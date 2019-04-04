«Яндекс» вышел на рынок облачной бизнес-аналитики, «чтобы конкурировать с Google и Microsoft»

«Яндекс» запустил в облаке сервис визуализации и сопоставления пользователями своих корпоративных данных, выйдя тем самым на рынок облачной бизнес-аналитики, где своими конкурентами видит Google Data Studio и Microsoft Power BI.

Аналитика «Яндекса» из облака

Компания «Яндекс» запустила на своей облачной платформе «Яндекс.облако» сервис для бизнес-аналитики Yandex DataLens, который позволяет создавать аналитические отчеты и пользовательские интерфейсы для работы с данными (дашборды), предоставляя к ним сторонний доступ.

Представители компании в разговоре с CNews отметили, что у компании ранее уже был публичный аналитический инструмент: «Яндекс.метрика» — для изучения посещаемости интернет-сайтов. Однако DataLens от него принципиально отличается. «Это первый сервис визуализации и анализа данных с возможность подключать различные источники данных вне сервисов самого “Яндекса”, который доступен внешним пользователям», — подчеркнули собеседники редакции.

В основе нового сервиса поискового гиганта лежит продукт Yandex Stat — внутренняя система аналитической отчетности «Яндекса». На старте пользоваться DataLens можно будет бесплатно. Доступ предоставляется по запросу на подключение в «Яндекс.облаке».

Представители «Яндекса» подтвердили CNews, что у компании есть планы по коммерческому использованию рассматриваемого продукта в будущем, хотя и не уточнили, когда именно доступ к нему может стать платным. «Конкретные тарифные предложения разрабатываются, и цель этапа preview — как раз сбор данных и анализ рынка, — сообщили они. — Мы ориентируемся на максимальную доступность».

Запустив сервис DataLens, «Яндекс» вышел на рынок облачной бизнес-аналитики

«Мы делаем сервис, который объединяет функциональные достоинства корпоративных решений, но при этом будет доступен даже самым небольшим компаниям, благодаря своей простоте и низкому порогу входа», — комментирует директор по развитию бизнеса «Яндекс.облака» Олег Коверзнев.

Как работает сервис

В Yandex DataLens можно анализировать данные из разных источников — с помощью так называемых встроенных коннекторов подключать к системе реляционные базы данных и API «Яндекс.метрики», загружать файлы. Данные можно представить в виде графиков, диаграмм и таблиц и объединить на одном дашборде. Например, показатели продаж из внутренней CRM-системы можно сопоставить с отчетами о рекламных кампаниях из «Яндекс.метрики», рассуждают разработчики.

Пользователи DataLens могут делиться результатами визуализации с коллегами или партнерами, предоставив им доступ к дашбордам, и включать автоматическую загрузку часто используемых данных для ускорения работы.

Планы по развитию

Отвечая на вопрос CNews, какие у компании планы по технологическому развитию сервиса, представители «Яндекса» сообщили, что решения на этот счет будут принимать по первым результатам работы.

«Перспективные направления, над которые мы ориентируемся сейчас, — увеличение различных источников данных (помимо тех, которые уже можно подключать к Yandex DataLens), новые типы визуализации, возможность создавать публичные дашборды, — добавили в компании. — Также мы рассматриваем возможность развития маркетплейса с пресетами: данными, коннекторами, дашбордами. В ходе preview-этапа определим приоритеты окончательно».

Конкуренты и бизнес-планы в России

На российском рынке облачных бизнес-сервисов аналитической визуализации данных «Яндекс» в роли своих конкурентов рассматривает преимущественно решения мировых грандов. «По качеству — скорости обработки данных, удобству использования — мы стремимся к уровню сервисов Google и Microsoft, в частности Data Studio и Power BI», — сообщили CNews представители компании.

«В перспективе мы ставим перед собой задачу стать самой доступной и удобной системой визуализации данных в России», — добавляют они.

Стороннее мнение

Продакт-менеджер компании «Крок облачные сервисы» Сергей Зинкевич в разговоре с CNews отметил, что российский рынок облачной бизнес-аналитики пока менее зрелый, чем западный. «Если там аналитика из облака — это одна из наиболее востребованных SaaS-услуг, то в России ее тормозит боязнь крупных компаний и организаций отдать во внешнюю среду важную информацию, например, персональные данные», — полагает он.

В его понимании, малый и средний бизнес, как правило, слабо заинтересован в решениях по подписке, так как для их потребностей хватает стандартной функциональности бесплатного ПО. «Новый продукт “Яндекса”, по-видимому, разработан для второй категории потребителей, то есть SMB-компаний, и может заинтересовать пользователей, которые работают с данными, получаемыми из других решений “Яндекса”: “Яндекс.метрики”, “Яндекс ClickHouse”, — рассуждает Зинкевич. — Возможно, появление Yandex DataLens за счет маркетинговых возможностей компании подогреет рынок и вызовет всплеск интереса к облачным BI-решениям».

Со его слов можно заключить, что новый сервис «Яндекса» прямым конкурентом для решений своей компании он не считает. «Для клиентов “Крок облачные сервисы” также доступна облачная аналитика как SaaS-решение, — говорит он. — Но целевая аудитория нашего продукта — это в первую очередь крупные корпоративные клиенты, которые хотят анализировать и визуализировать большой объем данных из ERP-систем промышленного класса».