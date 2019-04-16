Отечественный нейропроцессор стал основой гаджета для диагностики рака в России и США

Российский разработчик нейропроцессоров объединил усилия с малазийской электронной компанией для выпуска и международного продвижения портативного решения для нейродиагностики анализов крови на предмет выявления онкологии. Продаваться новинка станет в России, США, Китае, Малайзии, Сингапуре, на Тайване, в государствах Ближнего Востока.

Нейросеть для диагностики рака крови

Как стало известно CNews, научно-технический центр «Модуль» — единственный на данный момент состоявшийся российский производитель нейропроцессоров — разработал в кооперации с малазийским дизайн-центром Key Asic нейросетевое устройство диагностики рака крови (Cancer Cell Detection Device — C2D2).

Пока оно существует только в виде прототипа. Однако представители компании пообещали CNews, что уже летом 2019 г. оно пройдет сертификацию в США по известному стандарту качества медоборудования FDA, а к концу года продукт выйдет на рынок. Первыми странами, которые его увидят, должны стать Россия, США, Китай, Малайзия, Тайвань, Сингапур, государства Ближнего Востока.

Продукт объединяет на одной плате нейропроцессор «Модуля» NM6407 и управляющий чип Key Asic SPG101, который также станет отвечать за передачу данных по Wi-Fi. Работу системы обеспечит софт «Модуля» — доработанная под проект нейросеть позволит классифицировать и выявлять атипичные клетки в клиническом анализе крови, которые могут быть связаны со злокачественным заболеванием кроветворной системы. Нейросеть обучалась на массиве данных лаборатории патологической анатомии одной из малазийских клиник. В перспективе нейросеть «Модуля» и Key Asic также сможет определять раковые клетки по результатам биопсии, в первую очередь рака сердца и шейки матки.

Сборка новинки станет осуществляться на мощностях малазийского партнера. Первоначально речь может идти о выпуске «десятков тысяч» приборов. Цена на них будет определена Key Asic к концу мая 2019 г. Именно эта компания займется продвижением C2D2 на международном рынке, используя свое платформенное облачное решение виртуального госпиталя Imedic Cloud Hospital.

Прибор диагностики рака на российском нейрочипе появится в продаже в конце 2019 года

В «Модуле» отмечают, что на рынке сейчас уже достаточно много софтверных нейросетевых решений для диагностики рака, в том числе и отечественных. «Но какие-либо другие программно-аппаратные нейропродукты на основе российских чипов нам не известны», — поясняют разработчики уникальность своего устройства.

Как это будет работать

Покупателями прибора станут больницы и врачебные кабинеты. В них лабораторные анализы крови пациентов будут переводиться в цифровые снимки, которые в обезличенном виде можно будет отправить в вышеупомянутое малазийское облако Imedic Cloud Hospital.

Из облака данные будут пересылаться на нейроустройство. После анализа и обработки они будут возвращены обратно в облако, где пациент сможет ознакомиться с результатами в своем личном кабинете. «Такова бизнес-модель, которую планирует развивать Key Asic», — констатируют в «Модуле».

Точность диагноза от нейросети составляет 98 %, анализ проводится всего за несколько секунд, заверяют разработчики.

Перспективы проекта без малазийских чипов

Российские разработчики признают, что в перспективе для полноценного использования C2D2 партнерское облако непременным условием являться не будет.

«Мы хотим доработать уже существующее решение до “коробочки” без чужих микросхем и без использования малазийского облака, — рассказали CNews представители “Модуля”. — Это будет нейросетевой ускоритель, который автономно сможет обрабатывать медицинские образы и обеспечивает безопасность персональных данных».

В зависимости от выбранной россиянами бизнес-модели, конечными потребителями такого устройства смогут стать не только больницы, но и сами пациенты, которые в дополнение к ПО «Модуля» смогут загружать на него различный сторонний нейрософт для диагностики своих снимков. Цена на такой прибор на российском рынке может составить 10-19 тыс. руб. — в зависимости от того, на какой бизнес-модели разработчики в итоге остановятся.

Представители компании в связи с этими планами отметили в разговоре с CNews, что если предыдущий этап — в сотрудничестве с Key Asic — был связан с инициативной работой программистов «Модуля» на базе собственной экспертизы организации, уже имеющегося у компании чипа и ПО, то сейчас «для доработки коробочного решения и вывода его на российский рынок мы начинаем искать внешние инвестиции; уже ведем переговоры с рядом инвесторов». Объем искомых средств при этом не разглашается.