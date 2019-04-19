Детище Ротенберга и «Ростеха» потратит 50 миллиардов на федеральную сеть интернета вещей

В 2020 г. в России начнется строительство федеральной LPWAN-сети промышленного интернета вещей стоимостью 53 млрд руб. Проект реализует компания ГЛОНАСС-ТМ, владельцами которой опосредованно являются «Ростех» и предприниматель Игорь Ротенберг. Для сети будет использоваться отечественный протокол XNB.

Федеральная сеть

Компания ГЛОНАСС-ТМ начнет в 2020 г. строительство федеральной сети промышленного интернета вещей. На протяжении следующих пяти лет капитальные расходы на проект составят 53 млрд руб. Такие данные содержатся в презентации проекта, опубликованной Telegram-каналом «Нецифровая экономика». «Ведомости» пишут также о создании федерального оператора интернета вещей. Владельцами ГЛОНАСС-ТМ опосредованно являются «Ростех» и предприниматель Игорь Ротенберг.

Согласно презентации, в 2020-2024 гг. в рамках проекта будет установлено более 34 тыс. базовых станций, себестоимость оборудования составит порядка 24,6 млрд руб. Выйти на прибыль авторы проекта надеются на пятый год существования сети. Пилотные проекты планируется запустить в РЖД, Россетях, Мособлгазе.

Выручка от реализации проекта должна преодолеть отметку в 40,5 млрд руб. к 2023 г., а в 2024 г. она, предположительно, превысит 54 млрд руб. По оценке ГЛОНАСС-ТМ, в 2018 г. объем рынка интернета вещей в России составлял от 129 до 150 млрд руб., а в 2022 г. он достигнет 220-592 млрд руб.

Как можно использовать сеть

К сети смогут подключаться устройства интернета вещей, которые используются в умных городах, в том числе датчики для онлайн-учета энергоресурсов, мониторинга объектов и безопасности, учета посетителей, работы с твердыми коммунальными отходами и автоматизации наружного освещения. Также будет возможно подключение устройств для реагирования на лесные пожары и автоматизации сельского хозяйства, компонентов дорожной и железнодорожной инфраструктуры, мультимодальных перевозок.

Например, если речь идет о дорожной инфраструктуре, то через сеть можно будет вести сбор данных о влажности и температуре дорожного покрытия, гололедице, а также обеспечить контроль состояния автодорог и их экологический мониторинг, в том числе определение степени запыленности, загазованности и выбросов CO2. При мониторинге безопасности здания сеть может быть использована для контроля доступа к дверям и окнам, детекции движения и подключения систем наблюдения.

Сравнение российского протокола с зарубежными аналогами

При мониторинге зданий через нее возможно управление паркингом и работой инженерных систем, а также осуществление климат-контроля. Контроль потребления энергоресурсов включает в себя учет воды, электричества и газа.

Российский протокол

В презентации указано, что для работы сети будет использован отечественный протокол беспроводной LPWAN-связи XNB, созданный компанией «Современные радио технологии». Он имеет ряд отличий от популярных зарубежных LPWAN-протоколов — NB-IoT и LoRa. В презентации перечисляются такие преимущества протокола, как выделенный частотный диапазон 863-865/874-876 МГц. О предоставлении ГЛОНАСС-ТМ этого диапазона в декабре 2018 г. писали СМИ, но официально информация подтверждена не была.

Также упоминается, что у протокола есть собственный стек технологий, а его дальность связи в городе достигает 10 км, в то время как у зарубежных аналогов она составляет 2-4 км. На открытой местности радиус передачи XNB достигает 50 км. Кроме того, в документе отмечена высокая проникающая способность сигнала XNB — он проходит сквозь бетонные стены, металлические шкафы и подвалы. Упоминается также шифрование по ГОСТу, которое открывает протоколу дорогу на объекты критической инфраструктуры.

XNB не привязан к GSM и LTE покрытию, то есть сеть можно развернуть в отсутствие оператора связи на данной местности. Протокол можно масштабировать без ограничений. Презентация обещает минимальную стоимость контрольных и исполнительных устройств, базовых станций, инфраструктуры, ПО и развертывания сети по сравнению с аналогичными технологиями радиосвязи.

Упоминается также, что разрешение на использование радиочастот LoRa в России ограничено, поскольку этот протокол является полностью иностранной технологией, его управляющие сервера расположены за рубежом. Что касается сетей NB-IoT, то они активно создаются «большой четверкой» российских операторов сотовой связи, однако совместимых оконечных устройств для этих сетей нет на рынке, также нет российского оборудования под этот протокол, гласит презентация.

Кому принадлежит «ГЛОНАСС-ТМ»

ООО ГЛОНАСС-ТМ на 25% принадлежит государственному АО ГЛОНАСС, оператору системы экстренного реагирования на ДТП «Эра-ГЛОНАСС». 75% в ГЛОНАСС-ТМ принадлежит АО «РТ-инвест транспортные системы» (РТИТС). Эта структура является оператором системы взимания платы с большегрузных автомобилей «Платон».

Предполагаемые финансовые показатели проекта

РТИТС на 50% принадлежит АО «РТ-инвест». В свою очередь, акционерами этой структуры являются госкорпорация «Ростех» (25,01%), председатель совета директоров «Автоваз» Сергей Скворцов (39,99%) и ООО «Царицын капитал» (35%, подконтрольна гендиректору «РТ-инвест» Андрею Шипелову).

Оставшиеся 50% акций РТИТС распределены между физическими лицами: предпринимателем Игорем Ротенбергом (23,55%), Андреем Шипеловым (19%) и гендиректором компании Антоном Замковым (7,5%). Игорь Ротенберг — сын бизнесмена Аркадия Ротенберга, владельца ряда компаний, специализирующихся на выполнении госзаказов.

Как в России планировали строить федеральную сеть стандарта LPWAN

Газета «Ведомости» еще в прошлом году писала, что ГКРЧ вне конкурса готова дать АО ГЛОНАСС частоты в диапазоне 800 МГц. Они будут использоваться для создания федеральной сети стандарта LPWAN, предназначенной для передачи данных от устройств интернета вещей.

В принятой в 2017 г. программе «Цифровая экономика» также говорилось о создании к 2024 г. федеральной сети стандарта LPWAN, которая покроет все города и транспортные магистрали. Однако план мероприятий программы «Цифровая экономика» по разделу «Информационная инфраструктура» предполагает, что сеть LPWAN будет строиться только вдоль транспортных объектов — автомобильных и железных дорог.

Документ предполагает, что в 2019-2020 гг. на эти цели будут выделены 400 млн руб. Из данной суммы половину выделит федеральный бюджет, половина будет взята из внебюджетных источников — «РТ-инвест», АО ГЛОНАСС и РЖД.