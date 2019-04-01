Власти выдали на новые «Эльбрусы» и «Байкалы» миллиарды. Сумма не отражена в ИС Казначейства

Сумма средств, на которые Минпромторг за последние 2,5 года субсидировал шесть отечественных проектов по созданию новых процессоров, приблизилась к 5 млрд руб. В реестре субсидий на сайте системы «Электронный бюджет», который курирует Казначейство, треть перечисленных средств в явном виде не отражена.

Субсидии на российские процессоры

Как выяснил CNews, трем компаниям-разработчикам российских микропроцессоров государство за последние два с половиной года выделило и перечислило в виде субсидий около 5 млрд руб. По состоянию на 1 апреля 2019 г. около 1,7 млрд руб. из этой суммы напрямую не отражены в карточках субсидированных проектов в специальном реестре на «витрине» бюджетной системы России — портале информсистемы «Электронный бюджет».

Реальные сведения можно собрать по частям, вручную изучив множество вспомогательных документов. Без такой сверки, как показало исследование, доверять представленным в демонстрационной части реестра данным нельзя. В ряде случаев неактуальность сведений превышает полтора года. Это означает, что рассматриваемый реестр явно нерелевантен для аналитики в отношении многолетних госсубсидий, в то время как «Электронный бюджет» на самом портале описан как «инструмент реализации принципа прозрачности (открытости) бюджетов бюджетной системы Российской Федерации».

На адресованные в Минфин (определено Правительством регулятором для «Электронного бюджета») вопросы CNews о том, с чем связано искажение данных, и планируется ли исправление ситуации, представители министерства сообщили, что этим стоит интересоваться у Федерального казначейства (оператора системы; подведомственно Минфину). Казначейство на вопросы CNews к моменту публикации материала не ответило в течение трех рабочих дней.

Минпромторг дал разработчикам «Эльбрусов», «Байкалов» и Evx 5 млрд. Треть не отражена в информсистеме Казначейства

Напомним, что субсидирование в данном случае представляет собой предоставление государственных средств на условиях долевого финансирования целевых расходов. Одна из черт субсидирования — безвозмездность передачи денег, что принципиально отличает этот процесс от контрактования в рамках госзаказа.

Какие суммы и на какие проекты искажены

Предметом интереса CNews стали шесть процессорных проектов — по два у компаний МЦСТ (разработчик линейки «Эльбрусов»), «Байкал электроникс» (линейка «Байкалов») и «Хайтэк» (линейка чипов с архитектурой Evx). Они получили господдержку по итогам завершившегося в сентябре 2016 г. большого (по десяткам проектов) микроэлектронного конкурса Минпромторга. Министерство тогда выразило готовность раздать деньги производителям вычислительной техники и телекоммуникационного оборудования — на условиях того, что такие же или большие суммы в свои заявленные разработки они вложат сами. Срок реализации процессорных проектов истечет преимущественно в 2020-2021 гг.

По итогам конкурса в отдельных договорах Минпромторга с компаниями в карточках конкретных субсидий был указан только предельный размер субсидий на несколько лет вперед (негарантированная сумма) и размер субсидий, локально выделяемых на 2016 г. Дальнейшие начисления осуществлялись в рамках дополнительных соглашений — каждые полгода (без отдельных конкурсов). Эти дополнительные соглашения можно найти в разделе «документы» в карточках субсидий. Но вот деньги из них в итоговые суммы иногда включены, а иногда нет.

В частности, в субсидированном проекте МЦСТ «Разработка и организация серийного производства микропроцессора с архитектурой “Эльбрус” с топологическими нормами 16 нм, предназначенного для ПК и однопроцессорных рабочих станций» в приведенной сумме в 929,8 млн руб. все сходится. Учтены базовая субсидия за 2016 г., два транша за 2017 г. и два транша за 2018 г.

В проекте «Байкал электроникс» «Разработка и реализация отечественного энергоэффективного микропроцессора для персональной вычислительной техники» также все сходится. В приведенной сумме в 1 млрд руб. учтена и базовая субсидия на 2016 г., и два транша в 2017 г., и один в 2018 г.

В проекте «Хайтэка» «Разработка мобильного микропроцессора с топологическими нормами не выше 28-16 нм (архитектура Evx система AXP) (Бетта ЭВ1М)» приведенная сумма в 729,8 млн руб. учитывает не только стартовую субсидию 2016 г. и по два транша в 2017 и 2018 г. на общую сумму в 579,8 млн руб., но и даже субсидию, которая должна быть перечислена в декабре 2019 г. на сумму в 150 млн руб.

А вот во втором проекте МЦСТ «Разработка и организация серийного производства экономичного микропроцессора с архитектурой Эльбрус с топологическими нормами 16 нм, предназначенного для встраиваемых и мобильных систем» в приведенной сумме в 395 млн руб. отражена только стартовая субсидия на 2016 г. Четыре последующих транша на 546,5 млн руб. не отражены.

Во втором проекте «Хайтэка» «Разработка серверного микропроцессора с топологическими нормами не выше 28-16 нм (архитектура Evx система AXP) (Бетта ЭВ1С)» приведенная сумма в 100 млн руб. учитывает только стартовую субсидию на 2016 г. Четыре последующих транша на сумму 485 млн руб. не учтены.

Во втором проекте «Байкал электроникс» «Разработка и реализация отечественного энергоэффективного микропроцессора для серверных решений» приведенная сумма в 100 млн руб. учитывает только стартовую субсидию на 2016 г. Четыре последующих транша на сумму 665,9 млн руб. не учтены.

Государство о потраченных деньгах все же знает

На вопрос CNews, учтены ли не отраженные в Реестре средства в каких-либо других информсистемах Минфина, и имеет ли государство о них представление в полном объеме, Казначейство на момент выхода материала также не ответило.

С точки зрения участников негосударственного проекта повышения общественной осведомленности в области расходования государственных средств «Госзатраты», государству все же доподлинно известно, сколько оно тратит денег — в независимости от качества данных «Электронного бюджета».

«Говорить о том, что “бюджетная система” или финансовые органы не знают объем распределенных субсидий нельзя, так как фактические перечисления средств осуществляются не через реестр субсидий», — заверили собеседники редакции.

Представители «Госзатрат» добавляют, что API и машиночитаемые данные портала «Электронный бюджет» также не всегда помогают разобраться — «чаще приходится смотреть прикрепленные файлы с соглашениями и платежными переводами, которые нужно анализировать вручную».