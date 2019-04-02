Apple перестала быть самой прибыльной компанией в мире. Шансов вернуть титул нет

Apple потеряла титул самой прибыльной компании в мире, уступив арабскому нефтяному гиганту, который решил раскрыть финансовые показатели в преддверии скорого IPO. Поскольку прибыль Apple находится на уровне $60 млрд, а у арабского конкурента составляет целых $111 млрд, производителю iPhone непросто будет вернуть лидерство.

Не самая прибыльная Apple

Apple больше не самая прибыльная компания в мире — этот титул перешел к нефтяной компании Saudi Aramco, которая базируется в Саудовской Аравии. По итогам 2018 г. прибыль арабского конкурента достигла $111 млрд, в то время как прибыль Apple составила всего $59,53 млрд. Англоязычные технологические СМИ сходятся во мнении, что при таком разрыве Apple непросто будет вернуться на первую строчку рейтинга, если это вообще возможно.

На третьей строчке находится Samsung с прибылью на уровне $35,1 млрд. Далее следуют Alphabet, материнская компания Google, и финансовый конгломерат JPMorgan, прибыль которых находится на уровне $30,7 млрд. На шестом месте расположилась Shell с прибылью около $23,4 млрд, за ней идет Exxon Mobil с показателем $20,8 млрд. Далее следует Amazon с прибылью на уровне $10 млрд.

Откуда взялись арабы

По-видимому, Saudi Aramco уже не первый год является самой прибыльной компанией в мире, однако до этого она не раскрывала финансовые показатели. Saudi Aramco когда-то была основана американцами и находилась под их управлением до того, как в 1970-х гг. Саудовская Аравия решила национализировать компанию в связи с поддержкой, оказываемой США Израилю в ходе войны.

В предыдущем году прибыль Saudi Aramco составила $76 млрд, скачок до $111 млрд объясняется ростом цен на нефть. Собственно, это и есть две главные проблемы компании — сильная зависимость от цен на нефтяном рынке и привязка к одной-единственной стране, пишет The New York Times. В 2016 г., во время падения цен на нефть, прибыль компании составила всего $13,3 млрд.

Арабский нефтяной гигант отбил у Apple звание самой прибыльной компании

Saudi Aramco раскрыла финансовые показатели потому, что намерена привлечь дополнительные средства посредством продажи облигаций. Цифры были проверены специалистами PricewaterhouseCoopers. Компания рассчитывает выручить таким образом до $15 млрд, что облегчит ей приобретение 70% местной нефтехимической компании Saudi Basic Industries, также принадлежащей государству, за $69 млрд.

Кроме того, власти Саудовской Аравии надеются, что раскрытие финансовый информации рассеет все сомнения относительно их намерения сделать Saudi Aramco публичной к 2021 г. По-видимому, это будет самое крупное первичное публичное предложение акций (IPO) в истории.

Выручка Saudi Aramco по итогам 2018 г. составила около $356 млрд. Компания ежедневно производит 13,6 млн баррелей нефти — для сравнения, у Exxon Mobil этот показатель составляет всего 3,8 млн.

Результаты прошлых лет

Apple стала самой прибыльной компанией в 2015 г., объявив о получении прибыли в размере $53,4 млрд. На тот момент это была самая крупная прибыль публичной компании за всю историю бизнеса. До этого рекордсменом считалась ExxonMobil, прибыль которой в 2008 г. достигла $45,2 млрд. Успехам Apple на тот момент способствовал спрос на iPhone в Китае.

В прошлогоднем рейтинге Apple продолжала удерживать первую позицию с прибылью около $48,35 млрд. Samsung в прошлом году находилась на пятом месте с результатом $36,58 млрд. Microsoft находилась на 16 месте, Facebook — на 19, а Google — на 25.