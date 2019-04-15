Россияне переходят на хорошие смартфоны с плохих ноутбуков
В I квартале 2019 г. россияне купили на 10% меньше ноутбуков, чем год назад. Эксперты объясняют это тем, что некоторые пользователи теперь предпочитают купить вместо ноутбука смартфон с похожим набором функций. При этом те, кто все же покупает ноутбук, выбирают устройство получше — средняя цена купленного ноутбука выросла на 10%.
Как в России покупают ноутбуки
По итогам I квартала 2019 г. россияне приобрели 479 тыс. ноутбуков, что на 10% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Общая стоимость приобретенных устройств составила 18,3 млрд руб., что на 1% меньше, чем год назад. К таким выводам пришел объединенный ритейлер электроники «Связной | Евросеть», проанализировав рынок ноутбуков в России.
При этом россияне начали выбирать ноутбуки подороже — средняя стоимость купленного ноутбука составила по итогам квартала 38,1 тыс. руб., показав годовой рост на 10%.
По словам вице-президента по продажам объединенной компании «Связной | Евросеть» Давида Борзилова, спад продаж ноутбуков вызван тем, что многие покупатели предпочитают купить технологичный смартфон, который способен выполнить большинство функции ноутбука. Борзилов отмечает, что по итогам квартала годовой рост продаж смартфонов в России составил 8% в штуках и 13% в деньгах.
Напомним, в 2018 г. на российский рынок было поставлено 3,9 млн ноутбуков, что на 26,9% больше аналогичного показателя за 2017 г. При этом год назад, то есть в I квартале 2018 г., ноутбуки являлись драйвером роста всего российского рынка ПК — по данным IDC, сегмент ноутбуков тогда показал годовой рост сразу на 44,9%, при этом в штучном выражении поставки достигли 863 тыс. штук.
Лидеры рынка
По данным «Связной | Евросеть», на российском рынке ноутбуков лидирует HP Inc. с долей 22,8% в штуках и 19,7% в деньгах — компания занимает первое место по обоим показателям. Если говорить только о количестве проданных устройств, то на втором месте находится Lenovo c долей рынка 22,3%, на третьем — Asus, которой принадлежит 22,2%. Пятерку лидеров замыкают Aсer и Apple, в их случае доля рынка составляет 16,9% и 5,1% соответственно.
Напомним, по итогам 2018 г. расстановка сил на российском рынке ноутбуков была похожей. Самое большое количество ноутбуков было поставлено на рынок под брендом HP Inc., далее следовали Lenovo и Asus, а замыкали пятерку ведущих поставщиков в этом сегменте рынка Acer и Apple, сообщала IDC.
Что касается российского рынка ПК, куда помимо портативных устройств входят еще и настольные компьютеры, то здесь по итогам 2018 г. лидерство также принадлежало HP Inc. с долей 23,2%. За ней шли Lenovo (18,2%), Asus (13,6%), Acer (13,5%) и Dell (5,7%). Если говорить отдельно о настольных системах, то и здесь лидерство в 2018 г. осталось за HP Inc., далее следовали Lenovo, Acer, iRU и Dell.
Напомним, по итогам 2017 г. HP Inc. вышла в лидеры российского рынка ПК, сместив на второе место Lenovo, и с тех пор китайскому вендору не удавалось отвоевать утраченные позиции. Но если смотреть отдельно по кварталам, то Lenovo периодически вырывается вперед — как, например, в III квартале 2018 г.
Состояние рынка ПК и смартфонов
В общей сложности по итогам 2018 г. в России было продано 5,79 млн ПК. Годовой рост в штуках составил 18,7%. Для сравнения: в 2017 г. было продано 4,88 млн ПК, что превысило показатель 2016 г. на 9,2%. Таким образом, можно констатировать, что темпы роста рынка за последний год увеличились в два раза. Положительная динамика роста квартальных продаж ПК в России наблюдается аналитиками IDC три года подряд.
Что касается смартфонов, то в 2018 г. их продажи в России превысили 30 млн в штучном выражении. Общая стоимость проданных устройств составила $7,56 млрд. При этом россияне выказывали склонность к покупке более дорогих аппаратов с большим экраном, NFC и большей памятью. Ранее отметку в 30 млн рынок преодолевал всего один раз — в 2016 г. Напомним, по итогам 2017 г. российский рынок смартфонов догнал докризисные показатели 2014 г., достигнув объема в $6,4 млрд.