Конец прекрасной эпохи. В России бум продаж сверхдешевых смартфонов

В I квартале 2019 г. в России рванули вверх продажи дешевых смартфонов, стоимостью до 10 тыс. руб. Это новый тренд по сравнению с любовью потребителей к дорогим смартфонам, характерной для 2018 г. Одновременно наблюдался резкий спад продаж кнопочных телефонов, владельцы которых предпочли недорогие смартфоны при смене устройства.

Бум на дешевые смартфоны

В I квартале 2019 г. в России впервые за долгое время показали положительную динамику продажи бюджетных смартфонов, сообщает на своем сайте сотовый оператор МТС. Речь идет об устройствах стоимостью до 10 тыс. руб. Рост в данном сегменте связан с тем, что пользователи переключили свое внимание на бюджетные смартфоны с кнопочных телефонов и фичефонов, продажи которых в этом же квартале упали на 25%, показав самые низкие результаты за последние пять лет.

Россияне выбирают смартфоны, хотя бы и недорогие, потому что они, в отличие от обычных телефонов, позволяют пользоваться мобильными сервисами управления финансами, оплачивать ЖКХ, а также использовать развлекательные и транспортные приложения. Покупку совершают те пользователи, которые пользовались кнопочным телефоном последние 3-5 лет, теперь же окончательно решили перейти на смартфон. По словам коммерческого директора розничной сети МТС Юрия Лабиса, кнопочные телефоны «становятся нишевым решением для узкого круга людей».

Росту продаж недорогих смартфонов способствует и то, что их можно приобрести в кредит или рассрочку. МТС отмечает, что по итогам квартала продажи смартфонов с помощью этих финансовых инструментов показали годовой рост на 12,9%.

Еще одним фактором роста продаж стало то, что смартфоны, в том числе дешевые, становятся все более совершенными в техническом плане, чему способствует ожесточенная конкуренция между производителями. По данным МТС, из всех смартфонов, которые есть в продаже, только один из пяти не имеет безрамочного экрана. В ценовом сегменте от 10 до 20 тыс. руб. на сегодняшний день уже можно найти устройства с тройными камерами и широкоугольной оптикой, а также датчиками отпечатков пальцев, встроенными в экран. Год назад такие возможности предлагались только в устройствах не дешевле 50 тыс. руб.

Состояние рынка

По оценке МТС, объем рынка телефонов в России в первом квартале 2019 г. достиг 6,5 млн устройств, а их стоимость составила 106 млрд руб. В штуках рынок продемонстрировал годовой рост на 4%, в деньгах — на 11%.

Средняя цена проданного смартфона по итогам квартала составила 16,1 тыс. руб. В ценовой категории от 20 до 30 тыс. руб. был отмечен рост в штуках на 45%, это самые быстрые темпы роста среди всех сегментов. Самыми продаваемыми устройствами здесь стали Honor 10, Samsung Galaxy A7 и Samsung Galaxy A8.

В России бум на дешевые смартфоны

Продажи смартфонов дороже 40 тыс. руб по итогам квартала показали годовой рост на 33% в штуках. В этом сегменте наиболее популярны iPhone X, iPhone 8 и iPhone 8 Plus.

Если говорить о количестве проданных устройств, то лидером российского рынка стала компания Huawei с учетом бренда Honor. На втором месте находится Samsung, на третьем — Apple. В общей сложности на долю тройки лидеров приходится 70% всех проданных устройств. Однако по деньгам первое место на рынке занимает Apple, и уже за ней идут Huawei/Honor и Samsung.

Любовь к дорогим смартфонам

Напомним, по данным IDC, средняя цена Android-смартфона в 2018 г. составила в России $184 против $150 в предыдущем году. Аналитики отмечают, что это самый высокий показатель со времен 2014 г. Исследователи пришли к выводу, что склонность покупателей к выбору более дорогих и функциональных смартфонов в 2018 г. была особенно заметна в России, хотя в целом эта тенденция проявилась во многих странах Центральной и Восточной Европы.

По данным аналитиков IDC Россия, самыми популярными в 2018 г. у отечественного покупателя стали смартфоны с большим экраном и более широким соотношением сторон, в которых также реализована технология NFC для платежей. Одновременно нарастает спрос на устройства с большими объемами памяти.

Тенденция покупать дорогие смартфоны в 2018 г. была характерна не только для России. В январе CNews писал, что в третьем квартале 2018 г. глобальные продажи смартфонов сократились на 5%, однако при этом в сегменте смартфонов премиум-класса был отмечен рост на 19%, вызванный спросом на новые iPhone и аппараты китайских производителей типа Oppo и Vivo. На тот момент премиальные устройства составляли 22% всех продаж смартфонов. Под премиальными смартфонами в данном случае понимаются модели дороже $400.