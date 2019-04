Прекращено дело против главы AT Consulting, арестованного за ИТ-систему МВД

Против главы AT Consulting Сергея Шилова прекращено уголовное дело, поскольку в его действиях не было обнаружено состава преступления. Шилов сотрудничал со следствием, благодаря чему удалось арестовать ряд фигурантов дела. Однако инкриминировать кому-нибудь из них взяточничество оказалось невозможно даже с учетом его показаний.

Невиновный Шилов

Уголовное дело против основателя и управляющего партнера российской компании AT Consulting Сергея Шилова было прекращено. Об этом сообщил ресурс TAdviser со ссылкой на адвоката Шилова Александра Железникова. По словам адвоката, в действиях Шилова не было обнаружено состава преступления, поэтому у прокуратуры и следствия больше нет к нему претензий.

Шилов был арестован в марте 2018 г. по делу о злоупотреблениях при создании единой интеллектуальной системы обеспечения деятельности (ИСОД) для МВД. Впоследствии он был переведен под домашний арест, а затем меру пресечения изменили на подписку о невыезде. Основанием для этого послужило его сотрудничество со следствием, которое позволило вычислить других лиц, допустивших злоупотребления при создании ИСОД. Напомним, Шилов является фактическим создателем системы — AT Consulting была субподрядчиком, которому в конечном счете был передан заказ.

Уголовное дело на Шилова было заведено в августе 2018 г. Основанием для него стала часть 5 статьи 291 Уголовного кодекса России, предусматривающая ответственность за дачу взятки в особо крупном размере. Согласно данному параграфу, максимальным наказанием за это является лишение свободы на срок от 8 до 15 лет, которое может сопровождаться штрафом в размере до 70-кратной суммы взятки и лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до десяти лет.

Роль Шилова в расследовании

Благодаря сотрудничеству Шилова со следствием через пять недель после его ареста по тому же делу был задержан Алексей Нащекин, бывший топ-менеджер «Ростелекома» и совладелец компании НТС, принимавший участие в разработке системы «Платон» и Единого государственного реестра недвижимости. Также был заключен под арест Геннадий Купинский — бывший первый заместитель гендиректора АО «Научно-исследовательский институт автоматической аппаратуры имени академика В. С. Семенихина», генерального подрядчика ИСОД, передавшего заказ в AT Consulting.

Следствие рассчитывало, что показания Шилова позволят пролить свет на мотивы одного из обвиняемых — бывшего главы НПО «Спецтехника и связь» Андрея Нечаева, который выступал представителем заказчика, то есть МВД, при заключении контракта стоимостью 1,4 млрд руб. на создание ИСОД. Предположительно, Нечаев принял ИСОД у подрядчика и расплатился за нее, когда в системе были не готовы как минимум три компонента.

Основатель и управляющий партнер российской компании AT Consulting Сергей Шилов

Следствие искало в действиях Нечаева корыстный мотив, чтобы инкриминировать ему взяточничество, а не просто превышение полномочий. В отсутствие этого мотива выдвигалась версия, что он принял незавершенную систему, чтобы не срывать сроки реализации проекта и улучшить таким образом свою репутацию в глазах начальства. Шилов же утверждал, что Нечаев за свои действия получил две крупные взятки.

Однако в марте 2019 г. следственный комитет завершил расследование дела об ИСОД, придя к выводу, что Нечаев все же принял неготовую систему не из корыстных побуждений, а лишь из соображений своего дальнейшего карьерного роста. Ввиду отсутствия очевидной коррупционной схемы, никого из фигурантов дела не стали обвинять во взяточничестве, кроме того, всех отпустили под домашний арест. Поскольку показания Шилова не особо изменили ход дела, досудебное соглашение с прокуратурой он так и не заключил, сообщал «Коммерсант».

Как строили ИСОД

Как установило следствие, именно Шилов спроектировал и смонтировал ИСОД, после чего сдал ее заказчику в незавершенном виде, но уговорил при этом представителя заказчика Андрея Нечаева оплатить работу как завершенную. Для Шилова это был не первый опыт работы с Нечаевым, поскольку Нечаев когда-то являлся сотрудником AT Consulting.

Сам Нечаев не является выходцем из рядов полиции, это специалист по ИТ, успешно занимавшийся в 2000-х гг построением информационно-коммуникационной сети для ГУВД Москвы, и привлеченный впоследствии к созданию ИСОД для всего МВД. Являясь главой подведомственного министерству НПО «Спецтехника и связь», он отвечал за монтаж, отладку и ПО для ИСОД, имел право самостоятельно подряжать специалистов, принимать у них работу и производить расчет.

Контракт с подрядчиком НИИ автоматической аппаратуры имени академика Семенихина стоимостью 1,4 млрд руб. Нечаев подписал осенью 2014 г. По условиям договора, подрядчик должен был объединить территориальные подсистемы ИСОД, создание которых длилось два года, в итоговую единую систему. Работа была принята в декабре 2014 г., тогда же была произведена ее оплата. Запущенная в эксплуатацию в январе 2015 г., ИСОД набирает популярность среди сотрудников МВД в регионах.

В состоянии неготовности к работе от подрядчика Нечаевым, предположительно, были приняты следующие компоненты: система проверки подозреваемых онлайн «Следопыт М», предназначенная для оперативных работников уголовного розыска, сервер закрытой связи «Мост», через который МВД намеревалось передавать статистику в прокуратуру, и база данных «Модернизация ИБД».

Чем занимается AT Consulting

Компания AT Consulting была основана в 2001 г. Сергеем Шиловым. Ключевые направления деятельности — внедрение и сервисная поддержка сложных информационных систем, управленческий и операционный бизнес-консалтинг, разработка ПО на заказ и ИТ-аутсорсинг. В 17 офисах в четырех странах мира компании занято более 2,5 тыс. ИТ-консультантов.

С госсектором AT Consulting начала работать в 2010 г., сформировав блок «электронное правительство». Первым ее клиентом на этом поле стал Росреестр, а через некоторое время компания стала известна как один из ключевых подрядчиков «Ростелекома» в проектах, связанных с инфраструктурой электронного правительства (оператор является единственным исполнителем Минкомсвязи по ее развитию и эксплуатации). Анализ контрактов AT Consulting показывает, что кроме «РТ лабс» и «Ростелекома» основным заказчиком работ для компании выступал Сбербанк. Гораздо реже AT Consulting получал заказы от Минкомсвязи, Росреестра, Лета банка, ВТБ банка.