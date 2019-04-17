В России появились два новых ИТ-миллиардера

Издание Bloomberg назвало долларовыми миллиардерами российских разработчиков мобильных игр Дмитрия и Игоря Бухманов, оценив каждого в $1,4 млрд. Братьям принадлежит студия Playrix, которая создает игры в жанре «три в ряд». Инвесторы предлагают за бизнес $3 млрд, но братья пока не собираются продавать.

Российские миллиардеры

Российские разработчики компьютерных игр Дмитрий и Игорь Бухман стали долларовыми миллиардерами, сообщает Bloomberg. Состояние каждого из братьев в Bloomberg Billionaires Index оценивается примерно в $1,4 млрд. Ранее братья в рейтингах состоятельных людей не появлялись. Дмитрию сейчас 34 года, Игорю — 37. Им принадлежит компания по разработке мобильных игр Playrix.

Крупнейшим рынком для Playrix являются США, за ними следуют Китай и Япония. Часть своего времени братья проводят в Тель-Авиве, удаленно руководя 1,1 тыс. сотрудников, в том числе персоналом штаб-квартиры компании в Ирландии и разработчиками в России, на Украине и в Белоруссии.

Как зарабатывает Playrix

По оценке аналитического сервиса Newzoo, пользовательская аудитория игр Playrix насчитывает более 30 млн ежедневных игроков из различных стран от Китая до США. Годовые продажи компании оцениваются в $1,2 млрд. Таким образом, по выручке Playrix входит в топ-10 разработчиков приложений для iOS и Google Play, как следует из данных ресурса AppAnnie. То есть, российская компания сопоставима по масштабам с такими разработчиками как китайские Tencent и NetEase или американская Activision Blizzard.

По словам Дмитрия, компания получает большую часть выручки от внутриигровых покупок. Разработчики избегают перегружать игры рекламой, поскольку она отвлекает игрока от получения положительного пользовательского опыта. Поступления от рекламы составляют менее 3% от выручки.

Возможность продажи

В настоящий момент бизнесом братьев интересуются инвесторы с Уолл-стрит, пишет Bloomberg. Игорь и Дмитрий встречались с представителями Goldman Sachs Group и Bank of America по поводу возможного заключения сделки, однако братья утверждают, что сфокусированы на росте бизнеса, а не продаже.

В феврале распространилась информация, что они могут продать бизнес за $3 млрд китайским iDreamSky Technology Holdings и FunPlus Game, но Дмитрий решительно опроверг эти данные в беседе с Bloomberg.

Игорь (слева) и Дмитрий Бухман в Тель-Авиве

Такие сделки не редкость на этом рынке — Activision Blizzard выкупила в 2015 г. King Digital за $5,9 млрд, а еще через год Tencent возглавила группу инвесторов, которые приобрели за $8,6 млрд контрольный пакет в Supercell Oy, создателе мобильной стратегии Clash of Clans.

По словам Дмитрия, вместо того чтобы продать бизнес Activision или Tencent, он хочет дорастить его до таких же масштабов, что и эти компании, используя талантливых разработчиков из стран СНГ и Восточной Европы.

Революция в жанре

Одной из самых известных игр Playrix является Gardenscapes, где игрок занимается обустройством сада, устанавливая там фонтаны, изгороди, скамейки, деревья и т. д. Для этого ему нужно проходить все новые уровни игры типа «три в ряд», смысл который заключается в том, чтобы располагать три одинаковых объекта рядом друг с другом. В игре у пользователя есть свой дворецкий по имени Остин, с которым он обсуждает обустройство сада, а позже появляется домашнее животное. У игры есть сиквел Homescapes, где обустраивать нужно уже дом.

По словам аналитика Newzoo Тома Веймана (Tom Wijman), за счет сквозного сюжета с обустройством дома или сада, а также общения с персонажем, Playrix сумела добавить в жанр «три в ряд» новый уровень сложности и метаигры. Это была первая серьезная находка в данном жанре со времен знаменитой Candy Crush студии King Digital. На Playrix работает несколько сценаристов, которые пишут диалоги для Остина.

Еще одной популярной игрой студии стала Fishdom, также выполненная в жанре «три в ряд», где целью игрока является украшение аквариума. Игра была выпущена в 2008 г. и уже в 2009 г. получила продолжения в различных жанрах, включая Fishdom H2O: Подводная Одиссея, где нужно искать спрятанный объект, и три тематические праздничные игры — Fishdom: Хеллоуин, Fishdom: Harvest Splash и Fishdom: Зимние каникулы.

В последнее время Playrix приобрела несколько студий, чтобы освоить новые игровые жанры, но братья не раскрывают, какие именно.

Как стать миллиардером

Братья Бухман занялись созданием компьютерных игр в Вологде в 2001 г. Идея пришла в голову Игорю, которому университетский профессор сказал, что он может продавать софт онлайн. Игорь подключил к проекту Дмитрия, тот еще учился в школе. У братьев не было ни опыта, ни понимания бизнеса — все, что они могли, это писать игры. У них была одна комната на двоих и компьютер на базе процессора Intel Pentium 100.

Их первая игра была похожа на Xonix — она предлагала игроку открыть курсором фрагменты спрятанной картины, прежде чем его собьют летающие шары. Братья написали игру на летних каникулах. Выручка за первый месяц составила $60, а в последующие месяцы поднялась до $100. Это было около половины средней зарплаты в Вологде, пишет Bloomberg. Братья решили, что если они напишут несколько десятков игр, то смогут неплохо заработать.

В их следующей игре уже был анимированный персонаж, дизайном которого занимался сотрудник на аутсорсе. Игра приносила $200 в месяц. Затем был еще клон Tetris, на котором братья зарабатывали около $700 в месяц, но потом прикрыли проект, узнав, что на использование Tetris нужна лицензия. В 2004 г., когда бизнес начал приносить $10 тыс. в месяц, они зарегистрировали официальное юрлицо, арендовали помещение под офис в подвале книжного склада и наняли дополнительных сотрудников, чтобы ускорить производство.

В первые годы существования бизнеса братья продавали игры через такие сайты как majorgeeks.com или download.com, затем перешли на более крупные платформы вроде Yahoo! и AOL. Еще какое-то время спустя игры переселились сначала на Facebook, а потом добрались и до смартфонов. Многие их проекты — это бесплатные игры с возможностью внутриигровых покупок.

Российские ИТ-миллиардеры

Согласно данным Forbes за 2018 г., в список российских миллиардеров, чей бизнес имеет отношение к ИТ или интернету, входят основатель и основной акционер USM Holdings Алишер Усманов с состоянием $12,5 млрд, депутат Госдумы Андрей Скоч с состоянием $4,9 млрд, основатель Telegram Павел Дуров с состоянием $1,7 млрд, инвестор Андрей Андреев с состоянием $1,5 млрд, генеральный директор Yandex N. V. Аркадий Волож с состоянием $1,5 млрд, Евгений Касперский с состоянием $1,4 млрд и инвестор Леонид Богуславский с состоянием $1,3 млрд. Состояние всех остальных предпринимателей не достигает $1 млрд.