Google сломал все дороги в городе, куда поставлял бесплатный интернет, и свернул проект

Проект высокоскоростного интернета Google Fiber ушел из американского города Луисвилля. Причиной ухода стало то, что Google проложила свои кабели неглубоко под дорогами города, в результате чего кабельная сеть быстро пришла в негодность. Напоследок Google согласилась выплатить местным властям около $4 млн на починку дорог.

Компенсация от Google

Google согласилась выплатить властям города Луисвилл в штате Кентукки $3,84 млн в течение следующих 20 месяцев, чтобы город смог устранить ущерб, нанесенный его дорогам проектом Google Fiber. Деньги пойдут на удаление оптоволоконных кабелей, проложенных в рамках проекта под дорогами, и на починку самих дорог. Сам сервис Google Fiber, предоставляющий пользователям доступ к высокоскоростному интернету, на днях прекратил работу в Луисвилле.

О том, что Google намерена свернуть проект в Луисвилле, компания сообщила в феврале 2019 г. После объявления она предоставила пользователям два месяца бесплатного сервиса, чтобы они могли за это время найти себе нового провайдера.

Помимо основной суммы Google пожертвует в Фонд цифрового равенства Луисвилля $150 тыс. Средства будут потрачены на починку компьютеров для граждан с низким уровнем дохода и проведение другими компаниями дешевого интернета в государственное жилье. Также Google намерена пожертвовать 275 восстановленных компьютеров на нужды города.

Причины ухода

Причиной ухода из города стали проблемы с созданной для Google Fiber инфраструктурой. Оптоволоконные кабели были проложены под автодорогами, причем в считанных сантиметрах от поверхности. Это привело к тому, что со временем провода обнажились и начали разрушаться. В конечном счете Google решила просто закрыть проект в Луисвилле, чтобы не прокладывать заново всю сеть.

Google свернула проект Google Fiber в городе Луисвилл

Прокладывая кабели под дорогами Луисвилля, Google сознательно не воспользовалась стандартным способом, предпочтя уменьшить глубину залегания кабеля, чтобы сэкономить время. Решение проложить оптоволокно под дорогами было принято потому, что другие провайдеры — например, AT&T — попытались заблокировать Google доступ к своим опорам, расположенным вдоль дорог.

Что такое Google Fiber

Google Fiber — это проект по обеспечению пользователей отдельных городов США высокоскоростным доступом к интернету и ТВ по оптоволоконной сети. После ухода из Луисвилля, проект продолжает работать 16 других городах, включая Сан-Диего, Сан-Франциско, Остин и Сиэтл. О запуске Google Fiber было объявлено в 2010 г., а в 2011 г. с помощью конкурса был определен первый город развертывания сети — им стал Канзас-Сити, выбранный среди более чем 1,1 тыс. других населенных пунктов США, подавших заявку на участие в проекте.

Уже в 2012 г. в Канзас-Сити была развернута экспериментальная широкополосная сеть Google Fiber со скоростью доступа в интернет около 1 гигабита в секунду. Как пояснила Google, это было в «сто раз быстрее» традиционных широкополосных подключений. Компания ожидала, что эксперимент поможет ей протестировать свои веб-приложения следующего поколения.

На тот момент США довольно сильно отставали от многих других стран как по скорости выхода в Сеть, доступной населению, так и по ценам на данные услуги. Рост скорости доступа к интернету также не поспевал за развитием аппаратных технологий.

Стоимость подключения к сети Google Fiber в Канзас-Сити составляла $300. После подключения пользователи могли выбрать пакет услуг с доступом к интернету и ТВ за абонплату $120 в месяц, или же пакет без ТВ за $70 в месяц. Также в течение ограниченного периода времени Google предоставляла пользователям третий пакет вообще без ежемесячной платы за подписку. Его пользователям был доступен лишь выход в Сеть с ограниченной скоростью около 5 Мбит/сек на скачивание и 1 Мбит/сек на загрузку.