Хозяева МТС вернули $60 млн из вложенных в Индию $2,5 млрд

АФК «Система» заработала 3,2 млрд руб от продажи доли в индийской телекоммуникационной компании Reliance Communication, которой российская корпорация передала сотового оператора MTS-India. Эта сумма составляет менее 2% от объема инвестиций корпорации в индийские телекоммуникации.

Сколько АФК «Система» получила от продажи акций Rcom

АФК «Система» заработала 3,2 млрд руб. на продаже мониритарной доли в индийской телекоммуникационной компании Reliance Communications (Rcom). Об этом говорится в годовом отчете корпорации.

Сложный путь АФК «Система» в Индии

АФК «Система» вышла на телекоммуникационный рынок в конце 2007 г., приобретя сотового оператора Shyam Telelink, позднее переименованного в Sistema Shyam Teleservises (SSTL). На тот момент SSTL работал только в штате Раджастан, оказывая услуги в стандарте CDMA-800.

В начале 2008 г. SSTL получил лицензию и частоты на все остальные 21 округов Индии, став паниндийским сотовым оператором в стандарте CDMA-800. Компания стала работать под брендом MTS-India (АФК «Система» является контролирующим акционером российского МТС). В 2010 г. 17% акций SSTL за $600 млн приобрело Росимущество, заключив одновременно с АФК «Система» put-опцион на обратный выкуп приобретенного пакета акций.

В 2012 г. Верховный суд Индии неожиданно аннулировал все выданные в 2008 г. телекоммуникационные лицензии. Компаниям-победителям того аукциона предложили повторно выкупить имевшиеся у них частоты на аукционе.

АФК «Система» вернула менее 2% от своих инвестиций в индийский телеком

После длительных переговоров в 2013 г. SSTL согласилась выкупить частоты в восьми округах (не считая Раджастана). Из остальных территорий Индии, включая Мумбаи, компания ушла.

За исключением штата Раджастан, SSTL владела частотами шириной менее 5 МГц. Этого было недостаточно для перехода на более современную технологию LTE, относящуюся к четвертому поколению сотовой связи (LTE).

Компания хотела расширить имевшийся у нее частотный спектр. В 2015 г. как раз проходил соответствующий аукцион, но в итоге SSTL не решилась в нем участвовать. После этого АФК «Система» начала переговоры о слиянии с другими сотовыми операторами.

Как Rcom поглотил «дочку» АФК «Система»

В том же 2015 г. была заключена договоренность о слиянии SSTL с компаний Rcom, оказывающей на тот момент услуги сотовой связи в стандартах GSM, CDMA, UMTS (третье поколение сотовой связи, 3G) и LTE. Тогда же предполагалось, что к слиянию присоединиться еще один сотовый оператор - Artel.

Завершение сделки затянулось на два года. SSTL получила в Rcom миониритарную долю - 10% акций. Доля АФК «Система» в SSTL на тот момент составляла 74%. соответственно, эффективная доля российской корпорации в Rcom составляла 7,4%.

Отступление из Индии

При этом в 2017 г. Airtel отказалась от участия в данном слиянии. В результате Rcom оказалась обременена значительной задолженностью в размере $6,4 млрд. Из-за этого в начале 2018 г. Rcom продала свои сотовые активы интернет-провайдеру Reliance Jio Infocomm, принадлежащему Мукешу Амбани (Mukesh Ambani) - брату основного владельца Rcom Анила Амбани (Anil Ambani).

После этого АФК «Система» через SSTL начала продавать акции Rcom на Бомбейской фондовой бирже. К июню 2018 г. российская корпорация полностью избавилась от своей доли в Rcom. Сумма, которую АФК «Система» выручила от данных сделок, до сих пор не сообщалась.

Кроме того, в 2016 г. АФК «Система» договорилась с Росимуществом о выкупе доли ведомства в SSTL за $750 млн. Выплаты будут проводиться в рассрочку в течение четырех лет.

Нерешенным остается вопрос в возможной доплате за частоты индийским властям. В 2015 г. Департамент телекоммуникаций Индии (DoT) потребовал от МТС доплатить $600 млн в связи с объединением частот, имеющихся у компании, с частотами Rcom. DoT объяснял необходимость доплаты возможностью использовать объединенную полосу частот для технологии LTE.

SSTL успешно оспорила это решение в Телекоммуникационном трибунале Индии (TDSAT), но DoT подал апелляцию в Верховный суд Индии. Если SSTL выиграет это разбирательство, то Rcom должна будет доплатить «дочке» АФК «Система» $300 млн.

АФК «Система» вернула менее 2% от своих инвестиций в Индию

К началу 2012 г. АФК «Система» вложила в SSTL $2,5 млрд. Эта сумма включала в себя платеж за частоты и сумму, полученную от Росимущества. В 2013 г. компания обязалась доплатить еще $600 млн за частоты, при этом в эту сумму входили ранее заплаченные за частоты $300 млн.

После этого АФК «Система» выкупила привилегированные акции SSTL на сумму $1,5 млрд. Кроме того, как уже отмечалась, корпорация должна выплатить Росимуществу $750 млн.

В результате общая сумма инвестиций АФК «Система» в SSTL составила $4,5 млрд. Сумма же, вырученная корпорацией от продажи акций оператора, составляет 3,2 млрд руб., что составляет $60 млн по средневзвешенному курсу за первое полугодие 2018 г. Таким образом, корпорации удалось отбить менее 2% от своих индийских инвестиций.