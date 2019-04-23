B2B-телефония растет благодаря интересу со стороны финтеха и digital-индустрии

«Вымпелком» отчитался о росте выручки от телефонии в сегменте крупного и среднего бизнеса на 10% в 2018 г. Наибольшую заинтересованность в фиксированных решениях проявили службы доставки, агрегаторы такси и маркетплейсы.

Фиксированная телефония становится все более популярной

Выручка операторов от услуг фиксированной телефонии в бизнес-сегменте снова начала расти. Об этом свидетельствуют показатели «Вымпелкома» за 2018 г. Согласно опубликованным данным, выручка «Билайна» от телефонии в сегменте крупного и среднего бизнеса выросла за прошлый год на 10%. По мнению аналитиков компании, это можно считать поворотным трендом, так как с 2011 г. рост выручки от телефонии падал из-за негативной динамики спроса.

По словам директора по работе с крупным бизнесом «Вымпелкома» Евгения Коробова, изменению рыночного тренда в фиксированном бизнесе способствовало заключение нескольких десятков контрактов с крупными финтех- и digital-игроками. Особенно решения по телефонии востребованы службами интернет-доставки, интернет-маркетплейсами, каршерингами и агрегаторами такси, а также цифровыми финансовыми сервисами. Цифровой бизнес не может обойтись без практических решений для голосовых коммуникаций, и для них «Вымпелком» запустил новую технологическую линейку услуг профессиональной телефонии.

Цифровым компаниям нужна фиксированная телефония

«Парадоксально, но новые ниши в digital-индустрии оказали сильное влияние и на традиционный рынок телефонии, они вернули его к росту. Телефония активно используется как эффективное дополнение digital-каналов, улучшает customer experience и ощутимо поддерживает продажи», – говорит Евгений Коробов, добавляя, что телефония сегодня – это гибкий маркетинговый инструмент для продаж и обслуживания клиентской базы, обладающий огромным количеством возможностей для эффективных коммуникаций с большой аудиторией.

Бизнесу нужна телефония для пиковых нагрузок

Успех на рынке телефонии «Билайн» связывает с пакетом решений «Интегрированная телефония», куда входит огромный набор инструментов VoIP, Fixed Mobile Convergence, ОАТС, 8800, «Voice Free», «Smart First Line», B2S-платформа (API для digital-решений). Сейчас «Вымпелком» имеет широкий спектр технологических решений и собственную номерную емкость в 70 регионах России. Благодаря собственным магистралям и отказоустойчивой инфраструктуре, телефония «Билайн» показывает высокую производительность и позволяет надежно работать с пиковыми нагрузками, в частности, во время распродаж и акций – таких, как «Черная пятница».

Специально для поддержки digital-проектов «Билайн» планирует развивать технологию API. На новой платформе «Вымпелком» крупные онлайн-сервисы получат возможность реализовывать любые сценарии управления вызовами прямо из программной среды даже без собственной телефонной инфраструктуры. Дополнительными функциями станет самостоятельный синтез и распознавание речи платформой по заданным клиентом параметрам. В компании сообщают, что, благодаря интеграции по API, пользоваться новым решением можно будет через привычные разработчикам интерфейсы.