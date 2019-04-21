Американцы продали акции «Яндекса» на полмиллиарда долларов

Американский фонд WCM Investment вышел из капитала Yandex. До этого три других американских фонда наоборот скупили крупные пакеты акций Yandex.

WCM Investments распродал акции «Яндекса»

Американский фонд WCM Investment вышел из капитала компании Yandex, владеющей российским «Яндексом». Информация об этом размещена на сайте Комиссии по ценным бумагам США (SEC).

WCM Investment стал акционером Yandex в 2017 г. Тогда фонд приобрел 4,5% акций интернет-компании. На текущий момент рыночная стоимость пакета акций Yandex, которым владел фонд, составляет $541 млн.

Фонд WCM Investment Management базируется в штате Калифорния. Основными владельцами фонда являются его топ-менеджеры: Пол Блэк (Paul Black), Курт Винрич (Kurt Winrich), Слоан Пэйн (Sloane Payne), Пит Ханкел (Pete Hunkel), Майк Тригг (Mike Trigg), Санджай Айер (Sanjay Ayer), Джеймс Оуэнс (James Owens) и Давид Брейвер (David Brewer).

Другие американские инвесторы, наоборот, скупают акции «Яндекса»

Выход WCM Investment из капитала Yandex выглядит контрастно по сравнению с действиями других американских инвесторов. С начала года 2019 г. сразу три американских фонда скупили акции Yandex.

Фонд WCM Investment продал акции компании Yandex более, чем на полмиллиарда долларов

Так, фонд Hardling Loevner приобрел 4,7% акций интернет-компании, Wellington Managment Group стал владельцем 4,5%, а Oppenheimer - 5,5%. Интересно, что фонд Oppenheimer скупал акции Yandex с момент проведения IPO интернет-компании в 2011 г.

К началу 2015 г. Oppenheimer владел 11% акций Yandex. Однако затем фонд полностью распродаю свою долю в Yandex. Теперь же Oppenheimer вернулся в капитал интернет-компании.

Колебания акций Yandex

В начале 2018 г. акции Yandex торговались на отметке $36 за одну ценную бумагу. К весне они подорожали до $43. Затем началось падение, и в апреле 2018 г. акции подешевели до $34.

Далее начался рост и к июлю акции Yandex подорожали до $38. Когда рост сменился падением, к сентябрю акции снизились до $30. К октябрю 2019 г. котировки выросли до $35.

Когда на рынке появилась информация, что Сбербанк может получить контроль над Yandex. Это спровоцировало падение котировок до $25. Основатель и крупнейший акционер Yandex Аркадий Волож опроверг слух о продаже компании, после чего котировки подросли до $30.

К февралю 2019 г. акции Yandex подорожали до $34. С некоторыми коллебаниями рост продолжился, и сейчас акции компании торгуются в районе $38,4.