Samsung грозит многомиллионный штраф за координацию цен на смартфоны в России

ФАС России нашла доказательства незаконной деятельности компании Samsung на рынке России. Вендор уличен в координации цен на ряд смартфонов и планшетных компьютеров, а это прямое нарушение закона «О защите конкуренции». Теперь Samsung грозит штраф до 5 млн руб. Ранее за ведение аналогичной деятельности ФАС оштрафовала компании LG и Apple.

Антимонопольщики против Samsung

Федеральная антимонопольная служба России (ФАС) обвинила российское представительство компании Samsung – «Самсунг Электроникс Рус Компани» в координировании цен на мобильную электронику, сообщает «Интерфакс». Действия российской «дочки» Samsung, считают в ведомстве, нарушает часть 5 статьи 11 закона «О защите конкуренции», и теперь компании грозит штраф в размере до 5 млн. руб. Рассмотрение дела назначено на 22 апреля 2019 г.

История

Расследование ФАС в отношении российского филиала Samsung ведется с осени 2018 г., когда на компанию пало подозрение в незаконной деятельности. По словам начальника управления ФАС по борьбе с картелями Андрея Тенишева, изначально компания подозревалась не только в незаконной экономической координации, но и в наличии антиконкурентных соглашений.

Дело против «Самсунг Электроникс Рус Компани» ФАС возбудила в середине февраля 2019 г., хотя изначально планировала сделать это до конца 2018 г.

«Дешевые» гаджеты

По данным ФАС, представительство Samsung в России координировало стоимость более чем 10 моделей мобильных устройств, среди которых восемь смартфонов и пять планшетных компьютеров.

Цены на некоторые смартфоны Samsung в России могли быть ниже

Уже известны названия моделей: смартфоны Galaxy A5 2017, Galaxy S7, Galaxy S8 Plus, Galaxy J1 2016, Galaxy J3 2017, Galaxy J5 2017, Galaxy J7 2016, Galaxy J7 2017 и планшеты Galaxy Tab А 7.0, Galaxy Tab E 9.6, Galaxy Tab A 10.1, Galaxy Tab S2 VE и Galaxy Tab 3 Lite 7.0. Все перечисленные гаджеты относятся к базовому и среднему сегментам рынка, а серию смартфонов Galaxy J Samsung закрыла 9 апреля 2019 г., объединив ее с линейкой Galaxy A.

Реакция Samsung

Российское представительство Samsung на момент публикации материала на запрос CNews не ответила.

ФАС против техногигантов

Samsung стала третьим за последние пять лет крупным производителем мобильной электроники, уличенным в координации цен, но ею одной ФАС не ограничится, о чем в сентябре 2018 г., когда стартовало расследование по этому вендору, сообщил Андрей Тенишев. По его словам, у ФАС есть наработки по ряду других компаний, присутствующих на этом рынке и тоже привлекших к себе внимание ведомства. Их названия он уточнять не стал.

Первым техногигантом, оштрафованным ФАС за координацию цен, стала корпорация Apple. В 2016 г. ведомство заинтересовали цены на смартфоны iPhone, и проведенный анализ показал, что у 16 крупнейших розничных сетей стоимость телефонов iPhone 6s и 6s Plus не менялась с момента старта продаж (с сентября 2015 г). В число сетей вошли МТС, «М.Видео», «Билайн», «Эльдорадо», «Евросеть», Ozon, Re:Store, «Связной», «Мегафон», «Юлмарт», Media Markt, «Ситилинк», «Холодильник.ру», DNS, «Ион» («Ноу-Хау») и «Техносила».

Рассмотрение дела против Apple началось 7 ноября 2016 г, и в марте 2017 г. «Эппл рус», российское представительство компании, было признано координатором ценового сговора вокруг iPhone 6s и 6s Plus и других моделей iPhone. Размер штрафа за нарушение закона «О защите конкуренции» составил 1,75 млн руб., плюс дополнительно на 20 тыс. руб. был оштрафован топ-менеджер «Эппл рус» – он согласовывал действия российских реселлеров, участвовавших в сговоре.

Спустя чуть больше года, в июне 2016 г., ФАС выписала штраф российскому представительству компании LG, «ЛГ электроникс рус», и снова за нарушение 5 части статьи 11 закона «О защите конкуренции». Сумма взыскания составила 2,5 млн руб. вместо предполагаемых 5 млн руб. с учетом ряда смягчающих обстоятельств.

Расследование в отношении LG стартовало в ноябре 2017 г., основываясь на многочисленных жалобах на координацию и завышение цен на смартфоны этой марки в российской рознице. В ходе расследования был подтвержден факт управления российским подразделением LG ценами на модели L90 – D410, G4s – H736, G3s – D724, Magna – H502, H502F, G4 – H818, G4c – H522y, Spirit – H422, Nexus 5 – D821, G3 – D855, K5 – X220DS, K7 – X210DS, K8 – K350E, Class – H650E, K10 LTE – K430ds, X Power – K220DS и G5 SE – H845. Список неполный.

На уменьшение размеров штрафа повлияло два обстоятельства: LG добровольно прекратила противоправные действия до возбуждения антимонопольного дела и оказывала содействие при проведении расследования. Но также было и одно отягчающее обстоятельство – выяснилось, что компания координировала цены на свои гаджеты больше одного года.