Оператор сталинских радиоточек бросил вызов детищу Ротенберга и «Ростеха»

«ГЛОНАСС-ТМ» хочет получить частоты в диапазоне 350-370 МГц для создания федеральной сети транспортной телематики. Однако на эти частоты неожиданно нашелся иной претендент. Им стал РСВО - оператор проводного радиовещания. Теперь частоты могут быть выставлены на торги.

Новый диапазон для беспроводной связи

Государственная комиссия по радиочастотам (ГКРЧ) на заседании в понедельник, 15 апреля 2019 г., рассмотрит вопрос о судьбе диапазона 350-370 МГц. Согласно проекту решения комиссии, которое имеется в распоряжении CNews, планируется признать, что данный диапазон является перспективным для создания сетей мобильного широкополосного доступа.

В то же время предлагается признать, что в данном диапазоне ограничено число возможных операторов, и в связи с этим выставить частоты в нем на торги. Согласно материалам ГКРЧ, заявку на частоты в диапазоне 350-370 МГц подало ООО «ГЛОНАСС-ТМ», которое хочет с их помощью построить федеральную сеть транспортной телематики.

Но на часть данного диапазона – 360-370 МГц – есть другая заявка. Ее подало госпредприятие «Российские сети вещания и оповещения» (РСВО).

«ГЛОНАСС-ТМ» против РСВО

«ГЛОНАСС-ТМ» на 25% принадлежит государственному АО «ГЛОНАСС» (оператору системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС»), на 75% - АО «РТ-Инвест Транспортные Системы» (РТИТС, оператор системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон»).

РТИТС на 25% принадлежит Игорю Ротенбергу, сыну известного предпринимателя Аркадия Ротенберга. Еще 50% акций в компании владеет «РТ-Инвест», совладельцем которого является госкорпорация «Ростех».

В конце 2018 г. ГКРЧ уже выделяла «ГЛОНАСС-ТМ» частоты в диапазоне 863-865 МГЦ и 874-876 МГц для создания федеральной сети транспортной телематики. «ГЛОНАСС-ТМ» намерена строить данную сеть на базе протокола XNB, разработанного для устройств интернета вещей компанией «Современные радиотехнические решения» (бренд «Стриж», находится под управлением «ГЛОНАСС-ТМ»).

РСВО, новый претендент на важный частотный диапазон, берет начало в глубоко сталинские времена

РСВО находится в ведении Федерального агентства связи (Россвязь) и является оператором сетей проводного радиовещания. Эти сети строились в 1930-е годы XX века, когда СССР руководил Иосиф Сталин. Проводные радиоприемники обеспечивают прием одной или трех радиопрограмм. В советское время такие приемники пользовались популярностью и получили название «кухонных».

Однако в 1990-х потребность в проводном радиовещании резко упала из-за развития FM-вещания. Тем не менее, в Москве и Санкт-Петербурге эти сети сохранились и подключение к ним является обязательным для всех новостроек. Считается, что такие сети пригодятся в случаях экстренной ситуации.

Как оператор проводных радиоточек хочет стать беспроводным

РСВО владеет сетями проводного радиовещания в Москве, Санкт-Петербурге и Севастополе. В прошлом году предприятие попробовало заняться беспроводной связью. ГКРЧ выделила РСВО частоты в диапазоне 360-380 МГц для сетей мобильного широкополосного доступа в метрополитенах Новосибирска, Нижнего Новгорода и Екатеринбурга.

И.о. гендиректора предприятия Андрей Бесчастнов говорил тогда газете «Коммерсант», что указанные сети будут использоваться для технологических нужда метрополитенов, а также для сетей интернета вещей. Сейчас РСВО хочет пойти дальше и, не ограничиваясь метрополитенами, получить частоты в диапазоне 360-370 МГц на территориях Санкт-Петербурга и Ленинградской области, Краснодарского и Красноярского краев, республики Крым и Севастополя.

РСВО планирует получить частоты для организации радиосвязи и обмена данными в автотранспортной отрасли, улучшения инфраструктуры автомобильных дорог и обеспечения служб безопасности дорожного движения. То есть РСВО преследует те же цели, что и «ГЛОНАСС-ТМ».

Битва за транспортную телематику

Источник CNews, знакомый с материалами ГКРЧ, говорит, что изначально заявку на диапазон 350-370 МГц подавало «ГЛОНАСС-ТМ». Проект создания данным предприятием федеральной сети транспортной телематики поддерживается Минтрансом. Заявка получила положительные согласования от Минобороны, ФСБ, ФСО и Роскомандзора., в связи с чем ожидалось выделение частот со стороны ГКРЧ.

Однако неожиданно в ГКРЧ поступила заявка от РСВО. После этого Минкомсвязи, организатор работы комиссии, посчитало необходимым признать диапазон 350-370 МГц ограниченным и выставить частоты на торги. Но с этим не согласен Минтранс, говорит собеседник CNews. Ведомство подготовило собственный проект решения ГКРЧ о выделении частот «ГЛОНАСС-ТМ»: Минтранс считает, что оснований в отказе компании нет, равно как не стоит выставлять данные частоты на торги.