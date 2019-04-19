Microsoft купила разработчика ОС, установленной на 6 миллиардах гаджетов

Microsoft купила компанию Express Logic, разработчика ОС для устройств интернета вещей ThreadX, которая насчитывает 6,2 млрд установок. У Microsoft есть своя ОС для устройств интернета вещей, но у ThreadX не такие высокие требования к ресурсам.

Новая покупка Microsoft

Microsoft приобрела компанию Express Logic, которая занимается разработкой ОС в реальном времени (RTOS) для устройств интернета вещей и оконечных устройств на микроконтроллерах. На своем сайте Microsoft сообщает, что ОС ThreadX разработки Express Logic насчитывает более чем 6,2 млрд установок. Таким образом, по данным VDC Research, она является одной из самых востребованных RTOS в мире.

Microsoft пишет, что датчики интернета вещей внедряются практически во все, от промышленного оборудования до потребительских устройств, и все чаще эти устройства подключаются к облаку. По прогнозам Gartner, к 2020 г. количество подключенных устройств превысит 20 млрд.

В апреле 2018 г. Microsoft объявила, что инвестирует $5 млрд в интернет вещей и интеллектуальную периферию в течение следующих четырех лет. Средства вкладываются в такие продукты как Azure Sphere, Azure Digital Twins, Azure IoT Edge, Azure Maps и Azure IoT Central. С целью развития в этой области Microsoft были установлены партнерские отношения с DJI, SAP, PTC, Qualcomm и Университетом Карнеги-Меллона.

Где можно использовать решения Express Logic

Microsoft отмечает, что на рынке сформировался спрос на технологии для поддержки сред с ограниченными ресурсами, требующих при этом безопасности, чем и обусловлена популярность ThreadX. Решения Express Logic используют производители различной продукции, от датчиков с малой емкостью, таких как лампочки и датчики температуры, до кондиционеров, медицинских и сетевых устройств. Microsoft утверждает, что решения Express Logic помогают быстрее выпустить эти продукты на рынок.

Microsoft купила разработчика ОС для устройств интернета вещей

Системы Express Logic подходит в том числе для устройств с высокими ограничениями, например, работающих от батареи и имеющих менее 64 КБ флэш-памяти. Ежегодно в мире производится и внедряется 9 млрд устройств на базе микроконтроллеров — на этом рынке Microsoft и собирается продвигать системы Express Logic.

Как Microsoft будет использовать продукт

За счет приобретения Express Logic Microsoft рассчитывает получить доступ к миллиардам новых подключенных оконечных устройств, а также увеличить количество девайсов, которые могут беспрепятственно подключаться к Azure. ThreadX должна дополнить Azure Sphere — главное предложение Microsoft по безопасности в области микроконтроллеров. Azure Sphere представляет собой ОС для приложений интернета вещей на базе ядра Linux.

В конечном счете ThreadX должна стать одной из опций обработки данных в реальном времени на устройствах Azure Sphere. Кроме того, устройства на базе ThreadX смогут подключаться к сервису Azure IoT Edge, если решение интернета вещей требует граничных вычислительных возможностей. Azure IoT Edge — это сервис по реализации искусственного интеллекта и аналитики Azure на устройствах интернета вещей.

Microsoft продвигает Azure Sphere как решение для наиболее защищенных подключений клиентов к облаку, но при этом Azure Sphere не работает на устройствах с ограниченными возможностями. В этих случаях Microsoft будет рекомендовать использовать ThreadX RTOS, а не какую-нибудь другую RTOS, поскольку у решения Express Logic есть дополнительные сертификаты, кроме того, его можно будет подключить к Azure IoT Hub из коробки.