

Одним из лидеров рынка job classified в Рунете является сервис Headhunter.ru.ru. Его владельцем была Mail.ru Group, но в 2016 г. продала его фонду «Эльбрус- Капитал» за 10 млрд руб. В 2018 г. Headhunter объявил о планах по выходу на IPO на американской фондовой бирже, но пока они не были реализованы.

Ситуация на рынке

В число лидеров рынка входит и проект Superjob.ru. Также на рынке присутствовал проект Job.ru, созданный компанией «Пронто-Медиа», издававшей газету бесплатных объявления «Из рук в руки». Однако «Пронто-медиа» сначала закрыла бумажную газету, а в 2017 г. отказалась и от развития интернет-проектов - портала объявлений Irr.ru и упомянутого Job.ru. Домен job.ru отошел к Headhunter.

Аналитик «Финам» Леонид Делицын оценивает стоимость Rabota.ru в 400 млн руб. По мнению аналитика, закрытие Job.ru показало, что на рынке job classified в Рунете не для всех есть место, поэтому неудивительно, что оставшиеся игроки вынуждены проходить через слияния и поглощения.

Какие еще цифровые сервисы покупал Сбербанк

Для Сбербанка покупка Rabota.ru - не первое приобретение цифровых сервисов. В 2017 г. банк приобрел клинику телемедицины docdoc.ru и на паритетных началах организовал с «Яндексом» совместное предприятие по развитию сервиса «Яндекс.Маркет».