Выпущен первый канонично российский ноутбук на новейших процессорах Intel. Видео

Компания «Аквариус» выпустила на рынок сразу три компьютерные новинки: ноутбук, моноблок и ПК. Две последних уже получили статус «российской» продукции, присваиваемый Минпромторгом. Ноутбук на новейших процессорах Intel находится на стадии сертификации. Когда он его получит, «Аквариус» в удерживаемом им ранге «единственного российского производителя ноутбуков» станет располагать уже двумя «отечественными» устройствами в данном форм-факторе.

Новый российский ноутбук

Как стало известно CNews, российская компания «Аквариус» выпустила ноутбук собственного производства Aquarius Cmp NS585, который можно считать первым «истинно российским» компьютером в этом форм-факторе, реализованном на процессорах Intel Core последнего на сегодня, восьмого поколения.

Он полностью соответствует государственным требованиям, предъявляемым к «промышленной продукции, произведенной на территории Российской Федерации», однако официально таковой считаться не может до получения заключения Минпромторга.

Набор этих локализационных требований достаточно обширен (подробнее о нем — ниже): от создания конструкторской документации до проведения сборочных операций на уровне промышленной пайки компонентов и использования отечественного системного ПО.

Пакет документов для официально присвоения «российского» статуса был отправлен «Аквариусом» в Минпромторг в апреле 2019 г. Ответ ожидается в июне. В том, что он будет позитивным, в компании нисколько не сомневаются, потому что аналогичный статус в октябре 2018 г. был присвоен Aquarius Cmp NS565 — самому первому «официально отечественному» ноутбуку, на процессорах Intel Core предыдущего поколения. Выпущенная сегодня модель — это его улучшенная версия.

Кроме того, в апреле 2019 г. сертификаты «отечественности» были выданы двум другим новинкам «Аквариуса»: моноблоку Aquarius Mnb Pro T584 R31 и ПК Aquarius Pro P30 K40 R41. Данная техника впервые была представлена рынку одновременно с рассматриваемым здесь ноутбуком.

По данным «Аквариуса», ни один из ноутбуков компаний-конкурентов «российского» статуса от Минпромторга пока так и не получил.

Ноутбук «Аквариуса»



Разработчик планирует выпускать новинку «тысячными» тиражами. Цена на конкретные ноутбуки будет зависеть от детальной конфигурации. Собственные инвестиции в разработку компания оценивает в «десятки миллионов рублей».

Как получить «российский» статус

Заключения Минпромторга относительно «производства на территории Российской Федерации», которые «Аквариус» получает на свою технику, выдаются министерством в соответствии с набором правил, утвержденных постановлением Правительства России от 17 июля 2015 г. №719.

В частности, компания-производитель должна более чем на 50% принадлежать россиянам, иметь права собственности на конструкторскую, технологическую документацию в объеме, подтверждающем возможность производства, модернизации и развития соответствующей продукции на срок не менее пяти лет в соответствии со спецификацией на готовое изделие.

Также у производителя должны быть права собственности на использование, модификацию, модернизацию, изменение встроенного микропрограммного обеспечения для схемотехнического решения на срок не менее пяти лет, в том числе комплект программной документации.

Компания должна самостоятельно осуществлять сборку и монтаж всех элементов электронной компонентной базы на печатную плату, запись в энергонезависимую память микропрограммного обеспечения, осуществление различного рода контроля готового изделия. У производителя должен быть сервисный центр на территории одной из стран — членов Евразийского экономического союза, уполномоченный осуществлять ремонт, послепродажное, гарантийное и постгарантийное обслуживание продукции.

С 1 января 2018 г. в «российском» изделии должно быть не более 75% иностранных комплектующих изделий.

«В числе требований Минпромторга — использование отечественного сырья, — ранее отмечал Владимир Шибанов, старший вице-президент “Аквариуса”. — Российский рынок микроэлектроники пока не может покрыть все наши потребности. В последние годы мы активно развиваем собственное производство комплектующих. На нашем заводе в Ивановской области работает современная автоматизированная линия монтажа плат, интегрированная в единый производственный контур со сборочными операциями. В настоящее время для продукции Aquarius мы самостоятельно разрабатываем и производим материнские платы, модули памяти и специальные устройства, относящиеся к области информационной безопасности».

Зачем этот статус нужен

Напомним, в сентябре 2016 г. власти предписали чиновникам делать на тендерах выбор в пользу российских аналогов радиоэлектронной продукции (при ее наличии) и отказываться от покупки зарубежных решений для государственных и муниципальных нужд.

Некоторые свойства нового ноутбука

По сравнению со своим предшественником, Aquarius Cmp NS585 имеет более высокую производительность, соответствующую, по заверению разработчиков, уровню настольного ПК, хотя конкретное ее значение зависит от марки используемого процессора.

Доступны конфигурации с оперативной памятью до 32 ГБ DDR4. Ноутбук оснащен набором проводных и беспроводных интерфейсов, в том числе USB 3.1 Type-C. Опционально устанавливается модуль связи в слот M.2 и антенна для использования 3G/LTE-сетей. Матовый экран диагональю 15,6 дюйма имеет разрешение Full HD, технология матрицы — IPS. Возможно подключение дополнительного монитора.

На ноутбук устанавливается отечественный BIOS с дополнительными настройками для безопасности.

«Aquarius Cmp NS585 предназначен для корпоративных пользователей в качестве замены настольного ПК и подходит для предприятий, ориентированных на импортозамещение и создание доверенной ИТ-инфраструктуры», — указывает производитель.

Другие новинки «Аквариуса»

Моноблок Aquarius Mnb Pro T584 R31 и ПК Aquarius Pro P30 K40 R41 также построены на материнской плате Aquarius, которая поддерживает семейство процессоров Intel Core последнего поколения, установку оперативной памяти до 32 ГБ и до четырех накопителей HDD или SSD.

Моноблок «Аквариуса»



«Дополнительная надежность обеспечивается благодаря дублированию микросхем BIOS», — считает производитель. Чипы у моделей съемные — для простоты обслуживания. Два сетевых контроллера также дублируют друг друга, а при необходимости повышают скорость передачи данных вдвое.

ПК «Аквариуса»



Моноблок предназначен для использования в офисной инфраструктуре в качестве функционального и эргономичного рабочего места. ПК ориентирован на применение в корпоративной среде с повышенными требованиями к безопасности.

Производственные мощности «Аквариуса»

Свое производство в Шуе Ивановской области, запущенное в 1990 г. «Аквариус» называет первым в России «негосударственным заводом по выпуску компьютерной техники с соблюдением лучших мировых практик и стандартов ИТ-производства».

Сегодня «Аквариус» производит на нем серверы и системы хранения данных, ноутбуки, планшеты, моноблоки, персональные компьютеры, рабочие станции, тонкие клиенты, специализированные решения по безопасности, комплексные ИТ-решения.

Общая площадь комплекса составляет 3,5 га. Непосредственно под производство отведено 11 тыс. кв. м. Мощность производства составляет 400 тыс. устройств в год.

Инжиниринговая база завода позволяет производить, тестировать и поставлять заказчику готовые программно-аппаратные комплексы под его задачи, добавляя оборудование и ПО других вендоров, в том числе сертифицированные средства защиты информации. Возможно осуществление спецпроверки и специсследования техники в специально оборудованной лаборатории на территории завода.