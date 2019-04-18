Создатель Yota Phone банкрот

Верховный суд Каймановых островов признал банкротом головную структуру производителя смартфонов Yota Devices. Иск был подан сингапурской Hi-p Electronis, выступавшей поставщиком дисплеев для первых двух смартфонов Yota Phone, из-за задолженности в $1 млн.

Yota Devices был признан банкротом

Верховный суд Каймановых островов признал банкротом зарегистрированный в данной юрисдикции офшор Yota, являющейся головной структурой производителя смартфонов Yota Devices. Соответствующее уведомление было опубликовано в местном издании Cayman Islands Gazette.

Ликвидаторами компании назначены сотрудники компании FTI Consultings: Давид Гриффин (David Griffin) с Каймановых островов и Джошуа Джеймс Тейлор (Joshua James Taylor) из Сингапура. У кредиторов Yota есть 21 день для того, чтобы добиться включения себя в реестр кредиторов.

Почему Yota Devices была должна сингапурскому производителю смартфонов

Иск о банкротстве Yota был подан сингапурским производителем Hi-p Electronics. Данная компания выступала поставщиком дисплеев для первых двух поколений смартфонов Yota Phone, производимых Yota Devices. В 2015 г. стороны расстались друг с другом со скандалом.

Yota Devices обвинила Hi-P Electronics в срыве выхода Yota Phone на американский рынок. В ответ Hi-P Electronics подала в Международный трибунал Сингапура иск против Yota Devices, требуя выплатить $126 млн из-за невыполнения производителем Yota Phone обязательств по минимальному заказу комплектующих.

Производитель смартфонов Yota Phone признан банкротом

В качестве обеспечительных мер Yota Devices должна была внести залог специальному эскроу-агенту на сумму $17 млн. Эту сумму за производителя смартфонов внес один из его акционеров - фонд Telconet. В 2017 г. гендиректор Masterfield (управляющая компания для Telconet) Екатерина Лапшина говорила, что стороны достигли мирового соглашения, по которому Hi-p Electronics получит $17 млн, включая ранее внесенный Telconet залог, и откажется от остальных требований.

Однако у Hi-p Electronis все равно остались претензии к Yota Devices. Как следует из сообщения на Гонконгской фондовой бирже, опубликованном одним из акционеров Yota Devices - китайской корпорацией China Baoli - иск сингапурской компании был связан с задолженностью в $1 млн. Адвокат юридической компании Harney Westwood & Riegels Ник Хофман (Nick Hoffman), представляющий интересы Hi-p Electronics в этом разбирательстве, отказался от комментариев.

Как создавался Yota Phone

Впервые о смартфоне Yota Phone стало известно в конце 2010 г. Тогда прототип аппарата глава госкорпорации «Ростех» Сергей Чемезов показал занимавшему в тот момент пост Президента России Дмитрию Медведеву. Главной особенностью аппарата стало наличие второго дисплея, выполненного по технологии e-link.

Разработкой смартфона занималась телекоммуникационная компания «Скартел» (бренд Yota). Сам аппарат стал продаваться только в коцне 2013 г. К тому моменту производство устройств было выделено из «Скартела» в отдельную компанию - Yota Devices.

Состав акционеров Yota Devices был пропорционален прежнему составу акционеров «Скартела»: 64,9% акций получил фонд Telconet, принадлежавший Сергею Адонеьву и Альберту Авдоляну, 25,1% акций - «Ростеху». Еще 10% акций компании получил офшор MTH, представлявший интересы основателя и первого гендиректора Yota Devices Владислава Мартынова (здесь и далее под акционерами Yota Devices подразумеваются акционеры офшора Yota с Каймановых островов).

Как Yota Phone из российского превратился в китайский

В 2014 г. был представлен смартфон Yota Phone 2, в котором второй экран стал сенсорным. В 2015 г. Telconet решил продать свою долю в Yota Devices за $100 млн китайской корпорации Rex Global (прежнее название China Baoli), однако сделку не одобрила Гонконгская фондовая биржа.

Тогда в 2016 г. сделка была заключена на новых условиях. Telconet продал China Baoli лишь 30% акций Yota Devices за $46,2 млн, оставшись владельцем 34,9% акций. После этого управление Yota Devices отошло к китайскому инвестору. Владислав Мартынов покинул свой пост, а разработка устройств была перенесена из России в Китай. Компания отказалась от уже разработанного в России аппарата Yota Phone 3 (данный телефон появился в продаже с задержкой в 2017 г., и лишь в Китае).

Тогда же остальные акционеры Yota Devices - госкорпорация «Ростех» и офшор MTH - заключили put-опционы на продажу их долей в компании. В 2018 г оба опциона были реализованы. «Ростех» получил за свой пакет 3 млрд руб., MTH - $15,5 млн. Покупателем акций выступили структуры миноритарного акционера China Baoli Уинстона Си (Winston Sie), который после прихода китайского инвестора в Yota Devices стал председателем совета директоров компании.

Затем 10% акций Yota Devices, принадлежавший офшор MTH, были перепроданы China Baoli. Китайская корпорация хотела перекупить у структур Уинстона Си еще и 25,1% акций Yota Devices, принадлежавших ранее «Ростеху». Это позволило бы China Baoli увеличить свою долю в Yota Devices с 40% до 65,1% акций, однако данную сделку вновь заблокировала Гонконгская фондовая биржа.

Китайский производитель Yota Phone сохраняет спокойствие

В сообщении China Baoli отмечается, что китайская корпорация не только владеет 40% акций Yota, но еще и предоставила этой компании кредит в размере 612 млн гонконгских долларов ($78 млн). Со своей стороны, Yota предоставила China Baoli эксклюзивную лицензию на продажу Yota Phone на территории Большого Китая, включающего в себя КНР, Гонконг, Макао и Тайвань, в течение семи лет.

В то же время формально лицензию предоставила не сама Yota, а ее «дочка» - Yota Devices IPR. В связи с этим в China Baoli полагают, что банкротство Yota не вызовет одномоментных проблем для китайской корпорации.