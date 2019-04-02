МТС купила заповедный участок в Серебряном Бору рядом с дачей своего хозяина

МТС за 1,7 млрд руб. выкупила у АФК «Система» имущественный комплекс в особо охраняемом природном комплексе Серебряный Бор. По соседству находятся дачи основного владельца АФК «Система» Владимира Евтушенкова и его сына Феликса.

МТС купила имущественный комплекс в Серебряном Бору

Телекоммуникационный оператор «Мобильные телесистемы» (МТС) выкупил у своего основного акционера АФК «Система» имущественный комплекс в «Серебряном бору». Это следует из отчета МТС за 2018 г. Сумма сделки составила 1,71 млрд руб.

Имущественный комплекс включает в себя земельный участок, инженерные сети и административное здание. Последний объект уже частично используется МТС, а частично третьими лицами.

Что представляет из себя Серебряный Бор

Серебряный Бор – особо охраняемая природная зона на северо-западе Москвы. Территория состоит из заповедника, рекреационной и прогулочных зон, а также зоны для сторонних пользователей, где размещены коттеджи.

С советских времен дачами в Серебряном бору управляла компания «Мосдачтрест». В 1990-х данная компания была приватизирована и перешла под контроль АФК «Система». В 2000-х «Мосдачтрест» приватизировал землю под дачами, находящимися в его управлении.

Конфликты на пляже

Вокруг дач в Серебряном Бору постоянно происходят конфликты. «Строительство в Серебряном Бору настолько регламентировано, что даже гвоздь без разрешения нельзя забить», - жаловался бывший президент АФК «Система» Александр Гончарук.

Глава АФК «Система» Владимир Евтушенков

В 2010 г власти Москвы через суд добились сноса ряда коттеджей, построенных «Мосдачтрестром». Позднее сам «Мосдачтрест» через суд расторг договора аренды с рядом компаний, устроивших незаконные постройки на арендованных землях.

Горожане часто вступают в конфликты с обладателями коттеджей в Серебряном Бору из-за попыток последних перекрывать доступ к пляжам. В том числе конфликты были и «Мосдатчрестом», чьи сотрудники пытались засадить пляжные участки деревьями.

Элита в Серебряном Бору

Дачами в Серебряном Бору владеют основной владелец и председатель совета директоров АФК «Система» Владимир Евтушенков и его сын Феликс, в 2018 г. занявший пост заместителя председателя совета директоров корпорации. Также коттеджами на этой территории обладают президент «Лукойла» Вагит Алекперов, родственники президента «Роснефти» Игоря Сечина и секретаря Совбеза Николая Патрушева и другие представители элиты.

Вид из Серебряного Бора на вантовый мост через Москву-реку

В МТС и АФК «Система» не стали комментировать причины данной сделки. Источник, знакомый с ее деталями, сообщил CNews, что на приобретенных МТС участках нет дач семьи Евтушенкова.

Купля-продажа недвижимости между МТС и АФК «Система»

МТС не впервые покупает активы в сфере недвижимости у АФК «Система». Так, в 2018 г. оператор приобрел имущественный комплекс «Декарт», представляющий из себя бизнес-центр в Москве. МТС частично арендует данный комплекс. Сумма сделки составила 5,24 млрд руб.

Впрочем, сделки с недвижимостью происходят и в обратном направлении. С 2014 г. Московская городская телефонная сеть» (МГТС), находящаяся под контролем МТС, продала «дочке» АФК «Система» - компании «Бизнес-Недвижимость» - зданий бывших АТС на общую сумму 20,5 млрд руб.