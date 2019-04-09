Новые правила: В реестр отечественного ПО будут допускать только продукты с российской техподдержкой

Власти внесли изменения в правила ведения реестра отечественного ПО — теперь гарантийным обслуживанием, технической поддержкой и модернизацией продуктов, которые в него входят, могут заниматься только российские компании.

Новые правила

Правительство внесло изменения в правила формирования и ведения Единого реестра российского ПО, дополнив их новым требованием — гарантийным обслуживанием, технической поддержкой и модернизацией ПО, включенного в реестр, теперь могут заниматься только российские коммерческие или некоммерческие организации без преобладающего иностранного участия или граждане России. Соответствующее постановление можно найти на портале официального опубликования правовых актов.

Аналогичным образом, если продукт внесен в реестр евразийского ПО, его обслуживание, поддержка и модернизация должны осуществляться организацией Евразийского экономического союза без преобладающего иностранного участия либо гражданином страны-участницы союза.

Кроме того, раньше для внесения ПО в реестр требовалось, чтобы оно было правомерно введено в гражданский оборот на территории России, его экземпляры либо права использования свободно реализовались на всей территории страны, отсутствовали ограничения, установленные в том числе иностранными государствами и препятствующие распространению или иному использованию программы на территории России или ее отдельных субъектов.

Теперь к этому перечню добавили, что на всей территории России должны также свободно реализовываться услуги по предоставлению доступа к данному ПО. Поправка касается продуктов, с которыми пользователь работает удаленно. Аналогичный пункт был добавлен в правила ведения реестра евразийского ПО, с той разницей, что там речь идет о территории Евразийского экономического союза.

Запрет на иностранный софт

В ноябре 2015 г. правительство утвердило разработанные Минкомсвязи ограничения на допуск иностранного ПО при осуществлении государственных и муниципальных закупок, а также правила формирования и ведения Единого реестра российских программ для электронных вычислительных машин и баз данных.

Закупки госведомств были ограничены продуктами, включенными в реестр, за исключением тех случаев, когда в нем отсутствует ПО с необходимыми характеристиками. Сайт реестра впервые был запущен в январе 2016 г. В декабре 2017 г. в реестр были допущены программные продукты из стран-участниц Евразийского экономического союза.

Правительство изменило порядок ведения реестра российского ПО

Для проведения экспертизы ПО на предмет включения его в реестр Минкомсвязи создало специальный экспертный совет. В него вошли представители ведомств, участники по предложениям ассоциаций российских разработчиков ПО, научные и образовательные организации, а также организации, осуществляющие инновационную деятельность или поддержку такой деятельности. По состоянию на 2018 г. в реестре насчитывалось более 4 тыс. продуктов.

Цели и реалии импортозамещения

В начале 2019 г. премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что к 2024 г. доля отечественного ПО в госструктурах должна превышать 90%, а в госкомпаниях — 70%. Опубликованные примерно в то же время результаты проверки Счетной палаты показали, что в 2017-2018 гг. более 96% госорганов и госфондов в России использовали ОС, которых нет в реестре российского ПО. Около 82% госорганов пользовались зарубежными почтовыми серверами.

Более 99% госорганов использовали СУБД Microsoft или Oracle, а также открытые СУБД Red Hat, CentOS, Sybase SQL Anywhere, FreeBSD и др. Этих СУБД нет в реестре российского ПО, у некоторых из них есть ограничения по использованию и технической поддержке на территории России.

Что касается систем электронного документооборота и информационной безопасности, то здесь российское ПО составляет три четверти используемой продукции — например, применяются защитные системы «Лаборатории Касперского».