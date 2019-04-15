Министр связи Носков заработал за год в 5 раз больше своего предшественника

Глава Минкомсвязи Константин Носков заработал за 2018 г. 31 млн руб. Это в пять с половиной раз больше, чем за год до этого заработал на этом посту его предшественник Николай Никифоров.

Константин Носков заработал за 2018 г. 32 млн рублей

Правительство опубликовало данные о доходах его членов за 2018 г. Константин Носков, который в июне 2018 г. стал министром цифрового развития, связи и массовых коммуникаций, заработал за прошлый год 31,9 млн руб.

В собственности министра есть земельный участок площадью 1,58 тыс. кв. м, дом площадью 268 кв. м и гараж площадью 18,2 кв. м. Автопарк министра состоит из автомобиля Cadillac Esquire и трех мототранспортных средств: KTM 1290, Honda CB600FA и Triumph Bonneville T100.

Доход супруги Константина Носкова за 2018 г. гораздо скромнее - 1,7 млн руб. В ее собственности есть земельный участок площадью 1,5 тыс. кв. м и автомобиль Mercedes-Benz GLC250. Также в ее безвозмедном пользовании находится жилой дом площадью 268 кв. м.

Кроме того, у одной из трех дочерей Носкова в собственности есть квартира площадью 78 кв. м.

Глава Минкомсвязи Константин Носков

До назначения министром Константин Носков работал директором Аналитического центра при правительстве. В этой должности за 2017 г. он заработал 29,3 млн руб., доход его супруги за тот же период составил 2,4 млн руб. То есть после переезда из Белого дома в кабинет главы Минкомсвязи доход Носкова не сильно изменился.

Доход Носкова оказался в 5,5 раз больше дохода экс-министра Никифорова

Интересно, что Константин Носков зарабатывает существенно больше своего предшественника Николая Никифорова. В 2017 г. Никифоров заработал 5,8 млн руб., что в пять с половиной раз меньше, чем его преемник.

Акимов заработал в четыре раза меньше Носкова

Профильный вице-премьер Максим Акимов, который курирует в Правительстве транспорт, связь и цифровое развитие, также заработал меньше Константина Носкова. Его доход в 2018 г. составил 8,6 млн руб - в четыре раза меньше, чем у главы Минкомсвязи.

В собственности Акимова есть квартира площадью 93,4 кв. м, машиноместо площадью 15,9 кв. м и автомобиль Volkswagen Touareg. Также в безвозмездном пользовании вице-премьера есть два дома площадью 242 кв. м и 182 кв. м.

Супруга Максима Акимова в 2018 г. заработала лишь 156 тыс. руб. В то же время в ее собственности есть три земельных участка общей площадью 9,765 кв. м (2,43 тыс. кв. м, 2,48 тыс. кв. м и 7 тыс. кв. м), а также жилой дом площадью 242 кв. м и баня площадью 52 кв м.

Сведения о доходах своих руководителей опубликовала и Администрация Президента. Начальник управления по развитию инфокоммуникационных технологий и инфраструктуры связи Андрей Липов заработал за 2018 г. 6,5 млн руб., его супруга 1 млн руб. В собственности супругов находятся два земельных участка площадью 4,34 тыс. кв. м и 1,9 тыс. кв. м, две квартиры площадью 160 кв. м и 73 кв. м, машиноместо площадью 17 кв. м и автомобиль Land Rover Range Rover.