Команда МГУ второй год подряд стала чемпионом мира по программированию
Триумф МГУ
Команда Московского государственного университета (МГУ) "Red Panda" одержала победу на Международной студенческой олимпиаде по спортивному программированию (ACM ICPC), которая проходила в португальском Порту.
Представителям МГУ за отведенные пять часов удалось правильно решить наибольшее число задач (десять из 11), и сделать это быстрее, чем соперники.
Помимо золотых медалей, студент четвертого курса механико-математического факультета Михаил Ипатов и третьекурсники факультета вычислительной математики и кибернетики (ВМК) Григорий Резников и Владислав Макеев, были награждены денежным призом в размере $15 тыс.
Стоит отметить, что для москвичей это вторая победа в турнире подряд, причем со времен триумфального финала сезона 2017–2018 гг. состав команды не претерпел каких-либо изменений. Теперь, по правилам соревнования, для участия в турнире 2020 г. МГУ придется сформировать новую команду.
В 2020 г. ACM ICPC пройдет в Москве, а организатором события выступит Московский физико-технический институт (МФТИ).
Призеры соревнования
Кроме титула чемпиона на олимпиаде разыгрываются золотые, серебряные и бронзовые медали, которыми награждаются 12 лучших команд турнира. В их число в этом году вошли еще несколько российских команд. Так, студентам МФТИ удалось завоевать бронзовые медали и занять итоговое десятое место, решив семь задач.
Сразу за МФТИ в итоговой турнирной таблице расположилась команда Высшей школы экономики (Москва) – второй российский бронзовый призер олимпиады в этом году. Ребята тоже осилили семь задач, потратив на это чуть больше времени, чем их соперники из МФТИ.
Также отметим, что «золото» турнира досталось командам Массачусетского технологического института (США), Токийского университета (Япония) и Варшавского университета (Польша).
Серебряные медали нашли своих владельцев в лице представителей команд из Политехнического университета имени Ким Чхэка (КНДР), Сеульского национального университета (Южная Корея), Вроцлавского университета (Польша) и Национального университета Тайваня (Тайвань).
Бронзовые медали, помимо россиян из ВШЭ и МФТИ, завоевали команды из Китайского университета Гонконга (Гонконг) и Технологического университета имени Шарифа (Иран).
Университет информационных технологий, механики и оптики (ИТМО, Санкт-Петербург), многократный победитель ACM ICPC, в этот раз не попал в число медалистов, заняв 13 место.
Несколько слов о турнире
Олимпиада ACM ICPC, которая проводится с 1977 г., считается одним из старейших и наиболее престижных соревнований по спортивному программированию. В сезоне 2018-2019 гг. в очных этапах турнира приняли участие свыше 52 тыс. молодых программистов более чем из 3 тыс. университетов 110 стран.
В финальную часть турнира попадают команды, прошедшие отбор на региональных этапах. Сезон для студенческой команды состоит из четырех туров – квалификационных раундов, субрегионального, регионального и финала.
По правилам соревнования, команда, принимающая участие в турнире, должна состоять из трех человек не старше 25 лет. В свое распоряжение команда получает один компьютер и пять часов времени на то, чтобы решить как можно больше задач. Победителем становится команда, которая правильно решит наибольшее количество заданий за наименьшее время.
История российских побед
Российские программисты принимают участие в ACM ICPC с 1993 г. и неизменно побеждают в течение последних семи лет. С 2000 г. россияне 14 раз оказывались на пьедестале почета.
В 2017 г. победу одержала команда ИТМО.
В 2016 г. отличились наши соотечественники, представлявшие СПбГУ.
В 2015 г. студенты ИТМО оказались на голову сильнее конкурентов, впервые среди всех команд в мире решив все поставленные задачи.
Турнир 2014 г. также завершился триумфом российской школы программирования: команда СПбГУ решила семь задач за пять часов и завоевала кубок чемпионата.
В 2013 г. успеха на родной земле смогли добиться молодые программисты из ИТМО – конкурс проходил в Санкт-Петербурге. Победили представители этого вуза и в Польше в 2012 г.