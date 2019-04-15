Россияне переходят на хорошие смартфоны с плохих ноутбуков

В I квартале 2019 г. россияне купили на 10% меньше ноутбуков, чем год назад. Эксперты объясняют это тем, что некоторые пользователи теперь предпочитают купить вместо ноутбука смартфон с похожим набором функций. При этом те, кто все же покупает ноутбук, выбирают устройство получше — средняя цена купленного ноутбука выросла на 10%.

Как в России покупают ноутбуки

По итогам I квартала 2019 г. россияне приобрели 479 тыс. ноутбуков, что на 10% меньше показателя за аналогичный период предыдущего года. Общая стоимость приобретенных устройств составила 18,3 млрд руб., что на 1% меньше, чем год назад. К таким выводам пришел объединенный ритейлер электроники «Связной | Евросеть», проанализировав рынок ноутбуков в России.

При этом россияне начали выбирать ноутбуки подороже — средняя стоимость купленного ноутбука составила по итогам квартала 38,1 тыс. руб., показав годовой рост на 10%.

По словам вице-президента по продажам объединенной компании «Связной | Евросеть» Давида Борзилова, спад продаж ноутбуков вызван тем, что многие покупатели предпочитают купить технологичный смартфон, который способен выполнить большинство функции ноутбука. Борзилов отмечает, что по итогам квартала годовой рост продаж смартфонов в России составил 8% в штуках и 13% в деньгах.

Напомним, в 2018 г. на российский рынок было поставлено 3,9 млн ноутбуков, что на 26,9% больше аналогичного показателя за 2017 г. При этом год назад, то есть в I квартале 2018 г., ноутбуки являлись драйвером роста всего российского рынка ПК — по данным IDC, сегмент ноутбуков тогда показал годовой рост сразу на 44,9%, при этом в штучном выражении поставки достигли 863 тыс. штук.

Лидеры рынка

По данным «Связной | Евросеть», на российском рынке ноутбуков лидирует HP Inc. с долей 22,8% в штуках и 19,7% в деньгах — компания занимает первое место по обоим показателям. Если говорить только о количестве проданных устройств, то на втором месте находится Lenovo c долей рынка 22,3%, на третьем — Asus, которой принадлежит 22,2%. Пятерку лидеров замыкают Aсer и Apple, в их случае доля рынка составляет 16,9% и 5,1% соответственно.

Россияне начали покупать ноутбуки подороже

Напомним, по итогам 2018 г. расстановка сил на российском рынке ноутбуков была похожей. Самое большое количество ноутбуков было поставлено на рынок под брендом HP Inc., далее следовали Lenovo и Asus, а замыкали пятерку ведущих поставщиков в этом сегменте рынка Acer и Apple, сообщала IDC.

Что касается российского рынка ПК, куда помимо портативных устройств входят еще и настольные компьютеры, то здесь по итогам 2018 г. лидерство также принадлежало HP Inc. с долей 23,2%. За ней шли Lenovo (18,2%), Asus (13,6%), Acer (13,5%) и Dell (5,7%). Если говорить отдельно о настольных системах, то и здесь лидерство в 2018 г. осталось за HP Inc., далее следовали Lenovo, Acer, iRU и Dell.

Напомним, по итогам 2017 г. HP Inc. вышла в лидеры российского рынка ПК, сместив на второе место Lenovo, и с тех пор китайскому вендору не удавалось отвоевать утраченные позиции. Но если смотреть отдельно по кварталам, то Lenovo периодически вырывается вперед — как, например, в III квартале 2018 г.

Состояние рынка ПК и смартфонов

В общей сложности по итогам 2018 г. в России было продано 5,79 млн ПК. Годовой рост в штуках составил 18,7%. Для сравнения: в 2017 г. было продано 4,88 млн ПК, что превысило показатель 2016 г. на 9,2%. Таким образом, можно констатировать, что темпы роста рынка за последний год увеличились в два раза. Положительная динамика роста квартальных продаж ПК в России наблюдается аналитиками IDC три года подряд.

Что касается смартфонов, то в 2018 г. их продажи в России превысили 30 млн в штучном выражении. Общая стоимость проданных устройств составила $7,56 млрд. При этом россияне выказывали склонность к покупке более дорогих аппаратов с большим экраном, NFC и большей памятью. Ранее отметку в 30 млн рынок преодолевал всего один раз — в 2016 г. Напомним, по итогам 2017 г. российский рынок смартфонов догнал докризисные показатели 2014 г., достигнув объема в $6,4 млрд.